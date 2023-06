Die letzten Meter

Doch bevor es zum großen Showdown um die Meisterschaft kommt, sind im Tabellenmittelfeld noch einige Rechnungen offen. Vier Vereine werden nur durch drei Zähler getrennt und kämpfen damit noch um die Plätze 5-8. Für den aktuell Fünften, den TSU Irnfritz, geht es am Freitagabend nach Kühnring. Die Formkurve offenbart keinen klaren Favoriten, doch die Ausgangslage in der Tabelle spricht eine andere Sprache. Die Kühnringer sind fest und sicher auf dem vierten Tabellenplatz und können ihre Lage auch mit einem Sieg nicht verbessern. Zeitgleich will Irnfritz den fünften Platz auch um jeden Preis verteidigen. Die Erwartungen an den TSU sind somit klar: Drei Punkte müssen her! Dies ist allerdings oftmals leichter gesagt als getan.

Im Parallelspiel empfängt Weitersfeld die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Die Ausgangslage ist hier ähnlich, denn auch die Weitersfelder haben seit dem letzten Wochenende keine Chance mehr, sich noch vom dritten Platz zu erheben. Die SG ist hingegen einer der Hauptprotagonisten im Mittelfeldduell und kann ebenfalls nur einen Sieg gebrauchen. Ob dieser möglich ist, hängt zum Großteil von der Tagesverfassung der Weitersfelder ab. Sie holten fünf Siege aus den letzten sechs Partien und zeigten sich zum Saisonschluss in Topform. Die SG ließ hingegen oftmals Punkte liegen und holte in der gleichen Zeit nur fünf Zähler. Es braucht also eine Glanzleistung, um noch nach vorne zu springen.

Es kann nur einen geben

Zwischen Drosendorf und Japons kommt es zu Abschluss der 26. Runde zu einem bedeutenden Duell, denn hier haben beide Mannschaften noch zu kämpfen. Die Drosendorfer können nach dem fünften Platz greifen, aber auch auf den Achten fallen. Japons will hingegen den neunten Platz gegen die Geraser verteidigen. Es erwartet uns eine ausgeglichene Partie, in der die Entscheidung bis in die letzte Minute offen sein könnte. Gelingt Japons die Rache für das 0:1 im Hinspiel oder setzt sich der UFC erneut durch?

Zeitgleich empfängt Geras den Vorletzten aus Brunn. Die Hausherren haben hier die klare Favoritenrolle, denn obwohl die Form der letzten Wochen ident ist, hat Geras insgesamt doppelt so viele Punkte und obendrauf noch die Chance, auf den neunten Platz vorzurücken, sollten die Japonser verlieren. Brunn kann sich hingegen nicht mehr verbessern und steht fest verankert auf dem zwölften Platz.

Finale Grande

Um 17:30 Uhr ist es am Samstagnachmittag dann so weit. Die SG Burgschleinitz/Straning empfängt Mallersbach zum entscheidenden Duell um die Meisterschaft. Die Ausgangslage ist klar: Langau hat in der vorgezogenen Partie bereits am letzten Wochenende die Hausaufgaben erledigt und hat keine Spiele mehr zu absolvieren. Die SG liegt zwei Punkte hinter dem SVU und kann somit nur mit einem Sieg die Meisterschaft sichern. Gegen Mallersbach wird dies allerdings alles andere als einfach, denn der USC kann ebenfalls noch Plätze gutmachen und konnte die letzten drei Partien allesamt gewinnen. Die SG ist allerdings gewappnet, denn sie selbst ist seit Wochen in grandioser Form (6 Siege aus 6 Spielen/28 Treffer) und kam kein einziges Mal an den Rand einer Niederlage. Als sich die beiden Teams in der Hinrunde begegnet waren, endete das Spiel im 1:1-Remis. Uns erwartet also eine hochklassige und vor allem wichtige Partie, die bis zur letzten Sekunde Spannung und Drama zu bieten hat. Krönt sich die SG vor eigenem Publikum zum Meister oder macht Mallersbach einen Strich durch die Rechnung?

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Kühnring - Irnfritz, Weitersfeld - SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf

Samstag, 17.30 Uhr: SG Burgschleinitz/Straning - Mallersbach; 18.45 Uhr: Geras - Brunn/Wild, Japons - Drosendorf