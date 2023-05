Fußball auch am Feiertag

Schlagabtausch im Mittelfeld

Am Feiertag verwöhnt uns die 2. Klasse Thayatal/Schmidatal gleich mit drei Partien. Das finale grande des Fußballabends steigt in Japons, denn der SVU empfängt die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Derzeit werden die beiden Teams nur durch drei Punkte getrennt – ein Sieg würde das Revier also unmissverständlich markieren. Nach einem verpatzten Rückrundenstart hat sich Japons mittlerweile gefangen und feierte am Wochenende den dritten Sieg in der fünften Partie. Die Rückrundenform der SG ist hingegen ein ziemliches Mysterium. Inzwischen zahlreicher toller Leistungen steht eine 2:7-Niederlage gegen Irnfritz und die 1:7-Klatsche der vergangenen Runde. Nach dem Debakel gegen die SG Burgschleinitz/Straning dürfte man allerdings topmotiviert sein, die verlorenen Punkte wiedergutzumachen. Man darf also eine Partie auf Augenhöhe erwarten, die am Ende durch die Tagesform entschieden werden könnte. Beide Teams sind zu großartigen Leistungen fähig, doch wer kann sie abrufen?

Zwei Stunden bevor es in Japons rund geht, gastiert Weitersfeld in Brunn. Nach dem grandiosen 2:0-Sieg gegen Langau nimmt das Titelrennen kurz vor dem Ende nochmal Fahrt auf und Weitersfeld ist mittendrin statt nur dabei. Wenn dem auch so bleiben soll, dann ist die Partie gegen Brunn ein Pflichtsieg. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ging Weitersfeld mit 4:0 als Sieger vom Platz. Insgesamt reist Weitersfeld also mit guten Karten nach Brunn – voreiliges Feiern möchte der Weitersfelder Vorstandsprecher Gernot Lenz nicht ausbrechen lassen: „Wir tun uns diese Saison speziell in Auswärtspartien ziemlich schwer – ein fixer Sieg ist das also noch gar nicht“, sprach er am vergangenen Wochenende.

Im Parallelspiel empfängt der USC Mallersbach den USV Geras. Beim letzten Aufeinandertreffen ging Mallersbach mit einem 1:0-Sieg vom Platz und auch in dieser Partie, bahnt sich ein enges Aufeinandertreffen an. In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften fünf Punke und auch in der bisherigen Rückrundenbilanz stehen sich die Teams recht nahe. Anders als in der Tabelle liegt Geras allerdings hier mit zwei Punkten Vorsprung etwas vorne. Man darf also erneut eine Partie auf einem Level erwarten, die zu jederzeit in eine Richtung kippen könnte.

Topduell in Straning

Nach dem spielfreien Freitag geht es am Samstag ab 17 Uhr munter weiter. Im Zentrum des Geschehens steht die Partie zwischen der SG Burgschleinitz/Straning und dem TSU Irnfritz. Die SG ist ebenfalls Teil des großen Endspurts um den Meistertitel und darf, um die Chance am Leben zu halten, sich keine Punktverluste leisten. Passend dazu ist die SG in den letzten Wochen in Topform. In den letzten fünf Partien sicherte man sich vier Siege und am vergangenen Wochenende bot man eine wahre Machtdemonstration beim 7:1 gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Doch auch der TSU hat sich nicht zu verstecken, denn über die gesamte Rückrunde gesehen hat man immer noch (ex aequo mit Langau) die beste Bilanz aller Vereine. Insgesamt sind also beide Mannschaften mehr als nur bereit für das Aufeinandertreffen, welches wohl kaum spannender sein könnte. Bleibt die SG am Drücker oder setzt sich Irnfritz wie in der Hinrunde durch?

Eine gute Stunde später empfängt die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf den USV Geras. Traditionell entwickeln sich Duelle dieser beiden Teams in Offensivfeuerwerke, denn in drei der letzten vier Aufeinandertreffen fielen jeweils sechs Treffer – einmal sogar 12. Beim letzten Aufeinandertreffen hatte sich die SG mit 6:0 durchgesetzt – für Geras bietet sich also nun die Chance auf Rache für das damalige Debakel. Einen Sieger festzulegen ist vor dem Anpfiff schwierig. Die Frühjahrsbilanz der beiden Teams ist ident, obwohl die SG durch die bereits erwähnten, hohen Niederlagen insgesamt etwas schlechter dasteht. Sicher ist aber, dass keinem Zuschauer langweilig werden wird – das hat uns die Vergangenheit gezeigt.

Pflichtaufgabe für den Ersten

Der Tabellenführer beendet den Fußballsamstag mit dem Aufeinandertreffen mit St. Leonhard. Gegen das Tabellenschlusslicht ist die Favoritenrolle klar an Langau vergeben. Ursprünglich hätte der SVU am Mittwochnachmittag gegen Ravelsbach gespielt, doch durch die anhaltende Regenschauer fiel diese Partie wortwörtlich ins Wasser. Somit fällt die Doppelbelastung weg, weshalb sich der SVU ganz auf die Partie gegen St. Leonhard konzentrieren kann. Dennoch betonte der Obmann Dietmar Haller am vergangenen Wochenende, dass man trotz Favoritenrolle nicht zu voreilig zum Champagner greifen dürfe: „Dieses Jahr kann wirklich Jeder Jeden schlagen und wir dürfen keinen Gegner unterschützen“.

Die 21. Runde nimmt in Drosendorf ihr Ende. Der UFC empfängt Ravelsbach, die nach der Absage der zuvor erwähnten Partie ebenfalls vollkommen ausgeruht an den Start gehen können. Zudem hatte der SV am vergangenen Wochenende spielfrei. Seit dem Rückrundenauftakt war es Ravelsbach nicht mehr gelungen als Sieger vom Platz zu gehen – Punkte machte man nur durch zwei Remis. In Drosendorf war der Rückrundenstart ähnlich verlaufen, doch in den letzten beiden Wochen hatten sich die Pfeisinger-Mannen in Topform gezeigt und zwei Siege gegen Japons und Geras erreicht. Auch die letzten beiden Aufeinandertreffen die beiden Vereine hatten das bessere Ende für Drosendorf genommen, weshalb der UFC wohl als leichter Favorit in die Partie geht – am Ende des Tages wird aber immer noch auf dem Platz entschieden.

Die nächste Runde:

Mittwoch, 17 Uhr: Langau – Ravelsbach (abgesagt)

Donnerstag, 17 Uhr: Brunn/Wild – Weitersfeld, Mallersbach – Geras; 19 Uhr: Japons – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf

Samstag, 17 Uhr: SG Burgschleinitz/Straning – Irnfritz; 18.15 Uhr: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf; 20 Uhr: Langau – St. Leonhard

Sonntag, 17 Uhr: Drosendorf - Ravelsbach