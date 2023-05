Im Sechzehner eine Klasse für sich

Mallersbach - SG Sigmundsherberg 1:1. Nach dem Ausrutscher am Tag der Arbeit gegen St. Leonhard/HW wollten sich die Mannen rund um Spielertrainer Libor Palicka gegen die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg rehabilitieren. Das gelang aber nur bedingt, denn in einer chancenarmen Partie musste man lange auf Highlights warten.

Das erste gab es nach knapp 30 Minuten: Ein Outeinwurf für die Mallersbacher in den Strafraum, dort sprang der Ball auf und Cermak bewies einmal mehr seinen Torriecher und schloss zur Führung ab. „Ich glaube, wir haben dieses Jahr nur Treffer innerhalb des Sechzehners erzielt. Aber da ist Milan eine echte Waffe“, lobte Obmann Karl Reiss.

An der Spielanlage änderte sich auch in den zweiten 45 Minuten nichts, doch Schiedsrichter Manfred Schöber sorgte dann für einen USC-Tiefschlag. Ein Gästespieler wurde im Strafraum gehalten und der Schiri pfiff Elfmeter. Milan Musil trat an und verwandelte souverän zum Ausgleich. „Denn kann, muss man aber nicht geben“, lautete das Urteil von Reiss.

Ausschluss von Marek sorgte für Ärger

Danach plätscherte die Partie so dahin, ehe es kurz vor Schluss noch einmal hektisch wurde. Der zweite Mallersbacher Angreifer, Pavel Marek, wurde gefoult, riss sich von einem Gegenspieler los und berührte ihn dabei und erhielt von Schober glatt Rot wegen Tätlichkeit. Das erzürnte die Gastgeber rund um Reiss: „Er hat sich nach einem Foul nur losgerissen, maximal Gelb, wenn überhaupt.“

Am Ende blieb es bei der gerechten Punkteteilung, das sah auch Reiss so: „Sicher gerecht, weil wirklich überzeugt hat keine von beiden Mannschaften.“

Statistik:

Mallersbach - SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (30.) Cermak, 1:1 (62., Elfmeter) Musil

Karten: Riemann (71., Gelbe Karte Kritik), Micka (22., Gelbe Karte Unsportl.), Stajner (72., Gelbe Karte Foul), Marek (90., Rote Karte Tätl.)Kuschal (22., Gelbe Karte Unsportl.)

Mallersbach: Reiss; Riemann, Micka, Parth, Jakubetz (89. Schrenk); Schnopfhagen, Stajner, Palicka, Löscher; Marek, Cermak.

SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf: Brabec, Mantler, Vit, Kasis, Kuschal, Cerny, Musil, Schüssler, Veleba, Fraberger (53. Poppinger), Gepp

40 Zuschauer, Schiedsrichter: Manfred Schöber