Dreikampf um Titel

Der Titelkampf der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal befindet sich in den Endzügen und diese könnten wohl kaum spannender sein. Fünf Runden vor dem Saisonschluss werden die drei Mannschaften an der Tabellenspitze nur durch drei Punkte getrennt und es bahnt sich ein enges Rennen bis zum Saisonschluss an. Gerade am letzten Wochenende wurde es nochmal richtig heiß, als der Tabellenführer Langau in Weitersfeld gastierte.

VORSPRUNG VERKÜRZT! Die Tragweite der Begegnung zwischen Weitersfeld und Langau war bereits vor dem Anpfiff klar, denn mit einem Sieg hätte Langau den Vorsprung an der Spitze auf sechs Punkte erhöht, wodurch man bereits eine Hand am Meisterpokal gehabt hätte. Doch der Samstagabend verlief nicht nach Plan. Der SVU erwischte eine starke erste Hälfte, setzte allerdings einen Elfmeter an die Latte und bekam einen Treffer aberkannt, der für reichlich Diskussionsstoff sorgte. Nach dem Seitenwechsel erlebte Weitersfeld allerdings eine starke Phase und übte massiven Druck aus. Mit hoher Effizienz traf Marcel Buljovcic kurz nach der Pause zur Führung, die eine halbe Stunde später durch Patrick Köppl auf 2:0 erhöht wurde. In der ausgeglichenen Schlussphase reichten die letzten Langauer Angriffe nicht aus, um die Niederlage abzuwenden, wodurch den Weitersfeldern ein wichtiger Schlag gelang.

DREI TEAMS NOCH IM RENNEN Nachdem der USV Kühnring einen Horror-Start in die Rückrunde erlebte, verbleiben noch drei Teams im Kampf um die Trophäe. Der SG Burgschleinitz/Straning fehlen drei Punkte auf Langau, die man in den fünf verbleibenden Partien bei einem womöglichen Patzer der Langauer aufholen möchte. Nachdem sich die Titelkandidaten in keinem direkten Duell mehr treffen, sind sowohl Weitersfeld als auch die SG auf Schützenhilfe angewiesen. Für die SG stehen einige Duelle mit Mannschaften des Tabellenmittelfeldes an, wobei der TSU Irnfritz mit seiner starken Frühjahrsform wohl der schwierigste der kommenden Gegner ist. Ohne Punktverlust durch die letzten Begegnungen zu kommen ist keineswegs einfach, doch wie die Spielgemeinschaft am vergangenen Wochenende gezeigt hat (7:1-Sieg), ist man fürs Finish gewappnet.

ERST HAUSAUFGABEN ERFÜLLEN Der USV Weitersfeld hat nur noch vier Partien zu absolvieren, weshalb insgesamt fünf Punkte auf Langau fehlen. Weitersfeld gilt in jeder der Begegnungen als Favorit, doch speziell gegen Kühnring und die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf ist ein Ausrutscher nicht unmöglich. Für Vorstandssprecher Gernot Lenz ist es nun wichtig, nicht auf Langau zu schauen, sondern zuerst die eigenen Aufgaben zu erledigen: „Wir kümmern uns darum, alle unsere Partien zu gewinnen und dann schauen wir weiter“. Trotz der Favoritenrolle warnt er allerdings vor der Schwierigkeit der letzten Partien: „Seltsamerweise tun wir uns gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel immer recht schwer und auch in Auswärtsspielen sind wir nicht so stark“.

„ES GIBT KEINE LEICHTEN SPIELE“ Der Tabellenführer duelliert sich diese Woche gleich mit zwei Teams aus dem Tabellenkeller. Auf Ravelsbach und St. Leonhard folgen die Partien gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, Geras und Irnfritz. „Es gibt keine leichten Spiele – dieses Jahr kann Jeder Jeden schlagen“, erklärte Dietmar Haller, der Obmann der Langauer. Dennoch geht der SVU als Favorit in die verbleibenden Spiele, wobei das Duell mit Irnfritz das größte Potenzial für einen Ausrutscher birgt. Alle Kontrahenten haben es zum Saisonschluss mit einem Fahrplan von ähnlicher Schwierigkeit zu tun, weshalb die Formkurve zum entscheidenden Faktor werden könnte. Weitersfeld hat an dieser Stelle die Nase vorne, denn der USV hatte den beiden Rivalen in den direkten Duellen eine Niederlage zufügen können und die letzten drei Partien siegreich beendet.

WAS WÄRE WENN? Mit der Meisterschaft geht auch der Aufstieg in die 1. Klasse einher, doch oftmals verzichten Vereine aus diversen Gründen auf diese Chance. Ob dies auch im Falle einer eigenen Meisterschaft passieren würde, ist noch nicht bei allen Hauptprotagonisten des diesjährigen Titelkampfes klar. „Sollte es uns gelingen, so würden wir mit Sicherheit aufsteigen“, erklärte Stephan Kainz, der Trainer der SG. In Weitersfeld möchte man die Lage noch evaluieren, doch auch Gernot Lenz machte klar, dass er den Aufstieg persönlich befürworten würde.

Um den SVU Langau rankten sich in den vergangenen Wochen Gerüchte, dass der Verbleib in der 2. Klasse auf alle Fälle beschlossene Sache sei. Dies dementierte Dietmar Haller allerdings klar: „Ich weiß nicht, woher diese Gerüchte kommen, aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen und werden erst demnächst bei einer Besprechung eine Entscheidung treffen“.