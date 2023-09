Derbytime in Geras

Am Freitagabend muss der waldviertler Fußballfan vorsichtig sein, denn er könnte schnell eine Überdosis bekommen. Gleich fünf Parallelpartien werden um 20 Uhr angepfiffen und sorgen dafür, dass einem auf keinen Fall langweilig wird. In Geras empfängt der USV die Japonser zum dritten Derby der Saison. Für die Bühler-Elf kommt dieses wohl auch zum bestmöglichen Zeitpunkt, denn nach einem starken Start in die Saison gibt es derzeit keine Anzeichen, dass die Leistung des USV nachlassen könnte. Am vergangenen Wochenende bewies man Klasse, indem man gegen Pleißing trotz eines Platzverweises mit 4:0 triumphierte. In Japons steckt man hingegen etwas in der Krise, denn nach drei Partien steht man immer noch ohne Punkten am unteren Ende der Tabelle. Nach dem Rauswurf befindet sich der SVU im Umbruch und hat noch keine Entscheidung getroffen, wer in Zukunft auf der Trainerbank platznehmen wird. Geras gilt somit als klarer Favorit für diese Begegnung – die Gäste könnten sich mit einem Sieg allerdings mit Stil aus dem Formtief katapultieren und dürften deshalb topmotiviert an den Start gehen.

Zeitgleich empfängt der SVU Langau die Mallersbacher. Nachdem man zum Saisonstart etwas mit der Chancenverwertung gehadert hatte, zeigten sich die Langauer am vergangenen Wochenende in großartiger Verfassung. Im Topduell besiegte man Irnfritz trotz einer roten Karte mit 4:1 und setzte sich auf den dritten Platz. Die Mallersbacher durften sich hingegen ausruhen, denn in der vierten Runde hatte der USC spielfrei. Zuvor war der Saisonstart nicht perfekt verlaufen, denn man hatte zwei hohe Niederlagen gegen Ravelsbach und Irnfritz hinnehmen müssen. Einzig gegen St. Leonhard konnte man punkten. Im Duell mit Langau könnte die Fitness der entscheidende Vorteil werden, denn die Langauer sind keinesfalls einfach zu schlagen. Es ist eine spannende Partie zu erwarten, in der die Langau er wohl als leichter Favorit gelten.

Auch in St. Leonhard rollt am Freitagabend der Ball, denn der UFC Drosendorf gastiert. Grund zum Jubel wird es an diesem Abend auf jeden Fall geben, denn beide Mannschaften sind noch auf der Jagd nach dem ersten Punkt der Saison. Bei beiden Teams war die Saison bisher nicht nach Plan verlaufen – vor allem Drosendorf blieb aufgrund einer Vielzahl an Verletzungen weit hinter den Erwartungen. Zudem war man oft durch fehlendes Spielglück in missliche Situationen geraten, wodurch man in eine kleine Krise schlitterte. Der UFC gilt in dieser Begegnung als leichter Favorit und könnte den ersten, wichtigen Schritt aus der Krise machen. St. Leonhard stand in der bisherigen Saison oftmals am falschen Ende hoher Kantersiege, doch am vergangenen Wochenende hatte man mit einer kämpferischen Leistung beinahe einen Punkt gegen Weitersfeld geholt. Man ist also nicht hoffnungslos verloren und hat nun gegen Drosendorf die wohl beste Chance, endlich in Fahrt zu kommen.

Zwei Toppartien am Freitag

Wer vom bisherigen Angebot der kommenden Runde noch nicht überzeugt ist, könnte an dieser Stelle endlich fündig werden. Kühnring bittet nämlich die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf zum Tanz. Beide Mannschaften sind gut in die Spielzeit gestartet, erlebten allerdings auch ihre schwächeren Tage. In Kühnring kam man vor zwei Wochen gegen Pleißing nicht über ein Remis hinaus und die SG musste sich am vergangenen Wochenende dem Überflieger aus Brunn geschlagen geben. Am kommenden Wochenende müssen sich aber beide Mannschaften von ihrer besten Seite zeigen, denn es erwartet uns eine enge Partie auf hohem Niveau. Einen Favoriten gibt es nicht – es erwartet uns also Spannung pur.

Auch in Irnfritz geht es hochklassig weiter, denn der USV Weitersfeld kommt zum Gastspiel vorbei. Erneut gibt es keinen Favoriten, denn beide Mannschaften haben die Qualität, um großartigen Fußball auf den Platz zu bringen, waren im bisherigen Saisonverlauf allerdings nicht fehlerlos. Die Gastgeber rutschten am vergangenen Wochenende gegen Langau aus, denn sie unterlagen trotz eines Platzverweises des SVU mit 1:4. Weitersfeld ließ hingegen die Woche davor gegen Ravelsbach als Favorit Punkte liegen – erneut ist der Sieg also von der Tagesverfassung abhängig.

Ihr Ende findet die fünfte Runde in Ravelsbach, wo der sensationell aufspielende Tabellenführer Pleißing empfängt. Die Ravelsbacher sind nach vier Runden immer noch ungeschlagen und zeigten sich speziell gegen hochklassige Gegner wie Weitersfeld und Langau in hervorragender Verfassung. Die gehen somit als klarer Favorit in die Partie, in der sie die überraschende Tabellenführung verteidigen können. Pleißing muss sich nicht verstecken, denn neben einem Sieg gegen Brunn gelang es auch, die Kühnringer für ein Remis im Schach zu halten. Gegen Ravelsbach benötigt man allerdings mit Sicherheit eine Topleistung um anschreiben zu können.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Geras - Japons, Irnfritz - Weitersfeld, Kühnring - SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, Langau - Mallersbach, St. Leonhard - Drosendorf

Samstag, 16.30 Uhr: Ravelsbach - Pleißing