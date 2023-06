Action am langen Wochenende

Das Fußballwochenende wird bereits am Mittwochabend eröffnet. Japons empfängt die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf in der Mission, sich für die 1:3-Niederlage der Hinrunde zu revanchieren. Ob das gelingen wird, ist vorab nicht zu sagen, denn die Formkurve der letzten Wochen ist beinahe ident. In der Tabelle hat die SG die Nase allerdings klar vorne, denn sie hat einen Vorsprung von fünf Punkten – doch wie lange noch?

Zeitgleich bittet der SVU Langau die Ravelsbacher zum Tanz. Nachdem die Langauer erklärt hatten, freiwillig auf den möglichen Aufstieg verzichten zu wollen, spielt man somit nur mehr im Kampf um den Titel eine Rolle – Ausrutscher darf man sich trotzdem nicht leisten. Gegen Ravelsbach ist dies allerdings unwahrscheinlich, denn der SV holte aus den letzten sieben Partien nur drei Punkte und erlebt eine desaströse Rückrunde. Obwohl die Langauer sich ebenfalls in der Schlussphase der Saison nicht immer in Topform gezeigt hatten, gilt der SVU als Favorit.

Ein halbe Stunde später rollt dann in Irnfritz der Ball – Brunn ist zu Gast. Im vergangenen Jahr war es dem USV gelungen, sich in der Rückrunde für eine herbe Klatsche in der Herbstsaison zu revanchieren. Auch diesmal stehen die Chancen nicht schlecht, denn die Gäste holten aus den letzten vier Begegnungen sechs Punkte, womit man sogar die Bilanz der Irnfritzer überbieten kann. An einem guten Tag gilt Irnfritz allerdings trotzdem als Favorit, denn über die gesamte Saison gesehen konnte der USV den Hausherren nur selten das Wasser reichen.

Die Entscheidung

Die wohl bedeutendste Partie des Wochenendes steigt am letzten Tag, denn der Tabellenführer könnte bereits am Sonntag das große Saisonziel klarmachen. Die SG Burgschleinitz/Straning reist zum Auswärtsspiel nach Drosendorf und kann mit einem Sieg den Aufstieg in die 1. Klasse fixieren. Sollte Langau zuvor verlieren wäre sogar eine Meisterschaftsentscheidung möglich. Nichts davon wird allerdings einfach, denn der UFC ist keineswegs zu unterschätzen. Nach einem schwachen Rückrundenstart hat man sich mittlerweile gefangen und holte drei Siege aus den letzten vier Partien. Die SG holte aus den letzten fünf Begegnungen allerdings fünf Siege und ist in der Formbilanz absoluter Spitzenreiter – es ist also alles für die mögliche Aufstiegsfeier bereit.

Bevor es zum Topduell kommt, hat das Wochenende allerdings noch andere Begegnungen zu bieten. Am Freitagabend empfängt die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf den USV Kühnring. Kühnring erlebte zwar in der Mitte der Rückrunde einen Formeinbruch, hat aber zuletzt wichtige Punkte holen können und ist nun wieder halbwegs auf Schiene. Die SG bestreitet die zweite Partie in drei Tagen und gilt deshalb trotz der besseren Formkurve nicht als Favorit. Erneut erwartet uns eine spannende Partie auf Augenhöhe.

Am Samstagabend empfängt Geras den Tabellenzweiten aus Langau. Für den SVU ist dies ebenfalls die zweite Begegnung des Wochenendes – welche Bedeutung sie trägt steht allerdings noch in den Sternen. Gewinnt Langau am Mittwoch, so hat man noch die Chance Meister zu werden und muss demnach auch gegen Geras gewinnen. Die langauer Formkurve zeigt in den letzten Wochen nicht unbedingt nur nach oben, deshalb gilt der SVU hier nicht als klarer Favorit. Geras ist allerdings keineswegs unschlagbar und musste aus den letzten vier Begegnungen drei Niederlagen hinnehmen. An einem guten Tag sollte es den Langauern also gelingen, die Meisterschaftsentscheidung eine Woche nach hinten zu verlegen.

In der Parallelpartie empfängt St. Leonhard den USV Weitersfeld. Auch der USV hat noch eine Aussenseiterchance auf den Titel, benötigt allerdings reichlich Schützenhilfe. Der eigene Sieg gegen St. Leonhard sollte wohl kaum in Gefahr seien, denn die Formkurve spricht ganz klar für den USV und auch beim letzten Aufeinandertreffen hat der USV gewonnen. Zudem ist das Ergebnis für St. Leonhard bedeutungslos, denn man kann sich rein mathematisch nicht mehr vom letzten Platz heben.