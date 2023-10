Weitersfeld-Trainer Knoll wirft das Handtuch

Paukenschlag in Weitersfeld: Ronald Knoll tritt nach der 2:3-Niederlage im Lokalderby gegen Pleißing als Trainer zurück. Die Entscheidung kommt durchaus überraschend, denn noch zuletzt hatte man von Seite des Vereins klar erklärt, dass der Trainer auch nach dem 0:9 im Derby gegen Langau das volle Vertrauen genieße. Auch der Übungsleiter selbst hatte zuvor erklärt, er wolle beim USV weitermachen, nachdem er zunächst auch über einen Rücktritt nachdachte – doch wie kam es nun doch zu diesem Schritt?

DAS ULTIMATUM VON PLEISSING „Ich habe bereits im Voraus entschieden, dass ich zurücktreten würde, falls wir das Derby verlieren würden“, erklärte Knoll. „Nach einer Niederlage in einem so prestigeträchtigen Spiel fällt es mir schwer, weiterzumachen“, fügte er hinzu. Unter Ronald Knoll kam der USV – eigentlich als Titelmitfavorit in die Saison gestartet – nie wirklich in Schwung und steht nach zehn Runden auf dem enttäuschenden neunten Tabellenplatz. Speziell bei Gastauftritten musste man oftmals enttäuscht nach Hause fahren, denn in fünf Auswärtspartien holte man nur einen Punkt und erlitt eine der schmerzhaftesten Derbyniederlagen der letzten Jahre. „Für mich war es auch immer schwer zu erklären, warum wir auswärts so schwach waren“, rätselte Knoll. Als Grund für seinen Rücktritt sieht der Übungsleiter nicht etwa fehlendes Vertrauen von Seite des Vereins oder der Mannschaft: „Ich habe meine Entscheidung direkt nach der Partie in der Kabine bekanntgegeben – einige Spieler wollten mich überzeugen weiterzumachen, aber ich sehe darin keinen Sinn“, fand Knoll klare Worte. „Mir ist es in meiner Zeit bei Weitersfeld nicht gelungen, die Mannschaft zu verbessern. Genau das war mein persönliches Ziel – dies nicht geschafft zu haben, ist natürlich traurig“, gab er sich selbstkritisch.

INTERIMSLÖSUNG BIS ZUM WINTER Wie es weitergeht „Ich möchte das Ganze jetzt erst einmal sacken lassen“, meinte Knoll bezüglich seiner persönlichen Zukunft. Pläne für neue Engagements gibt es derzeit noch nicht – vorerst möchte der Trainer eine Pause vom Fußballgeschäft nehmen. „Es ist natürlich schade, dass es sich so ergeben hat, aber wir nehmen die Entscheidung zur Kenntnis“, kommentierte Gernot Lenz, der Vorstandssprecher der Weitersfelder. Eine Ersatzlösung hat man so kurz nach den unerwarteten Neuigkeiten noch nicht – vorerst möchte man sich in den eigenen Reihen nach einem Kandidaten umsehen. „Wir suchen jetzt in unserem eigenen Pool nach einem Interimstrainer, der uns bis in den Winter führen soll“, erklärte Lenz: „Dann haben wir mehr als genug Zeit, um für das Frühjahr zu planen.“ Die verbleibenden Gegner sind Japons, Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf und Brunn.