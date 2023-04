Mallersbach verteilt Ostergeschenke

Werbung

Mallersbach - Brunn/Wild 1:2. Statt Karsamstag wurde das Spiel witterungsbedingt auf den Ostersonntag verschoben. Statt Kirche und Osterjause gab es für die Kicker der beiden Teams und die 80 Zuschauer Fußball. Langweiligen Fußball.

Vor allem die Mallersbacher waren nicht gut im Spiel und ließen sich von ihren Kontrahenten „die Schneid“ abkaufen. In der 17. Spielminute wurde es erstmals gefährlich: Freistoß Brunn. Michal Prokes wurde von der blau-roten Hintermannschaft vergessen und köpfte so zum 1:0 ein. Die Gäste aus Brunn waren deutlich aggressiver und machten den Hausherren den Raum sehr eng. So kam in Halbzeit eins keine der beiden Mannschaften mehr zu einer nennenswerten Aktion.

Eigentor als erstes, negatives Highlight

Nach dem Seitenwechsel änderte sich kaum etwas am Spielgeschehen, doch die Torschützenliste sollte sich noch verlängern. Der Mallersbacher Lukas Rieman trifft in Minute 50. jedoch ins falsche Tor. Nach einem Freistoß herrschte Unruhe im Strafraum der Gastgeber und irgendwie brachte der Abwehrchef den Ball im eigenen Tor unter. 2:0 für Brunn an der Wild. Nur zwei Minuten später sollte es erneut klingeln: Wieder war es ein blau-roter, diesmal aber ins richtige Tor! Roman Löscher verwandelt eine präzise Flanke von rechts per Kopf zum 2:1.

Für einen Moment schien es so, als könnten die Hausherren die Partie sogar drehen. Doch dann verfielen sie wieder in alte Muster. Ein Marek-Volley aus gut 15 Metern in der 77. Spielminute war das Gefährlichste, was die Mallersbacher noch zu bieten hatten. Karel Prochazka im Tor von Brunn hielt seinen Kasten aber bis zum Ende sauber und sicherte seiner Mannschaft so am Ostersonntag den zweiten Dreier der Saison.

„Wir haben eine klassische 0:0-Partie 1:2 verloren“

Mallersdorfs Obmann Karl Reiss berichtete: „Es war heute einfach nicht unser Tag, uns ist nicht viel gelungen, aber auch solche Tage soll es im Fußball geben. Wir haben eine 0:0 Partie 2:1 verloren und Ostergeschenke an die Gegner verteilt!“

Statistik:

Mallersbach - Brunn / Wild 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (17.) Prokes, 0:2 (50., Eigentor) Riemann, 1:2 (52.) Löscher

Karten: Schnopfhagen (86., Gelbe Karte Foul), Setzer (49., Gelbe Karte Foul), Riemann (41., Gelbe Karte Foul)Nakic (82., Gelbe Karte Foul), Pacholik (68., Gelbe Karte Foul), Prochazka (90., Gelbe Karte Unsportl.), Heily (36., Gelbe Karte Foul)

Mallersbach: Micka, Setzer (75. Wieninger), Parth, Riemann, Marek, Stajner, Cermak, Löscher, Palicka, Schnopfhagen, Reiss

Brunn / Wild: Heily, Schmied, Loishandl (65. Bacher), Kainrath, Nakic, Prochazka, Prokes, Amsüss, Schachtner, Schachtner, Pacholik

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Yasar Erkol