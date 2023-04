Derbysieg schmeckte besonders süß

Werbung

Mallersbach - Weitersfeld 3:1. USC-Obmann Karl Reiss titulierte das Derby gegen Weitersfeld zum "Spiel des Jahres". Und seine Mannen starteten am vollen Sportplatz topmotiviert bei bestem Fußballwetter und gingen früh in Führung: Ein Angriff der Mallersbacher und der Ball landete bei Torjäger Milan Cermak, der im Sechzehner seine Abschlussqualitäten unter Beweis stellte - 1:0.

Die Freude der Hausherren sollte allerdings nur kurz dauern, keine fünf Minuten später ein Foul im Mallersbach-Strafraum und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Marcel Buljovic ließ sich diese Chance nicht entgehen und glich aus - 1:1.

Danach ein offener Schlagabtausch, ehe die Reiss-Mannen kurz vor Pause auch in den Genuss eines Elfmeterpfiffs kamen, ebenfalls nach einem Foul - Cermak sorgte für die 2:1-Führung.

Reiss: "Alle Elfer waren zu geben"

Auch nach Seitenwechsel ging es in dieser Tonart weiter und keine 60 Minuten waren gespielt, da entschied der Mann in Schwarz wieder auf Elfmeter. Diesmal trat Mallersbachs Spielertrainer Libor Palicka jun. an und traf zum 3:1. "Alle Elfer waren zu geben, da gab es keine großen Diskussionen", stellte Reiss klar.

Damit war dieses Derby entschieden, dass danach in der Mallersbacher Kantine friedlich weiterging. Reiss resümierte zufrieden: "Ich denke, ein verdienter Erfolg, die Niederlage gegen Brunn in der Vorwoche nur ein Betriebsunfall."

Statistik:

Mallersbach - Weitersfeld 3:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Cermak, 1:1 (14., Elfmeter) Buljovcic, 2:1 (40., Elfmeter) Cermak, 3:1 (58., Elfmeter) Palicka

Karten: Riemann (87., Gelbe Karte Foul), Parth (80., Gelbe Karte Unsportl.), Schnopfhagen (61., Gelbe Karte Foul)Knoll (83., Gelbe Karte Foul), Buljovcic (64., Gelbe Karte Foul)

Mallersbach: Setzer (85. Wieninger), Löscher (75. Müllner), Cermak Milan, Parth, Palicka, Reiss, Micka, Marek, Stajner, Schnopfhagen, Riemann Lukas

Weitersfeld: Leidenfrost, Buljovcic Marcel, Weber, Knoll, Zahrl, Gschweicher, Cermak Petr (75. Köppl), Oswald, Kanka, Buljovcic Michael, Gruber

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomas Prochazka