An der Spitze spitzt‘s sich zu

Die 21. Runde endet mit einem wahren Kracher, denn der Tabellenzweite aus Weitersfeld empfängt den Ersten aus Langau. Mit einem Rückstand von fünf Punkten (mit einer Partie Vorsprung) darf sich Weitersfeld im restlichen Verlauf der Rückrunde keine Punktverluste mehr erlauben. Hauptsächlich muss der SVU Langau allerdings Punkte liegen lassen. Gerade deshalb darf man sich auf die Begegnung freuen, denn mit einem Sieg könnte der USV einen bedeutenden Schritt für eine späte Aufholjagd im Titelkampf setzen – entsprechend kampflustig gab sich Weitersfelds Vorstandssprecher Gernot Lenz am Wochenende: „Langau ist ein schwieriger Gegner, aber die Mannschaft ist topmotiviert und vielleicht können wir sie etwas ärgern“

Am Freitagabend hält die 21. Runde gleich drei Partien gleichzeitig bereit. Um 20 Uhr empfängt der UFC Drosendorf den Tabellenzehnten aus Geras. Am Wochenende war den Drosendorfern der erste Sieg der Rückrunde gelungen, weshalb die Pfeisinger-Elf durchaus motiviert in die Partie gehen dürfte. Doch auch die Geraser hatten die Platz siegreich verlassen und sind nach drei Siegen aus fünf Partien gut in Form. Die Tabellenlage spricht hingegen für den UFC und als die beiden Mannschaften das letzte Mal aufeinandergetroffen sind, endete die Begegnung im Remis. Es ist also auch diesmal eine enge Partie zu erwarten.

Im Parallelspiel empfängt Kühnring den USV Brunn/Wild. Die Hausherren befinden sich derzeit in einer schwierigen Phase, denn nach dem verpatzten Rückrundenstart unterzog sich die Mannschaft einem großen Umbruch, der sowohl die Legionäre als auch den Trainer forderte. Gegen Langau konnte der USV am vergangenen Wochenende noch Nichts reißen, doch das lag hauptsächlich an der Stärke des Gegners. Im Duell mit Brunn stehen die Chancen deutlich besser, denn obwohl die Grün-Weißen zeitweise großartige Leistungen abliefern konnten, stehen sie durch fehlende Konstanz auf dem letzten Tabellenplatz. Als sich die beiden Mannschaften im Oktober das letzte Mal duelliert hatten, demontierten die Kühnringer ihre Gegner mit 5:0. Auch an diesem Wochenende dürften die Hausherren die Nase vorne haben. Oder ist Brunn für eine Überraschung gut?

Die letzte Partie des Freitagabends ist das Duell zwischen St. Leonhard und Japons. Nachdem man drei Partien in Serie nicht verloren hatte, hatte sich St. Leonhard am vergangenen Wochenende der SG Burgschleinitz/Straning geschlagen geben müssen. Mit dieser vergleichsweise starken Phase hatte sich die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz erhoben und ein paar Punkte gutgemacht. Gegen Japons ist allerdings bei weitem kein einfaches Spiel zu erwarten, denn nach einem desaströsen Rückrundenstart fingen sich die Stummer-Mannen Schritt für Schritt ein und verbesserten stetig die Form. Wie auch beim letzten Aufeinandertreffen (4:1), dürfte Japons auch diesmal die besseren Karten haben.

Strangziehen der SGs

Am Samstagnachmittag duellieren sich die SG Burgschleinitz/Straning und die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Beide Teams zeigten sich im Frühjahr in guter Form und lieferten mit wenigen Ausnahmen gute Leistungen ab. Burgschleinitz/Straning verfolgte den USV Weitersfeld mit 6 Punkten Rückstand und darf, um den Titelkampf aufrechtzuerhalten, keinesfalls verlieren. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht es allerdings ähnlich aus. Mit den Ergebnissen der letzten Wochen rückte die SG Stück für Stück näher an die Spitze und kann bei weiteren Punktverlusten sogar dem Vize-Herbstmeister aus Kühnring noch gefährlich werden. Beim letzten Aufeinandertreffen hate sich Burgschleinitz/Straning durchgesetzt und auch die Tabellensituation verleiht den Gästen einen dezenten Favoritenstatus. Doch speziell in einer Saison wie dieser, kann man sich auf solche Rollen selten verlassen.

Während Langau in Weitersfeld gastiert, empfängt der TSU Irnfritz am Samstag den USC Mallersbach. Die Hausherren bedauerten am Wochenende den Verlust der seit fünf Spielen anhaltenden ungeschlagenen Serie. Trotzdem ist die Irnfritzer Rückrundenform die zweitstärkste der Liga, weshalb man dem TSU gute Chancen ausrechnen darf. Diese Pläne kann Mallersbach allerdings gut und gerne durchkreuzen, denn speziell seit der Winterpause ist der USC unberechenbar. Ob die Mallersbacher eine der besten Leistungen der Saison abliefern oder kläglich versinken, steht oftmals auf Messers Schneide. Gerade deshalb könnte die Partie sich zu einem großartigen Fußballabend entwickeln, dessen Sieger bis zur letzten Sekunde offensteht.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Geras - Drosendorf, Kühnring - Brunn/Wild, St. Leonhard - Japons

Samstag, 16.30 Uhr: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, 19 Uhr: Irnfritz - Mallersbach, Weitersfeld - Langau