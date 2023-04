Punkteteilung in Langau

Werbung

Langau - Mallersbach 0:0. Am Samstagabend empfing der SVU Langau den USC Mallersbach. Die Gäste hatten einen starken Saisonstart erwischt und in der ersten Partie gleich Japons mit 6:2 demontiert. Topmotiviert erschien man also zum Auswärtsspiel. Der wartende Gegner sollte aber alles andere als leicht sein – schließlich stehen die Langauer an der Tabellenspitze. Die Hausherren gingen also als Favoriten in die Partie, doch obwohl der SVU feldüberlegen auftrat, tat man sich vor dem Kasten schwer. Mallersbach verteidigte kompakt und ließ wenig zu – die eigenen offensiven Akzente ließen allerdings auch zu wünschen übrig. Für kurze Zeit durfte der SVU jubeln, denn kurz vor der Pause gelang es, den Ball über die Linie zu drücken. Der Treffer war allerdings aus Abseitsposition gefallen und wurde prompt aberkannt – wenig später ging es mit 0:0 in die Kabine.

Ringen um die Punkte

Auch in der zweiten Hälfte hielten sich die Teams gegenseitig im Schach und obwohl die Offensivabteilungen alles versuchten, reichte es nicht, um das Netz zum Zappeln zu bringen. Mit einer bärenstarken Leistung brachte der Mallersbacher Torwart Christian Reiss die Langauer zum Verzweifeln. Am Ende des Tages sollten somit einzig die gelben Karten in die Highlightliste eingehen, die sich in den zerfahreneren Teilen der Partie ergeben hatten. Für Langau bedeutete das Remis den Verlust wichtiger Punkte im Titelrennen – speziell nachdem alle direkten Konkurrenten ihre jeweiligen Partien gewonnen hatten. In Mallersbach darf man sich hingegen über einen starken Start in die Rückrunde freuen.

„Wir waren klar überlegen, aber Mallersbach hat sehr gut verteidigt“, kommentierte Dietmar Haller, der Obmann des SVU. „Im Endeffekt haben wir heute zwei wichtige Punkte liegen lassen – aber das kommt manchmal vor“, fügte er hinzu.

Bei den Mallersbacher war Obmann Karl Reiss gut gelaunt: „Wir haben jetzt schon genau so viele Punkte wie in der ganzen Vorsaison. Gegen Langau hat uns unser Abwehrbollwerk gerettet, da gab's kein Durchkommen.“

Langau: Jürgen Zechmeister, Rudolf Ziegler, Christian Mold, Milan Biedrava, Michal Rysavy, Lubor Trojanek, Marcel Schaffer, David Biedrava, Stefan Winklmüller, Vaclav Zapletal, Fabian Mattejka, Kevin Scheichenberger, Markus Toifl, Stefan Rockenbauer, Jürgen Wally, Matthias Forster, Matthias Forster (81. statt Marcel Schaffer)

Mallersbach: Christian Reiss, Zdenek Micka, Lukas Riemann, Philipp Parth, Tomas Stajner, Pavel Marek, Roman Löscher, Milan Cermak, Marcel Schnopfhagen, Mathias Setzer, Libor Palicka, Dominik Riemann, Andreas Wieninger, Niamat Abduli, Manuel Schneider, Patrick Schmutz, Niamat Abduli (70. statt Mathias Setzer), Andreas Wieninger (81. statt Lukas Riemann)

Karten: Lubor Trojanek (82. Gelb Kritik), Vaclav Zapletal (83. Gelb Foul), Zdenek Micka (28. Gelb Foul), Mathias Setzer (44. Gelb Foul), Lukas Riemann (74. Gelb Foul)