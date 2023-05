Geras entführt drei Punkte aus Ravelsbach

Ravelsbach - Geras 0:1. Die Gastgeber aus Ravelsbach starteten besser in die Partie als die Gäste aus Geras. So war man vor allem in den ersten 20 Minuten am Drücker und konnte zwei sehr gute Chancen herausspielen, die aber nicht zu Tor führten.

Nach etwa einer halben Stunde flachte die Spannung am Rasen ab. Der Ball befand sich über den größtenteil der ersten Halbzeit hinweg im Mittelfeld. Die guten Aktionen beider Mannschaften wurden relativ rasch gegenseitig neutralisiert. „Alles in allem war die erste Hälfte eher unspektakulär“, so Ravelsbach-Coach Jürgen Niedermayer.

Missverständnis bringt Gäste in Führung

Auch die zweite Halbzeit verlief zu Beginn ähnlich wie die erste Spielhälfte. Beide Teams neutralisierten sich weiterhin, Offensivaktionen waren nur selten vielversprechend. In der 59. Minute gab es aber wenigstens auf der Anzeigetafel eine Veränderung.

Ein Kommunikations-Missverständnis in der Defensive der Ravelsbacher führte dazu, dass keiner der Spieler einen einfachen Ball klärte. Geras-10er Dennis Schmied nutzte dieses Zeitfenster der Verwirrung eiskalt aus, schnappte sich den Ball und drückte ihn ins Netz der Ravelsbacher. In Folge flachte die Partie aber wieder ab. Die Ravelsbacher hatten zwar die eine oder andere Chance auf den Ausgleich. Letztendlich blieb es jedoch beim Endstand von 0:1 für Geras.

„Für mich war das ein typisches 0:0. Eigentlich hätte sich niemand heute den Sieg verdient“, so Ravelsbach-Coach Jürgen Niedermayer.

Statistik:

Ravelsbach - Geras 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (59.) Schmied

Karten: Sterba (60., Gelbe Karte Kritik)Chaloupka (58., Gelbe Karte Foul), Toifl (79., Gelbe Karte Foul)

Ravelsbach: Sterba, Schmidt (67. Bober), Zinner, Teier, Engelmaier, Pavelka, Freudenthaler (66. Sahbegovic), Marek, Kytlica, Ponzauner, Adelsberger (84. Pühler)

Geras: Toifl, Krieg, Plessl, Maurer, Haslinger Christoph, Chaloupka, Schmied, Nendwich, Zach, Vogler (84. Schleinzer), Forster (75. Gatter)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Erkol