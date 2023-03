Legionärsduo spielten Japons schwindlig

Im Duell der Tabellennachbarn waren keine zehn Minuten gespielt und die Partie war schon entschieden: Nach acht Minuten wehrte Japons-Goalie Alexander Kaltenböck einen Schuss ab, Tomas Stajner schaltete am schnellsten und traf im Nachschuss zum 1:0 für die Mallersbacher. Keine zwei Minuten später beinahe dieselbe Situation: Ein Schuss wird von Kaltenböck gehalten, diesmal schaltete Cermak am Schnellsten.

Danach drückte der Hausherr weiter, vor allem Cermak und sein kongenialer Sturmpartner Marek waren nicht zu halten. Beide kombinierten sich auch beim 3:0 durch die gegnerischen Abwehrreihen. Dass die Gäste dann verkürzten, schockte die Palicka-Elf nicht wirklich, Cermak antwortete kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 4:1.

Auch in den zweiten 45 Minuten änderte sich nicht viel, einmal Cermak und einmal Marek machten das halbe Dutzend voll. Wobei eigentlich Cermak ein viertes Tor gebührt hätte, doch laut Obmann Karl Reiss trug der Schiri Marek als Torschützen ein. „Das ist aber sowas von egal“, schmunzelte Reiss.

Danach spielten seine Mannen die Partie trocken runter, das 2:6 der Waldviertler Gäste war am Ende nur mehr Ergebniskosmetik. Für Reiss war es „ein perfekter Nachmittag. Wir haben gewonnen, die Reserve auch und jetzt stehen schon 20 Punkte am Konto. So kann es weitergehen.“

Mallersbach - Japons 6:2 (4:1)

Sonntag, 26. März 2023, Mallersbach, 105 Zuseher, SR Günter Armberger

Tore:

1:0 Tomas Stajner (8.)

2:0 Milan Cermak (10.)

3:0 Pavel Marek (31.)

3:1 Hannes Zotter (37.)

4:1 Milan Cermak (42.)

5:1 Milan Cermak (62.)

6:1 Pavel Marek (66.)

6:2 Jan Kolarik (86.)

Mallersbach: C. Reiss, Z. Micka, L. Riemann, P. Parth, T. Stajner, P. Marek, R. Löscher (80. N. Abduli), M. Cermak, M. Schnopfhagen, M. Setzer (80. A. Schrenk), L. Palicka; D. Riemann, M. Schneider, P. Schmutz

Trainer: Libor Palicka

Japons: A. Kaltenböck - C. Rauscher - M. Ebner (81. D. Göth) - M. Auer - H. Zotter - A. Zotter - C. Naber, J. Kolarik - M. Lagler (HZ. T. Fichtner) - C. Fehrle, J. Pleßl (78. C. Zotter); D. Ehrentraut

Trainer: Norbert Stummer

Karten:

Gelb: keine bzw. Andreas Zotter (12., Foul)