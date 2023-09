Kracher zum Schluss

Eröffnet wird die siebente Runde in Geras – der Gegner heißt Brunn. Vor einem Jahr hätte dieses Duell wohl kaum klarer ausfallen können, dieses Jahr ist Brunn allerdings in unfassbarer Form unterwegs. Doch auch die Geraser spielen einen grandiosen Saisonstart und stehen mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Zudem ist die Mannschaft von Harald Fischer diese Spielzeit noch ungeschlagen und hält eine Siegesserie von vier Spielen. Auch die Grün-Weißen konnten viermal am Stück triumphieren, davor hatte man sich aber Pleißing geschlagen geben müsse. In einem Spiel wie diesem gibt es wohl keinen klaren Favoriten, dennoch scheint ein Sieg der Hausherren etwas wahrscheinlicher, denn man ist nicht aus Zufall an die Tabellenspitze gekommen – einfach wird dies aber keineswegs.

Zeitgleich empfängt das Schlusslicht aus St. Leonhard die Japonser. Während die Hausherren immer noch auf die ersten Zähler der Saison warten, hatte man beim SVU am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg feiern dürfen. Die Elf von Neo-Trainer Markus Hainschwang bewies gegen Ravelsbach Moral, denn nach einem 2:4-Rückstand zur Pause, drehte man die Begegnung noch auf 6:4. Mit diesem beeindruckenden Ergebnis im Hinterkopf dürfte man also mit reichlich Rückenwind nach St. Leonhard reisen, um auch gegen den USV punkten zu können. Sollte der SVU nicht wieder in alte Muster verfallen, so geht er als Favorit in die Partie.

Super Samstag

Der Fußballsamstag bietet gleich vier Partien und wird um 16 Uhr mit zwei Parallelpartien eröffnet – die erste steigt in Mallersbach. Der USC empfängt den direkten Rivalen aus Drosendorf. Beide Mannschaften stehen mit jeweils drei Punkten am unteren Ende der Tabelle und haben einen schwachen Saisonstart hinter sich. Bei den Mallersbachern lag es wohl am schwierigen Spielplan der ersten Wochen – die Drosendorfer hatten mit einer Verletzungsflut zu kämpfen, von der man sich noch immer nicht erholt hat. Diese Begegnung bietet also beiden Mannschaften die Chance, sich wieder in Form zu bringen und die nächsten Schritte in die richtige Richtung zu machen. Einen Favoriten gibt es in dieser Partie nicht, stattdessen darf man sich auf ein spannendes Duell freuen.

Zeitgleich empfangen die Ravelsbacher die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Auch diese beiden Teams sind in der Tabelle nicht weit voneinander entfernt, haben jedoch unterschiedliche Saisonstarts hinter sich. Die SG startete nach Plan und holte zwei Siege zum Auftakt, musste aber seither in allen drei Folgepartien eine Niederlage hinnehmen. Die Ravelsbacher starteten weit über allen Erwartungen und holten zehn Punkte aus den ersten vier Partien, doch auch bei ihnen folgten zuletzt zwei Niederlagen – gegen Japons verlor man sogar nach 4:2-Pausenführung. Erneut gibt es keinen klaren Favoriten, denn die Formkurven der letzten Wochen sind ident. Über die gesamte Saison gesehen haben die Hausherren die Nase allerdings etwas vorne.

Etwas später empfängt der TSU Irnfritz den Tabellensechsten aus Pleißing. Die Gastgeber spielen eine bisher fast makellose Saison, denn abgesehen vom Duell mit Langau (1:4-Niederlage Anm.) konnte man jede Partie gewinnen. Der Gegner der Eichhorn-Elf blieb im bisherigen Saisonverlauf unter dem Radar, muss sich aber keineswegs verstecken. Nach sechs Spielen steht der Liganeuling bei zehn Punkten – nur zwei hinter dem TSU. Dennoch dürften die Irnfritzer wohl als Favorit in die Partie. Sollte die Eichhorn-Elf allerdings keinen guten tag erwischen, so sind die Gäste keineswegs chancenlos.

Das große Finale der siebenten Runde steigt am Samstagabend in Langau – es gastiert der USV Weitersfeld. Das große Duell das man sich im Vorjahr sowohl in der Tabelle als auch auf dem Platz geliefert hatte, geht in die nächste Runde. Die Hausherren gehen ausgeruht und voller Motivation in die Partie, denn sie sind im bisherigen Saisonverlauf ungeschlagen. Die Weitersfelder haben bisher einen ausgeglichenen Saisonstart, mit zwei Siegen, zwei Remis und auch genau so vielen Niederlagen. Aufgrund der Formkurve würde man die Favoritenrolle wohl den Langauern zuweisen, doch in einem Duell wie diesem, ist dies wohl zwecklos. Wie auch im letzten Jahr darf man sich auf einen Fußballabend freuen, bei dem beide Mannschaften 100% abrufen werden und sich bis zur letzten Sekunde keinen Meter schenken werden.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Geras - Brunn/Wild, St. Leonhard - Japons

Samstag, 16 Uhr: Mallersbach - Drosendorf, Ravelsbach - SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf; 19 Uhr: Irnfritz - Pleißing; 20 Uhr: Langau - Weitersfeld