Endlich rollt der Ball

Am ersten Abend der Saison bietet uns die 2. Klasse bereits eine Überdosis an Fußball. In vier parallel steigenden Partien geht es ab 20 Uhr um die ersten Zähler. Der USV Kühnring fordert vor heimischem Publikum den USV Weitersfeld zur absoluten Toppartie. Beide Mannschaften machten in der Sommerpause bedeutende Änderungen und sind demnach unberechenbar. Wie schnell findet sich Ronald Knoll in seiner Rolle als Trainer ein und wie gut funktioniert Robert Wenningers Plan, Kühnring ohne Legionäre in die Saison zu schicken? Zu erwarten ist eine intensive Partie, die uns bereits die ersten Antworten auf diese Fragen geben könnte. Ein Duell auf Augenhöhe könnte sich entwickeln, sodass die Effektivität vor dem Kasten entscheidend wird.

Zeitgleich empfängt Brunn den UFC Drosendorf. In dieser Partie ist die Favoritenrolle klar verteilt, denn während man in Drosendorf im Sommer einige Neuzugänge an Land brachte, blieb Brunn eher verhalten. Sollten die Neo-Drosendorfer allerdings noch etwas Startschwierigkeiten haben, so bietet sich für Brunn die perfekte Möglichkeit, um mit einem Überraschungssieg ein Ausrufezeichen zu setzen.

Die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf duelliert sich währenddessen mit Pleißing, dem wohl unberechenbarsten Verein der Liga. Der Tabellenletzte der 2. Klasse Pulkautal steht in seiner neuen Liga bereits am ersten Spieltag vor einer schwierigen Aufgabe. Die SG hatte sich im Sommer nur geringfügig verändert und dürfte auch in dieser Partie altbekannte Stärke zeigen. Eine Favoritenrolle ist vor dem Anpfiff nicht zuzuordnen, denn nach einer intensiven Transferphase ist Pleißig schwer einzuschätzen. Klar ist aber, dass sich die Neuzugänge des USV nicht zu lange Zeit lassen dürfen, um ihre Form zu finden, denn die SG gibt keinen Punkt leichtfertig her.

Die vierte der Parallelbegegnungen steigt in St. Leonhard, wo Irnfritz gastiert. Im letzten Jahr hätte man in dieser Partie ganz klar die Favoritenrolle an die Irnfritzer vergeben und auch in der neuen Spielzeit haben die Hausherren ein schweres Los. Der TSU verbesserte sich im Sommer sowohl in der Breite als auch in der Qualität – zudem sicherte man sich die Dienste von Stefan Eichhorn auf der Trainerbank. Doch auch St. Leonhard tritt mit einem generalsanierten Kader an die Startlinie. Mit dem neuen Trainer Jürgen Stoiber sowie drei Neuzugängen ist auch der Tabellenletzte der abgelaufenen Saison besser aufgestellt. St. Leonhard muss dennoch eine makellose Partie abliefern, um eine Chance auf Punkte zu haben, denn wenn die Irnfritzer von Beginn an ihre altbekannte Stärke zeigen, steht es schlecht um den USV.

Topduell zum Schluss

Am Montagabend steigt in Geras das große Finale der letzten Runde. Der USV empfängt den letztjährigen Vizemeister aus Langau. Langau musste sich im Sommer von drei Leistungsträgern verabschieden und füllte die entstandene Lücke mit Berhard Graf von Manhartsberg. In Geras tat sich hingegen nicht viel, denn abgesehen von zwei Neuzugängen blieb der Kader unverändert. Im vergangene Fußballjahr wäre Langau wohl als leichter Favorit in diese Begegnung gegangen, doch nun ist dies nicht mehr so sicher. Geras lief im vergangenen Jahr die ganze Zeit einem Rückstand hinterher, den man in der Hinrunde aufgebaut hatte – diese Jahr startet man von Null. Die große Frage wird, wie gut Langau mit den Verlusten der Stammspieler klarkommen wird. Von einem klaren Sieg für den SVU bis hin zu einem starken Triumph der Geraser ist in dieser Partie alles drinnen – somit bleibt die erste Runde also bis zum Schluss spannend.

Davor kommt es allerdings noch in Ravelsbach zu einem richtungsweisendem Duell. Der USV Mallersbach gastiert mit einem Kader, der im Sommer etwas Federn lassen musste. Ohne Neuzugängen geht man beim USC ein Wagnis ein, denn sollte man die Abgänge von Zdenek Micka und Thomas Stanjer nicht aus den eigenen Reihen kompensieren können, steht man vor einem großen Problem. Ravelsbach ist nach der Sommerpause wohl kaum wiederzuerkennen. Sechs Zugänge und sieben Abgänge machen die Mannschaft von Jürgen Niedermayer zur absoluten Wundertüte. Eine Favoritenrolle gibt es in dieser Partie keine – entscheidend wird die Qualität der Transferentscheidungen der Ravelsbacher. Schlagen die Neuzugänge von Beginn an ein kann man Mallersbach eine schwere Niederlage zufügen, kommen diese allerdings langsam aus den Startlöcher könnte der Sonntagabend einer zum Vergessen werden. So oder so: Enttäuscht wird der waldviertler Fußballfan auf keinen Fall.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Kühnring – Weitersfeld, Brunn/Wild – Drosendorf, SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf – Pleißing, St. Leonhard – Irnfritz

Sonntag, 17.30 Uhr: Ravelsbach – Mallersbach

Montag, 20 Uhr: Geras - Langau