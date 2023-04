Werbung

Am Freitagabend eröffnet das Duell zwischen Japons und Brunn/Wild die 18. Runde. Für Brunn bietet sich gegen Japons die Chance, die starke Form des Frühjahres zu halten und wichtige Punkte zu ergattern. Die Japonser wollen den Sieg allerdings ebenfalls um jeden Preis nach Hause holen, denn nach dem verpatzten Start in die Rückrunde muss die Stummer-Truppe bald wieder auf Touren kommen. Die Japonser lassen sich vor der Partie schwer einschätzen, denn der letzte Auftritt der Stummer-Truppe liegt bereits drei Wochen zurück. Nachdem alle Partien am vergangenen Wochenende dem Wetter zum Opfer gefallen waren, sollten beide Teams auch vollkommen ausgeruht in die Partie gehen – der Sieger ist somit schwer vorherzusagen.

Am Samstagnachmittag empfängt Ravelsbach dann die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Die Tabellensituation würde klar für die SG sprechen, doch die Form der letzten Runde malt ein anderes Bild. Während sich die Ravelsbacher gegen den Titelaspiranten aus Weitersfeld zu einem 2:2-Remis gekämpft hatte, wurde die SG von Irnfritz mit 2:7 vom Platz gefegt. Ravelsbach will die gute Form unterstreichen, die SG will schleunigst Wiedergutmachung betreiben. Aber: Es kann nur einen geben!

Schlagabtausch der Topteams

Zwischen Kühnring und der SG Burgschleinitz/Straning könnte es am Wochenende richtig krachen. Beide Mannschaften gehören zu den Hauptprotagonisten im Titelkampf – ein Sieg wäre eine unüberhörbare Kampfansage an die Konkurrenz. Einen Favoriten gibt es in solch einer Partie nicht und auch die Formkurve macht keine Vorhersage möglich. Die SG wurde am vergangenen Wochenende vom Tabellenführer aus Langau geschlagen, während Kühnring gegen Drosendorf Punkte liegen ließ. Wie auch in der Hinrunde, in der die Partie als 1:1-Remis geendet hatte, ist also ein intensives Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

Wenig später wird in Mallersbach die Partie gegen Weitersfeld angepfiffen. Für beide Teams gilt es, wieder mal einen 3er anschreiben zu können. Weitersfeld war am vergangenen Wochenende nicht über ein Remis hinausgekommen und die Mallersbacher hatten sich dem Vorletzten aus Brunn geschlagen geben müssen. Die Hausherren haben vom letzten Mal noch eine Rechnung offen, denn als sich die beiden Team im Herbst begegnet waren, zerlegte Weitersfeld die Mallersbacher mit 5:0. Weitersfeld reist also als leichter Favorit zum USC – eine einfache Partie ist aber noch lange nicht zu erwarten.

Der Fußballsamstag wird mit der Begegnung zwischen Geras und Irnfritz beendet. Über die Jahre hinweg schenkten sich die beiden Rivalen nichts und so kam es zu vielen knappen Duellen, deren Ausgang bis zum Schluss auf der Kippe stand. Beim letzten Aufeinandertreffen gingen die Geraser mit 3:1 als Sieger vom Platz – in der Tabelle haben die Irnfritzer die Nase vorn. Die Formkurve spricht zudem für den TSU, denn die Bock-Mannen konnten bisher jede Partie der Rückrunde gewinnen. Als neutraler Fan darf man sich auf eine hitzige Begegnung freuen, die bis zur letzten Sekunde voller Spannung sein könnte.

Am Sonntagnachmittag steigt dann die letzte Partie der 18. Runde. Der UFC Drosendorf empfängt das Schlusslicht aus St. Leonhard. In dieser Begegnung sind die Rollen klar verteilt. Bei den Drosendorfern läuft die Rückrunde bisher nicht perfekt, denn nach drei Partien landeten nur zwei Punkte auf dem Konto des UFC. St. Leonhard konnte bisher allerdings keinen einzigen Zähler ergattern. Das letzte Treffen der beiden Mannschaften hatte zudem ein schmerzhaftes Ende für St. Leonhard genommen – man wurde im Deutschland-Brasilien-Stil vom Platz gefegt. Insgesamt stehen die Zeichen also gut für den UFC – das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Japons – Brunn/Wild

Samstag, 16 Uhr: Kühnring – SG Burgschleinitz/Straning; 16.30 Uhr: Ravelsbach – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf; 17 Uhr: Mallersbach – Weitersfeld; 20 Uhr: Geras – Irnfritz

Sonntag, 16.30 Uhr: Drosendorf – St. Leonhard