Kracher in Geras

Die zwölfte Runde wurde bereits am Mittwochabend mit der vorgezogenen Partie zwischen Japons und Drosendorf eröffnet – Japons sicherte sich den 4:3-Sieg. Das Fußballwochenende lässt allerdings etwas auf sich warten, denn der Ball rollte erst am Samstagnachmittag um 15 Uhr. In Ravelsbach gastiert der USV St. Leonhard, der aufgrund des Sieges der Japonser nun fürs Erste auf dem letzten Tabellenplatz steht. Der USV möchte also schleunigst nachziehen, um die Chance zu wahren, nicht als Letzter zu überwintern. Gegen Ravelsbach wird es allerdings nicht einfach zu punkten, denn der SV spielt bereits seit Saisonbeginn stark auf und steht auf dem fünften Tabellenplatz. Währenddessen musste sich St. Leonhard aus elf Partien zehnmal geschlagen geben. Die Favoritenrolle ist in dieser Partie also ganz klar auf der Seite der Ravelsbacher – erlebt der SV allerdings einen schlechten Tag, könnte St. Leonhard die Überraschung gelingen.

Zeitgleich empfängt die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf den USV Weitersfeld. Unter dem Interimstrainer Herbert Kanka war es den Weitersfeldern am vergangenen Wochenende gelungen, ein 4:1-Ausrufezeichen gegen Japons zu setzen. Beim USV ist man entschlossen, die schwache Hinrunde noch mit einigen Punkten ausklingen zu lassen – gegen die SG könnte dies funktionieren. Zuletzt hatte die Spielgemeinschaft zwar zwei wichtige Siege errungen – insgesamt läuft es in der Rückrunde aber ebenfalls nicht nach Plan. In diesem Duell wird die Tagesverfassung eine wichtige Rolle spielen, denn einen klaren Favoriten gibt es vor dem Anpfiff nicht.

Wenig später empfangen die Kühnringer den USC Mallersbach. In dieser Begegnung sind die Kühnringer der klare Favorit, denn abgesehen von der 1:2-Niederlage gegen Irnfritz und dem Ausrutscher gegen Brunn spielt die Wenninger-Truppe bisher eine makellose Hinrunde. Die Mallersbacher waren bisher eher weniger erfolgreich, denn man musste sich in sieben der zehn gespielten Partien geschlagen geben und steht auf dem zehnten Tabellenplatz. Natürlich ist ein Sieg des USC nicht unmöglich, sollten die Kühnringer allerdings ihre Leistung auf den Platz bringen, sieht es für den USC schlecht aus.

Hält die Serie?

Das Highlight der zwölften Runde folgt wenig später, denn die Geraser empfangen den Tabellenführer aus Irnfritz. Der TSU reist mit einer aktiven Siegesserie aus sieben Spielen zum USV und macht auch keine Anstalten, diese plötzlich abreißen zu lassen. Bei Geras hadert man derzeit mit einigen Verletzungen, die zuletzt ein kleines Formtief verursacht haben. Dennoch bringen die Mannen von Harald Fischer grundsätzlich ihre Qualität auf den Platz. Einen klaren Favoriten gibt es auch in dieser Partie nicht, wenngleich der Tabellenführer wohl in der aktuellen Form die Nase vorne hat.

Das Finale der zwölften Runde steigt am frühen Sonntagnachmittag in Brunn. Auf den USV wartet ein schwerer Gegner, denn der SVU Langau ist zu Gast. Die offensivstärkste Mannschaft ist als einziger Verein noch immer ungeschlagen und konnte zuletzt mit hohen Kantersiegen überzeugen. Im vergangenen Jahr hätte man diese Begegnung wohl auch bereits vor dem Anpfiff als einen solchen abgestempelt, doch dieses Jahr spielt Brunn deutlich besser auf. Mit sechs Siegen aus zehn Partien steht der USV auf dem sechsten Tabellenplatz und muss sich keineswegs verstecken. Man darf sich auf eine spannende Partie freuen, in der die Langauer der Hintermannschaft des USV wohl alles abverlangen werden. Brunn benötigt eine großartige Leistung, denn andernfalls machen die Langauer dort weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben.

Die nächste Runde:

Samstag, 15 Uhr: Ravelsbach - St. Leonhard, SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf - Weitersfeld; 16 Uhr: Kühnring - Mallersbach; 18.30 Uhr: Geras - Irnfritz

Sonntag, 14 Uhr: Brunn/Wild - Langau