Langau will nicht aufsteigen

Was lange nur ein Gerücht war, wurde am vergangenen Wochenende nun Realität: Der SVU Langau verzichtet im Falle einer Meisterschaft auf den Aufstieg. Doch warum hat man sich für diesen Schritt entschieden und was bedeutet das für die Konkurrenz?

LANGE DISKUSSIONEN „Wir ha- ben lange diskutiert, uns mit der Mannschaft abgesprochen und nun schweren Herzens dazu entschieden, in der 2. Klasse zu bleiben“, sagte Dietmar Haller, der Obmann der Langauer. Von finanzieller Seite gab es laut Haller keine Einwände und auch die Infrastruktur würde dem Fußball der ersten Klasse gerecht werden. Den Verzicht begründet der Obmann mit zwei anderen Faktoren: „Wir müssten in der 1. Klasse Waldviertel bei Auswärtsspielen sehr weit fahren“, erklärte er. „Außerdem haben wir einen zu kleinen Kader, wodurch wir in vielen Spielen keine Reserve stellen könnten“, fügte der Vereinschef noch hinzu. Damit verzichten die Langauer, wie auch schon vor 23 Jahren beim erstmaligen 2. Klasse-Titel, erneut auf den Aufstieg.

Was macht nun die Konkurrenz?

„Ich bin der Meinung, dass es sportlich nur Sinn macht, wenn der Meister auch aufsteigt“, meint Gernot Lenz, der Vorstandsprecher der Weitersfelder. Sollte Langau am Ende der Saison den Meistertitel fixieren, so würde das Aufstiegsrecht nun aber an den zweiten Tabellenplatz weitergereicht werden. Doch die Situation wird nun noch komplexer. In Weitersfeld möchte man den Aufstieg nur annehmen, wenn man ihn sich durch den Titelgewinn erarbeitet hätte, nicht etwa durch den zweiten Tabellenplatz. Auch noch heiß im Rennen ist der neue Tabellenführer, die SG Burgschleinitz/Straning – die würde, wie Coach Stephan Kainz betonte, den Aufstieg bei einem Titelgewinn wahrnehmen — auch, wenn die SG Zweiter werden würde, tritt man den Gang in die 1. Klasse an.

DER WEG IN DIE 1. KLASSE Durch den Langauer Verzicht verbleiben nun zwei Klubs im Aufstiegsrennen. In der Pole-Position liegt die SG Burgschleinitz/Straning, denn sie steht mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze. Die SG duelliert sich noch mit Drosendorf und Mallersbach – die benötigten Punkte sind durchaus erreichbar. Für Weitersfeld ist der Titel ein Stück schwieriger zu erreichen, derzeit fehlen auf die SG vier Punkte. Man ist also, selbst wenn man die verbleibenden Partien (St. Leonhard, SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf) gewinnt, auf Schützenhilfe angewiesen, sollte der Spitzenreiter alles gewinnen.

Was ist eigentlich das Langauer Ziel?

Zum zweiten Mal verzichtet Langau nun auf den Aufstieg – was wollen die „Eisernen“ also in der 2. Klasse überhaupt erreichen, wenn nicht aufsteigen? Nun, in Langau ist man mit der aktuellen Lage denkbar unzufrieden, denn langfristig ist der Aufstieg schon ein Ziel des Vereins. Was passieren muss, bis dieser Traum auch Wirklichkeit wird, ist für Haller klar.

„Wir hatten in den letzten Jahren wenige Spieler in den Jugendmannschaften und deshalb jetzt einen sehr dünnen Kader. Wenn wir uns davon aber erholt haben spricht nichts mehr gegen Langau in der 1. Klasse“, erklärte er.