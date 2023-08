Derbytime in Weitersfeld

Eröffnet wird die zweite Runde am Freitagabend von zwei äußerst spannenden Begegnungen, die nur wenige Kilometer voneinander stattfinden. In Weitersfeld kommt es zum heiß ersehnten Derby gegen Geras. Für beide Mannschaften war der Saisonstart nach Plan verlaufen: Weitersfeld spielte gegen Kühnring Remis und auch die Geraser kamen gegen Langau auf ein glückliches X. Auch am Freitag darf man sich wohl auf eine ausgeglichene Partie freuen, denn im Derby zeigen sich die Mannschaften stets von bester Seite. Ob Geras am Freitag in voller Stärke antreten kann, ist noch unklar, denn nachdem er sich in Runde eins am Knie verletzt hatte, steht der Einsatz des Kapitäns Moritz Maurer noch in den Sternen: „Wir hoffen, dass er mitspielen kann, gehen aber kein unnötiges Risiko ein – ich freue mich so oder so auf das zweite Derby der Saison“, sprach Lukas Bühler, der Trainer der Geraser.

Im Parallelspiel empfängt der SVU Langau den SV Ravelsbach. Die Langauer hatten zwar einen guten Saisonstart erwischt, jedoch durch zahlreiche Aluminiumtreffer nicht mehr als ein Remis erreicht. Die Ravelsbacher blicken hingegen auf einen perfekten Auftakt zurück, denn gegen Mallerbach zeigte man sich in der Offensive mit bestechender Effektivität. In einer auf dem Papier ausgeglichenen Partie lieferte man eine 5:0-Machtdemonstration gegen einen Gegner, der keineswegs als Kanonenfutter gilt. Entscheidend wird in diesem Duell die Chancenverwertung: Sind die Langauer wieder mit altbekannter Effektivität an der Arbeit, sieht es für Ravelsbach schlecht aus – chancenlos ist der SV allerdings keinesfalls.

Der Fußballsamstag beginnt in Mallersbach, denn der USC empfängt St. Leonhard. Auch bei den Gästen war der erste Spieltag desaströs verlaufen, denn man kam bei Irnfritz mit 0:6 unter die Räder. Für beide Mannschaften bietet sich nun also die Chance, das Auftaktspiel zu vergessen und sich in die Spur zu bringen. Einen klaren Favoriten gibt es in dieser Partie nicht, denn beide Mannschaften sind nach den Sommertransferphasen noch immer schwer einzuschätzen. Die drei letzten Heimspiele der Mallersbacher gegen den USV gingen allesamt an die Hausherren, das insgesamt letzte Aufeinandertreffen nahm allerdings für St. Leonhard das bessere Ende.

UFC jagt ersten Punkt

Bei den Drosendorfern war die Auftaktpartie nicht nach Plan verlaufen, denn gegen Brunn biss man sich in der Offensive die Zähne aus und fiel der Effizienz des USV zum Opfer. Gegen Kühnring möchte die Pfeisinger-Truppe nun die ersten Punkte einfahren – doch das wird keine leichte Aufgabe. Unter dem Neo-Trainer Robert Wenninger sind die Kühnringer weiterhin schwierig einzuschätzen, doch das Auftaktwochenende zeigte, dass die Mannschaft durchaus zu Topleistungen bereit ist, denn man kam bei Weitersfeld auf ein Remis. Im vergangenen Jahr trennten sich die Mannschaften einmal mit einem X, das andere Duell ging an die Drosendorfer. Auch in diesem Jahr gibt es keinen klaren Favoriten – nur mit Sicherheit eine spannende Partie.

Sein Ende nimmt der Fußallsamstag in Japons, wo die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf gastiert. Auch hier darf man sich auf ein Duell auf Augenhöhe freuen. Die SG hatte sich am Auftaktwochenende mit 3:0 gegen Pleißing durchgesetzt und steht demnach bereits vom ersten Spieltag an voll in der Spur. Japons startet hingegen eine Woche verspätet in die Saison, denn in der ersten Runde hatte die Stummer-Elf spielfrei. Der letzte Heimsieg gegen Sigmundsherberg liegt mittlerweile 13 Jahre zurück, doch vielleicht gelingt es den ausgeruhten Japonsern dieser Serie dieses Wochenende ein Ende zu setzen.

In Pleißing wird dann am Sonntag der Schlussstrich unter die zweite Runde gezogen. Der Liganeuling empfängt den USV Brunn/Wild, der auf einen großartigen Saisonstart zurückblickt. Im Duell mit Drosendorf zeigte sich die Defensive von ihrer besten Seite und auch die Offensive nutze ihre Chancen eiskalt. Pleißing musste sich hingegen der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf geschlagen geben. Einen klaren Favoriten gibt es auch in dieser Partie nicht, dennoch können sich die Grün-Weißen gute Chancen ausmalen, denn wenn man an die gute Leistung des Auftaktwochenende anschließen kann, sind die drei Zähler zum Greifen nahe.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Langau - Ravelsbach, Weitersfeld - Geras

Samstag, 17 Uhr: Drosendorf - Kühnring, Mallersbach - St. Leonhard; 20 Uhr: Japons - SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf

Sonntag, 17 Uhr: Pleißing - Brunn/Wild