Langau hält Serie

Langau - Japons 5:2. Am Montagnachmittag empfing der SVU Langau vor 95 Zuschauern den SVU Japons für das Nachtragsspiel der 17. Runde. Nachdem die Japonser am Freitag den USV Kühnring geschlagen hatten gingen die Stummer-Mannen topmotiviert in die Partie und sollten auch früh zum Erfolg kommen. In der zehnten Spielminute bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen, den Julian Pleßl prompt zur 1:0-Führung verwandelte. Der Tabellenführer ließ sich durch den frühen Rückstand allerdings nicht aus der Fassung bringen und vertraute auf die eigene Offensive. Diese ließ auch nicht lange auf die Antwort warten, denn bereits neun Minuten später sorgte Lubor Trojanek für den Ausgleichstreffer. Dann ging es schlag auf Schlag, denn kaum war der Jubel über den Ausgleich abgeflaut, so stand es auch schon 2:1 durch einen Treffer von Milan Biedrava. Langau übernahm nun die Kontrolle über die Partie und behielt den temporeichen Offensivfußball bei. In der 29. Minute gelang es Lubor Trojanek dann, sich den zweiten Treffer des Abends zu sichern und sein Team mit 3:1 in Führung zu bringen. Die Vorentscheidung folgte letztendlich zwei Minuten später durch ein Tor von Michal Rysavy. Kurz darauf ging es beim Stand von 4:1 in die Pause.

Entspannte zweite Hälfte

Nach dem Wiederbeginn nahmen beide Mannschaften etwas Tempo aus der Partie. Dennoch lauerten die Langauer weiterhin auf Torchancen und als sich in der 55. Minute eine weitere Gelegenheit ergab, ließ sich Michal Rysavy nicht lumpen und sicherte sich seinen Doppelpack. In den folgenden Spielminuten wurden Großchancen zur Seltenheit. Langau musste nicht mehr zulegen, Japons biss sich an der Hintermannschaft des SVU die Zähne aus. In der 67. Minute gelang es dann aber doch, die Defensive zu überwinden. Tomas Valek erzielte seinen siebenten Saisontreffer und verkürzte den Rückstand auf 2:5. Der Rest der zweiten Hälfte nahm einen ereignisarmen Lauf und so beendete der Schiedsrichter 25 Minuten später die Partie – Langau siegte erneut.

01.05.2023 16:00

Statistik:

Langau - Japons 5:2 (4:1)

Torfolge: 0:1 (10., Freistoß) Pleßl, 1:1 (19.) Trojanek, 2:1 (21.) Biedrava, 3:1 (29.) Trojanek, 4:1 (32.) Rysavy, 5:1 (55.) Rysavy, 5:2 (67.) Valek

Karten: Rysavy (27., Gelbe Karte Foul), Rockenbauer (90+2., Gelbe Karte Foul), Winklmüller (69., Gelbe Karte Unsportl.), Riedl (60., Gelbe Karte Unsportl.)Pleßl (49., Gelbe Karte Unsportl.), Fehrle (24., Gelbe Karte Foul), Zotter (30., Gelbe Karte Unsportl.)

Langau: Biedrava David, Winklmüller Stefan, Zapletal (87. Rockenbauer), Mattejka, Rysavy, Trojanek (82. Resel), Riedl, Zechmeister, Ziegler, Mold (90. Toifl), Biedrava Milan

Japons: Stark, Ebner, Pleßl, Rauscher, Valek, Lagler, Fehrle, Zotter Hannes (HZ. Fichtner), Naber (85. Steininger), Kolarik, Zotter Matthias (79. Loritz)

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kainberger