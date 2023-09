Clasico in Japons

Am Freitagabend wird die achte Runde durch das Duell zwischen Kühnring und Geras eröffnet. Die Hausherren gehen nach einem Wochenende Pause vollkommen ausgeruht in die Partie und sind auf Wiedergutmachung aus, nachdem die letzte Partie gegen Brunn/Wild mit 0:2 verloren gegangen war. Der Gegner könnte allerdings wohl kaum schwieriger sein, denn die Geraser sind nach sieben Runden immer noch ungeschlagen und haben eine laufende Siegesserie aus fünf Spielen. Einen klare Favoriten wird es in dieser Partie wohl nicht geben, wenngleich die Formkurve der Geraser etwas besser aussieht. Können die Hausherren, die derzeit die beste Defensive der Liga stellen, den Gerasern die Stirn bieten?

Zeitgleich empfängt die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf den USV St. Leonhard. Die Gäste reisen mit frischer Motivation zum Auswärtsspiel, denn gegen Japons hatte man am vergangenen Wochenende den ersten Sieg sowie die ersten Punkte der Saison sammeln können. Die SG steckt derzeit in einer kleinen Krise, denn man ging in den letzten vier Partien als Verlierer vom Platz. Gegen den Vorletzten hat man nun die große Chance, aus der Krise zu kommen und sich wieder in Schwung zu bringen, doch der USV wird sich nicht kampflos ergeben. Erneut kristallisiert sich kein klarer Favorit heraus, denn beide Mannschaften sind zu guten Leistungen fähig – ob sie diese abrufen können, ist die entscheidende Frage.

Serie auf dem Spiel

Am Samstagabend rollt in Japons der Ball, denn der SVU empfängt den TSU Irnfritz zum Lokalduell. Nur sechs Kilometer trennen die beiden Orte - in der Tabelle sin es aber ganze 12 Punkte. Generell haben beide Mannschaften einen unterschiedlichen Saisonstart hinter sich. Während die Japonser in der Krise stecken spielen die Irnfritzer ganz vorne um die Tabellenspitze mit und haben sogar, sollte es so weitergehen, realistische Chancen auf den Herbstmeistertitel. Für das kommende Duell gilt der TSU also klar als Favorit - eine Siegesserie aus drei Spielen könnte gegen den SVU fortgeführt werden. „Ein Remis im Clasico wäre für uns schon super“, sprach hingegen Markus Hainschwang, der Trainer der Japonser.

Die beste Offensivabteilung der Liga gastiert am Sonntagnachmittag in Drosendorf. Die Hausherren mussten sich in den beiden vergangenen Partien jeweils geschlagen geben und tut sich immer noch schwer, da die Mannschaft von Verletzungsproblemen heimgesucht wird. In Langau läuft hingegen alles geschmiert, denn am vergangene Wochenende sicherte sich der noch immer ungeschlagene SVU einen 9:0-Kantersieg gegen den langjährigen Rivalen aus Weitersfeld. Auch am kommenden Wochenende wäre ein klarer Sieg der Langauer keine große Überraschung, denn die beste Offensive der Liga ist derzeit in Trefferlaune.

Ab 16 Uhr rollt auch in Brunn/Wild der Ball, denn die Ravelsbacher sind zu Gast. Nach dem unfassbaren Saisonstart der Ravelsbacher musste man zwei schmerzhafte Niederlagen am Stück hinnehmen – am vergangenen Wochenende kam man aber mit einem 2:1-Sieg gegen Japons wieder in Schwung. Brunn musste sich hingegen dem Tabellenführer aus Geras mit 2:6 geschlagen geben und sich von einer Siegesserie aus drei Spielen verabschieden. Zu erwarten ist ein ausgegkichenes Match, welches wohl durch die Tagesverfassung der Vereine entscheiden wird.

Zur gleichen Zeit empfängt der USV Pleißing den USC Mallersbach. Die Hausherren spielen bisher eine solide Saison um stehen nach sieben Spielen bei zehn Punkten – zuletzt hatte man sich dem Tabellenzweiten aus Irnfritz geschlagen geben müssen. In Mallersbach hingegen lief es bisher weniger erfolgreich, denn nach dem ersten Sieg in der zweiten Runde kam es zu drei Niederlagen am Stück. Am vergangenen Wochenende kam dann allerdings das Lebenszeichen, denn gegen Drosendorf gewann der UFC mit 4:0 – kann der USC den Schwung mitnehmen? Erneut gibt es keinen klaren Favoriten, denn beide Mannschaften sind unberechenbar. Klar ist aber, dass an jenem Nachmittag keinem Zuschauer langweilig werden wird.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Kühnring – Geras, SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf – St. Leonhard

Samstag, 20 Uhr: Japons – Irnfritz

Sonntag, 15.30 Uhr: Drosendorf – Langau; 16 Uhr: Brunn/Wild – Ravelsbach, Pleißing - Mallersbach