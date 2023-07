Gerald Gruber tritt ab: „Jetzt ist es genug!“

Das Saisonfinale hatte für den USV Weitersfeld praktisch keine sportliche Bedeutung mehr, denn man konnte sich in der Tabelle – egal mit welchem Ergebnis – weder verschlechtern noch verbessern. Dennoch handelte es sich um eine wichtige Partie, denn man verabschiedete einen langjährigen Stammspieler in die Fußballpension: Gerald Gruber nagelte seine Handschuhe an die Wand.

Über drei Jahrzehnte Fußball

Im Frühjahr 1992 begann Gerald Gruber seine Karriere im niederösterreichischen Herrenfußball beim ESV Sigmundsherberg. Er blieb seinem Jugendverein über 17 Jahre hinweg treu und wechselte nach einem kurzen Zwischenhalt in Breiteneich zum KSV Röschitz, bei dem er fünf Jahre lang mit einer Reservistenrolle betraut war. Im Sommer 2014 wechselte er dann nach Weitersfeld und spielte sich nach kurzer Zeit in die Startelf. In seiner Laufbahn absolvierte der Torwart allein für Weitersfeld 220 Meisterschaftsspiele, kickte von der 1. Klasse Nordwest/Mitte bis zur 3. Klasse Region Hornerwald. Fest in Erinnerung blieb Gruber die Saison 2018/19, in der er gleich zweimal bleibenden Eindruck bei seinen Gegner hinterlassen konnte. Gegen Mautern hielt er seine Mannschaft mit zahlreichen Paraden in der Partie und gegen Bergern vereitelte er gleich zwei Elfmeter – selbst von der gegnerischen Tribüne gab es kräftigen Applaus.

Abschied gegen Heimatverein

Nach neun Jahren beim USV Weitersfeld ist für den 47-Jährigen nun allerdings die Zeit gekommen, seinem Fünfmeterraum adieu zu sagen. „Jetzt ist es genug. Die Trainingsbelastung ist sehr groß und ich tue mir mittlerweile körperlich sehr schwer“, erklärte Gruber. „Ich habe im letzten Jahr schon mit dem Gedanken gespielt, mich aber für den Verein nochmal reingeworfen“, fügte er hinzu. Seinen Abschied feierte Gruber also offiziell ein für alle Mal am letzten Spieltag. Ausgerechnet gegen die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf – der Verein, bei dem er 31 Jahre davor seine Karriere begonnen hatte. „Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, streute auch Weitersfeld-Vorstandssprecher Gernot Lenz, der heimischen Legende Rosen.

Nächster Halt: Barcelona

Obwohl der Fußballveteran selbst nicht mehr auf dem Platz stehen wird, möchte er dem Verein erhalten bleiben. Von nun an soll er als Torwarttrainer seine langjährige Erfahrung an jüngere Goalies weitergeben. Diesen Sommer möchte sich Gruber zudem einen Traum erfüllen, der ihn bereits länger verfolgt: ein Trip nach Barcelona. „Ich war noch nie dort und freue mich schon sehr auf die Reise“, sprach der leidenschaftliche Lionel Messi-Fan.

Wer tritt in seine Fußstapfen?

„Wir hatten bereits mehrere Gespräche, weshalb der Rücktritt für uns nicht unerwartet kam“, erklärte Gernot Lenz. Für die Nachfolge der Waldviertler Fußballlegende ist also bereits gesorgt. In der neuen Saison wird sich Andreas Miniböck die Handschuhe anziehen und in Grubers Fußstapfen treten. Der 18-Jährige stammt aus der eigenen Jugend und genießt das Vertrauen der Vereinsführung – und seines Vorgängers...