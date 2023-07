„In Kühnring passt für mich alles zusammen“

In der neuen Saison übernimmt Robert Wenninger in der Kühnringer Coachingzone das Ruder. Nach einer Saison, in der vieles richtig, aber auch einiges nicht nach Wunsch gelaufen war, hat der Übungsleiter viel zu tun. Im NÖN-Interview gibt der Neo-Coach gibt einen Ausblick auf seine Ziele und auf seine Methoden, diese zu erreichen.

NÖN: Sie verbrachten den Großteil ihrer bisherigen Fußballkarriere – sowohl als Spieler, als auch als Trainer – in den Wiener Ligen. Erst mit ihrem vorangegangenen Engagement beim SU Grabern zog es nach Niederösterreich und nun starten Sie sogar im Waldviertel durch. Wie kamen Sie zu ihrem neuen Posten in Kühnring?

Robert Wenninger: Nachdem ich meinen Umzug nach Niederösterreich abgeschlossen hatte, übernahm ich den SU Grabern als Trainer. Die erste Kontaktaufnahme mit Kühnring gab es in dieser Zeit bei der Vereinbarung eines Freundschaftsspiels. Ich war nach zwei erfolgreichen Jahren nicht unbedingt auf der Suche nach einem neuen Verein, aber nach einem guten Gespräch mit der Vereinsführung habe ich mich entschlossen, die Herausforderung anzunehmen.

Mit welchem Spielstil möchten Sie Kühnring zum Erfolg führen?

Wenninger: Ich setze gerne auf das einfache Spiel mit wenigen Ballkontakten und viel Ballbesitz. Vor allem nach Ballverlusten möchte ich durch aggressives Pressing schnell wieder an das Leder kommen. Ich habe diese Philosophie schon in Grabern verfolgt und möchte sie nun nach Kühnring bringen.

In Kühnring wurde der Kader in der Transferphase deutlich vergrößert. So gab es insgesamt neun Zugänge und nur einen Abgang. Wie waren Sie in die Transferpolitik involviert?

Wenninger: Es war bereits zwei Runden vor dem Saisonschluss intern fix, dass ich die Mannschaft übernehmen würde. Wir haben uns dann nach mehreren Gesprächen geeinigt, in der neuen Saison ohne Legionäre antreten zu wollen und den Fokus vermehrt auf die Jugend zu legen. Nachdem die Legionärsfrage geklärt war, hat sich der Verein um die Transfers gekümmert. Viele Neuzugänge sind auch durch Kontakte unserer Spieler entstanden.

Sechs der neun Neuzugänge des USV Kühnring: Orkan Er, Fabian Maurer, Stefan Maurer, Walter Marek, Patrick Kellner und Benjamin Pollak (von links nach rechts). Nicht am Bild: Mario Planinc, Thomas Gordon und Hafizullah Temuri. Foto: USV Kühnring

Was möchten Sie in Zukunft in Kühnring erreichen? Setzen Sie sich in der Tabelle einen bestimmten Platz als Ziel oder liegt ihr Fokus woanders?

Wenninger: Wie bereits gesagt, lege ich großen Wert auf Jugendarbeit. In Kühnring haben wir da einige talentierte Spieler, die ich an die Kampfmannschaft heranführen möchte. Natürlich möchte ich an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen und den Verein unter den besten Vier halten. Ohne Legionäre wird diese Aufgabe zwar schwierig, aber keineswegs unmöglich. Langfristig wäre es großartig, um den Aufstieg mitzuspielen. Natürlich sind all diese Ziele eine große Herausforderung, aber deswegen bin ich ja hier. Für mich war klar, dass ich Grabern nur verlasse, wenn das Gesamtpaket stimmt – Spieler, die Leute, die im Verein arbeiten und die Philosophie. In Kühnring passt für mich alles gut zusammen.