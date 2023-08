Fantastischer Freitag

Kommt der erste Saisonsieg für die Stummer-Mannen direkt gegen den Exclub des Übungsleiters? Diese Frage wird am Freitagabend ab 20 Uhr beantwortet. Den Japonsern war der Saisonstart nicht geglückt, denn beim Heimspiel gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf musste man gleich fünf Gegentore hinnehmen. „Es war, als wären wir noch in der Vorbereitung gewesen“, ärgerte sich Stummer nach der Pleite. Eine Woche später ist man also nun entschlossen, eine bessere Leistung abzuliefern. Doch auch die Hausherren sind auf Wiedergutmachung aus, denn nach einem beeindruckenden Auftaktwochenende ging man in der zweiten Runde mit 2:8 in Pleißing unter. Die Begegnung ist also sehr schwer einzuschätzen, denn beide Teams sind zu Topleistungen fähig – die Frage ist nur, ob sie diese auch abrufen können.

Der nächste Schauplatz ist die Kuenring Arena, in der der Liganeuling aus Pleißing sich mit dem USV misst. Nach der Auftaktniederlage hatte sich Pleißing am vergangenen Wochenende in Topform präsentiert und den USV Brunn/Wild mit 8:2 abgefertigt. Dementsprechend motiviert geht es also nun in das Duell mit dem noch ungeschlagenen Tabellenvierten der abgelaufenen Saison. Dieser gilt in diesem Duell als Favorit, denn nach dem starken Remis gegen Weitersfeld zeigte die Wenninger-Elf am vergangenen Wochenende erneut Klasse und besiegte Drosendorf mit 3:1. Sollte Pleißing aber an die Leistung der letzten Runde anknüpfen können, so ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen. „Ich kenne den Gegner ja noch von letzter Saison, auch wenn es im Kader Veränderung gab“, sprach Robert Wenninger, der Kühnring Trainer. „Wenn wir eine ähnliche Leistung abrufen, wie in den bisherigen Spielen, dann habe ich ein gutes Gefühl“, fügte er hinzu.

Zeitgleich gastiert Langau in St. Leonhard - beide Mannschaften sind noch auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg. Die ersten beiden Runden waren für St. Leonhard nicht unbedingt perfekt verlaufen, denn sowohl gegen Irnfritz als auch gegen Mallerbach blieb man relativ chancenlos. Gegen die Langauer braucht man eine großartige Leistung, denn der SVU bringt gehörige Qualität mit – momentan ist er allerdings etwas vom Pech verfolgt. Die Auftaktpartie endete im Remis, nachdem der SVU viermal am Aluminium gescheitert war und auch am vergangenen Wochenende ließ man zwei Punkte liegen – Ravelsbach jubelte in der 94. Minute über den Ausgleich. „Die Leistung gefällt mir sehr – momentan fehlt einfach das Glück“, bemerkte Dietmar Haller, der Obmann des SVU.

Lokalduell Nr. 3

Für den USV Geras gibt es am Wochenende das dritte Lokalderby der noch jungen Saison. Nicht einmal zehn Kilometer trennen den USV vom Gegner aus Drosendorf. Der geraser Übungsleiter, Lukas Bühler, fiebert dem Duell auch schon entgegen: „Wenn wir so spielen, wie in den ersten Runden, dann macht mir meine Arbeit richtig Spaß“, freute sich der Trainer nach dem Remis gegen Weitersfeld. In der Tabelle sieht der Saisonstart der Geraser im Grunde nicht beeindruckend aus, doch wenn man bedenkt, dass man die beiden Punkte gegen den Tabellenzweiten und -dritten der abgelaufenen Saison erreicht hat, darf man zur Leistung gratulieren. Nun möchte der USV allerdings auch den ersten Dreier einfahren – in den Weg stellen sich allerdings die Drosendorfer. Für den UFC läuft es bisher noch nicht nach Plan. Die Pfeisinger-Truppe strauchelte am Auftaktwochenende gegen Brunn und musste sich danach auch den Kühnringern geschlagen geben. Mit einem Sieg könnte man sich diese Woche mit Stil aus dem vorübergehenden Tief katapultieren und die Mannschaft in Schwung bringen. Der Favorit ist man allerdings nach den ersten Leistungen der jungen Saison nicht.

Am Samstagabend empfängt der TSU Irnfritz dann die Mallersbacher. Der TSU gilt in dieser Begegnung wohl als Favorit, denn nach dem starken 6:0 im Eröffnungsspiel durfte die Eichhorn-Truppe eine Woche aussetzen und ist nun vollständig ausgeruht. Am Auftaktwochenende hatte sich die Offensive der Irnfritzer in Topform gezeigt, denn gleich drei Spielern gelang ein Doppelpack. Bei Mallersbach lief es nicht immer perfekt, denn gerade die Auftaktpartie wurde zum Debakel. Gegen Ravelsbach geriet man mit 0:5 unter die Räder. Eine Woche später konnte man dann allerdings gegen St. Leonhard den ersten Saisonsieg einfahren.

Die dritte Runde verabschiedet sich am Sonntagabend mit dem Duell zwischen Weitersfeld und Ravelsbach. Der USV gastiert beim bisherigen Überflieger der Saison. Das Auftaktwochenende der Ravelsbacher hatte einen 5:0-Kantersieg gebracht und am darauffolgenden Wochenende hielt man den Langauer Angriffen stand, sodass man in letzter Minute noch den Ausgleich erzielen konnte. Die Rolle des Außenseiters scheint dem SV also offenbar zu gefallen. Auch an diesem Wochenende nimmt man sie wieder ein, denn der Tabellendritte der abgelaufenen Saison kommt mit reichlich Qualität zum Gastspiel. Die ersten Runden hatten dem USV nur zwei Punkte gebracht, doch mit Kühnring und Geras hatte man nicht unbedingt einfache Gegner bekommen. Wenn die Weitersfelder Offensivabteilung erst einmal in Fahrt ist, ist sie kaum mehr zu stoppen. Sollten die Ravelsbacher aber erneut eine solch konsequente Defensivleistung bringen, wie gegen Langau, könnte man dem USV womöglich ein Bein stellen. So oder so, darf man sich auch am Sonntag auf eine spannende Partie freuen.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Brunn/Wild - Japons, Geras - Drosendorf, St. Leonhard - Langau

Samstag, 20 Uhr: Irnfritz - Mallersbach

Sonntag, 17 Uhr: Ravelsbach - Weitersfeld