Lokalduell in Pleißing

Eröffnet wird die zehnte Runde am Samstagnachmittag in Sigmundsherberg, wo die SG den USC Mallersbach empfängt. Bei beiden Mannschaften läuft es diese Saison noch nicht perfekt und die Punkte, die am Samstagnachmittag zur Vergabe stehen, sind auf beiden Seiten heißbegehrt. Nach zwei Auftaktsiegen rutschte die SG in eine Schwächephase, in der man aus sechs Begegnungen nur einen Sieg holen konnte. Die Mallersbacher stehen ebenfalls bei drei Saisonsiegen, konnten zwei davon allerdings in den drei letzten Begegnungen sichern – die aktuelle Form ist also ziemlich gut. Diese könnte ausschlaggebend sein, denn rein qualitativ trennt die beiden Kader nicht viel. Wenn die Mallersbacher erneut ihre Leistung abrufen können, sichern sie sich wertvolle Punkte – andernfalls ist alles offen.

Um 16:30 Uhr empfangen die Kühnringer den Vorletzten aus St. Leonhard. Die Truppe von Robert Wenninger geht als klarer Favorit in die Begegnung, denn mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien unterstrich der USV die aktuelle Topform. Bei St. Leonhard läuft es weniger gut. Die Stoiber-Truppe konnte ihre Leistung nach dem desaströsen Saisonstart zwar steigern, aber auch nicht mehr als einen Sieg erreichen. Nach neun gespielten Runden weist St. Leonhard zudem die schlechteste Gegentorstatistik auf – eine Kategorie, in der die Kühnringer mit nur sieben Gegentreffern das Maß der Dinge sind. Sollten sie keinen katastrophalen Tag erwischen, wandern die Punkte höchstwahrscheinlich nach Kühnring – doch wer weiß? Vielleicht gelingt den Gästen ja die Überraschung.

Noch am selben Nachmittag empfängt Brunn den Tabellenführer aus Irnfritz. Nach dem sensationellen Saisonstart hatten Brunn vor kurzem zwei Rückschläge hinnehmen müssen, sich am vergangenen Wochenende allerdings mit einem Sieg wieder zurückgemeldet – gegen den Tabellenführer zu bestehen, wird jedoch keine leichte Aufgabe. Der TSU hat eine aktive Siegesserie aus fünf Partien und konnte im bisherigen Saisonverlauf nur einmal geschlagen werden. Klar ist, dass sich Brunn im Vergleich zum Vorjahr massiv gesteigert hat, doch es ist gut möglich, dass die Eichhorn-Elf am Ende des Tages eine Nummer zu groß ist. Mit einer starken Leistung kann man dem TSU allerdings trotzdem ein Dorn im Auge sein.

Der Fußballsamstag nimmt in Japons sein Ende – für den Tabellenletzten geht es gegen die Langauer ums Ganze. In dieser Partie ist die Favoritenrolle klar an Langau verteilt. Der SVU ist immer noch ungeschlagen, konnte sechs Spiele am Stück gewinnen und stellt die stärkste Offensive der Liga. In den drei letzten Partien gelangen der Langauer Vordermannschaft ganze 25 Treffer und es sieht nicht so aus, als würde sie bald damit aufhören. Nach dem 6:4-Entlastungssieg gegen die Ravelsbacher gab es für die Japonser wieder drei Niederlagen am Stück. Auch am kommenden Wochenende sieht es nicht so aus, als würde diese Serie reißen – gegen Langau benötigt man ein kleines Fußballwunder.

3.4km

…Luftlinie trennt die beiden Ortschaften Weitersfeld und Pleißing - am Sonntag geht es also vor allem um die Vorherrschaft im Revier. Zuletzt hatten beide Mannschaften einen großen Rückschlag hinnehmen müssen, denn in Summe bekamen sie von Langau 20 Gegentreffer geschenkt. Weitersfeld hat sich inzwischen mit einem 7:2-Sieg gegen Drosendorf wieder aufgerichtet – Pleißing hat dieses Wochenende die Chance, es ihnen gleichzutun. Uns erwartet eine spannende Partie mit einem ausgeglichenen Kräfteverhältnis. Einen klaren Favoriten gibt es nicht, sollten die Weitersfelder allerdings an ihre Leistung der vergangenen Runde anknüpfen, dürfte ihnen der Sieg sicher sein. Eines ist aber sicher – das Stadion kocht bereits vor dem Anpfiff.

Zuvor empfangen die Ravelsbacher aber noch den USV Geras. Nach einem phänomenalen Saisonstart hatte der SV einen kleinen Dämpfer in der Formkurve, denn aus den fünf letzten Partie gab es nur zwei Siege. Auch die Geraser erlitten zuletzt eine Niederlage, die nach sieben ungeschlagenen Spielen eine starke Serie brach. Am vergangenen Wochenende hatte der USV spielfrei – die Fischer-Elf reist also in Topverfassung nach Ravelsbach. Die Favoritenrolle geht in dieser Begegnung an die Geraser, denn der USV lieferte bisher mit nur einer Ausnahme jedes Wochenende Topleistungen. Verstecken müssen sich die Hausherren allerdings keineswegs, denn der SV hat bisher auch schon andere starke Gegner wie Langau und Weitersfeld in Schach gehalten.

Die nächste Runde:

Samstag, 15.30 Uhr: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf - Mallersbach; 16.30 Uhr: Kühnring - St. Leonhard; 18 Uhr: Brunn/Wild - Irnfritz; 19.30 Uhr: Japons - Langau

Sonntag, 15.30 Uhr: Ravelsbach - Geras; 16 Uhr: Pleißing - Weitersfeld;