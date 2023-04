Alle Augen aufs Derby

Werbung

Übertrifft Japons alle Erwartungen oder bleibt der Tabellenführer eiskalt? Am Freitagabend widmet man sich genau dieser Frage – Langau und Japons bitten zum Derby. Die Rückrunde ist erst drei Runden alt, doch trotzdem hat die Partie richtungsweisendes Potenzial. Für die Hausherren bietet sich nämlich die Chance, ihre gute Form zu untermauern und im Titelkampf erneut vorzulegen. Am anderen Ende des Feldes hat die Partie allerdings einen ähnlich hohen Stellenwert, denn nach einem verpatzten Rückrundenstart will man in Japons schleunigst Punkte holen – gegen den Tabellenführer wäre dies neben einem tollen Resultat auch eine Kampfansage an die Konkurrenz. Auf dem Papier wäre die Favoritenrolle klar an Langau zu vergeben, doch Langaus Obmann Dietmar Haller möchte den Gegner keineswegs unterschätzen. „Japons ist deutlich besser, als der Frühjahrsstart vermuten lässt – ich erwarte ein spannendes Derby“, so Haller. In Japons darf man zudem in einem anderen Faktor Hoffnung schöpfen, denn während man am vergangenen Wochenende spielfrei hatte, musste Langau sich gegen die SG Burgschleinitz/Straning behaupten – die Fitness ist also auf der Seite der Stummer-Mannen.

In der Parallelpartie empfängt der USV Kühnring den USC Mallersbach. Auch dieses Duell sollte nicht enttäuschen, denn in den letzten 12 Jahren waren in jeder Partie mindestens vier Treffer gefallen. Die Kühnringer gelten wohl als Favorit, denn obwohl der Tabellenzweite keinen makellosen Rückrundenstart hingelegt hat ist das Potenzial der Mannschaft unübersehbar. Mallersbach muss sich davon allerdings keineswegs beeindrucken lassen, denn der USC ist selbst eine Wundertüte. So zeigte man bereits beim Kantersieg gegen Japons eine starke Form, die man dann beim Remis mit Langau untermauerte. Zudem dürfte der USV heiß auf Wiedergutmachung sein, nachdem man am vergangenen Wochenende gegen Brunn Punke liegen gelassen hatte.

Zeitgleich liefern sich Weitersfeld und Drosendorf ein spannendes Duell. Weitersfeld genießt derzeit einen Vorsprung von fünf Punkten auf den UFC, doch man darf sich keineswegs in Sicherheit wiegen. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es eine hitzige Partie mit fünf Toren und einem Platzverweis. Auch dieses Wochenende darf man sich auf eine intensive Partie freuen, denn die Weitersfelder wollen nach einem mäßigen Rückrundenstart bald Fahrt aufnehmen. Die Drosendorfer hatten am vergangenen Wochenende allerdings bewiesen, dass man Gegnern dieses Kalibers gewachsen ist – gegen Kühnring sicherte man sich ein Remis.

Am Samstag eröffnet die Begegnung zwischen Brunn und der SG Burgschleinitz/Straning den Fußballnachmittag. Auf den USV wartet ein richtiger Brocken, denn die SG hatte bereits gegen Japons ihre massive Torgefahr bewiesen und ist nach der Niederlage gegen Langau auf Wiedergutmachung aus. Auch die Tabelle spricht eine klare Sprache und verleiht der SG eine deutliche Favoritenrolle. Dennoch darf Brunn nicht unterschätzt werden, denn nachdem man am vergangenen Wochenende einen starken 2:1-Sieg gegen Mallersbach geholt hatte dürfte der USV topmotiviert auftreten. Brunn benötigt also erneut einen grandiosen Auftritt, um Punkte mitnehmen zu dürfen – schwerig aber möglich.

Zur selben Zeit empfängt auch die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf den USV Geras in einer Partie, die elektrisierenden Fußball verspricht. Indiz dafür gibt der Blick in die Vergangenheit, denn seit 2018 fielen in jedem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften mindestens sechs Tore. Die SG dürfte dieses Wochenende besonders erpicht darauf sein, einen Sieg nach Hause zu holen, denn nachdem man am vergangenen Wochenende von Irnfritz mit 2:7 vom Platz geschossen worden war, sitzt der Stachel tief. Auch die Geraser hatten sich bereits am falschen Ende eines Kantersieger wiedergefunden, doch neben dem 0:4 gegen Weitersfeld gab es auch den starken Sieg über Kühnring. Einen klaren Favoriten gibt es keinen – die Tagesverfassung dürfte entscheidend werden.

Zuletzt tritt noch der SV Ravelsbach die Reise nach St. Leonhard an. Die Auswärtsmannschaft hatte den Rückrundenstart nach Maß erwischt, denn auf einen 4:1-Sieg gegen Brunn folgten ein starkes Remis mit Weitersfeld und eine gute Leistung gegen Kühnring. Zeitgleich hatte St. Leonhard drei knappe Niederlagen hinnehmen müssen, weshalb man klar als Außenseiter in die Partie geht. Die letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gingen beide an Ravelsbach und somit ist klar, dass St. Leonhard einen großartigen Tag erwischen muss, um Punkte mitnehmen zu können – unmöglich ist allerdings Nichts.