Cerny Dreierpack bringt Heimniederlage für Ravelsbach

Werbung

Ravelsbach - SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf 2:3. Die Ravelsbacher starteten gut in die Partie und gingen früh in Führung. Einen direkten Freistoß verwandelte David Pavelka in der 7. Minute zum 1:0-Führugnstreffer.

In Folge dominierten die Ravelsbacher die Anfangsminuten. So kam Defensivmann Ronny Schmidt wenige Minuten nach dem Führungstreffer per Kopf zu einer vielversprechenden Tormöglichkeit, die aber nicht in einen Treffer umgemünzt wurde. In der 21. Minute zeigte der Schiedsrichter schließlich auf den Elfmeterpunkt der Sigmundsherberger. Ravelsbach-Stürmer Tomas Kytlica konnte den Strafstoß jedoch nicht verwandeln.

Die Gäste drehen die Partie

Nur drei Minuten später konnten die Gäste den Ausgleichstreffer erzielen. In Folge eines Konters erzielte Marek Cerny das 1:1 für Sigmundsherberg. Fortan wurden die Gäste immer gefährlicher. In der 41. Minute kam es zum Elfmeter für die Gäste, den Marek Cerny solide verwertete und die Partie dadurch vor dem Halbzeitpfiff drehte. In der 45. hatte Tomas Kytlica zwar noch die Chance auf 2:2 zu stellen, sein Schuss ging jedoch an die Stange.

In der 54. Spielminute erzielte Sigmundherbergs Marek Cerny auch schon sein drittes Tor: Nach einem Freistoß, der von Gernot Schachenhuber pariert wurde, drückte Cerny den Abpraller zum 1:3 über die Linie. Die Ravelsbacher konnten in der 69. Minute zwar noch durch einen Treffer von David Pavelka wieder ein Sütckchen näher an den Ausgleich kommen, letztendlich blieb es aber beim 2:3 Sieg für Sigmundsherberg.

„Ich denke, dass wir uns heute einen Punkt verdient hätten“, ärgert sich Ravelsbach-Coach Jürgen Niedermayer.

Statistik:

Ravelsbach - SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf 2:3 (1:2)

Torfolge: 1:0 (7., Freistoß) Pavelka, 1:1 (24.) Cerny, 1:2 (41., Elfmeter) Musil, 1:3 (54.) Cerny, 2:3 (69.) Pavelka

Karten: Schmidt (53., Gelbe Karte Foul), Grötz (45., Gelbe Karte Foul), Kytlica (30., Gelbe Karte Foul), Matijasevic (68., Gelbe Karte Foul), Schachenhuber (61., Gelbe Karte Unsportl.)Kuschal (33., Gelbe Karte Kritik), Mantler (39., Gelbe Karte Foul)

Ravelsbach: Matijasevic, Sterba (37. Blöch), Bober (HZ. Pühler), Schmidt, Engelmaier, Novotny (72. Salomon), Schachenhuber, Pavelka, Grötz, Teier, Kytlica (90+1. Bauer)

SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf: Musil, Vit (75. Gschweidl), Veleba, Kubát (62. Schüssler), Cerny, Schmudermayer, Mantler, Kuschal, Hinterleitner (80. Schmöger), Kasis, Brabec

55 Zuschauer, Schiedsrichter: Julian Waitz