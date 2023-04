Mehr Wochenende – mehr Fußball

Das verlängerte Wochenende versorgt den Waldviertler Fußball diesmal mit einer Extraportion Fußball, denn nachdem die 17. Runde dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen war, müssen die Partien eingearbeitet werden. Am Freitag wird das lange Wochenende würdig eröffnet, denn um 20 Uhr werden gleich fünf Duelle angepfiffen. Die wohl spannendste Begegnung ist zwischen der SG Burgschleinitz/Straning und Weitersfeld zu erwarten, denn derzeit werden die beiden Mannschaften nur durch zwei Punkte getrennt. Auf heimischen Boden geht es für Weitersfeld darum, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren, während die SG unbedingt den gerade erst gewonnenen zweiten Platz verteidigen möchte. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Seiten endete mit einem 4:1-Triumph für die SG. Gelingt Weitersfeld die Rache oder ist die SG erneut siegreich?

Während sich die beiden direkten Konkurrenten um den Titel alles entgegenwerfen, reist der Tabellenführer aus Langau nach Brunn. Gegen den USV sind die Langauer der klare Favorit, denn neben der Tabellensituation spricht auch noch die aktuelle Form für den SVU. Die letzten Aufeinandertreffen endeten allesamt mit einer Niederlage für Brunn, doch dieses Jahr steht der USV deutlich besser in der Spur als noch in den Jahren davor. Die Rückrunde wurde bisher erfolgreich eröffnet und wer weiß? Vielleicht gelingt ja die Sensation?

Auswärts beim Überflieger

Der SV Ravelsbach tritt am Freitagabend in Irnfritz an. Der TSU hatte sich im bisherigen Verlauf der Rückrunde als gefährlicher Gegner erwiesen, denn aus vier Partien holte man drei Siege und ein Remis. Jene Ergebnisse waren den Bock-Mannen zudem gegen Titelaspiranten gelungen, weshalb der TSU wohl mit den besseren Karten in die Partie gehen wird. Ravelsbach erwischte keinen außergewöhnlich guten Rückrundenstart, ist allerdings auch keineswegs in der Krise. Der SV benötigt eine starke Leistung, um den Irnfritzer den Sieg nehmen zu können – möglich ist es aber sicherlich.

Auf den SVU Japons wartet am kommenden Wochenende ebenfalls eine schwierige Aufgabe. Nach dem schwachen Rückrundenstart gelang den Stummer-Mannen am vergangenen Spieltag der Entlastungssieg gegen Brunn. Nun muss man sich allerdings gegen Kühnring beweisen – eine deutlich größere Challenge. In der Hinrunde teilten die beiden Mannschaften die Punkte, der letzte Triumph der Japonser liegt allerdings mittlerweile fast acht Jahre zurück. Kühnring zeigte sich im Frühjahr bisher allerdings auch nicht fehlerlos, denn aus den ersten vier Begegnungen, nahm der USV nur vier Punkte mit. Trotzdem geht der USV mit der Favoritenrolle in die Partie, ob man dieser allerdings gerecht werden wird, ist nicht in Stein gemeißelt.

St. Leonhard empfängt am Freitagabend den USC Mallersbach. In dieser Partie ist die Favoritenrolle recht klar verteilt. Obwohl sich das Schlusslicht im bisherigen Verlauf der Rückrunde teilweise gut präsentiert hatte, spricht einiges für einen Sieg der Mallersbacher. Die Tabellensituation, die Torstatistiken und letztlich auch die Spiele der letzten Runden. Natürlich wird die Partie letztendlich auf dem Platz entschieden, doch der 3:1-Sieg über Weitersfeld am vergangenen Wochenende verleiht dem USC ganz klar die Favoritenrolle.

Nach dem turbulenten Freitag bleibt es am Samstag weitestgehend ruhig auf den Plätzen der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Nur in Sigmundsherberg kommt der Ball um 16:30 Uhr ins Rollen, denn nachdem man im Hinspiel mit 1:2 als Verlierer heimfahren hatte müssen will sich die SG dieses Wochenende revanchieren. Dies ist auch keineswegs ein Ding der Unmöglichkeit, denn der bisher Sieglose UFC ist derzeit kein unschlagbarer Gegner. Die Formkurve spricht klar für die SG, die seit dem Beginn der Rückrunde Stück für Stück an der UFC heranrückt. Zwischen den beiden Mannschaften gab es über die Jahre hinweg bereits das ein oder andere Schmankerl – auch dieses Wochenende darf man sich auf eine hochklassige Partie freuen.

Sport am Staatsfeiertag

Während der Großteil des Landes den Tag der Arbeit genießt, steht für einige Vereine ein Haufen Arbeit auf dem Programm. Für Japons endet am Montagnachmittag ein Anstrengendes Wochenende, denn nachdem man sich bereits gegen Kühnring behaupten hat müssen, wartet mit Langau gleich der nächste Brocken auf die Stummer-Elf. Zugleich bietet das Wochenende allerdings auch Potenzial, denn sollte gegen die beiden Titelanwärter eine gute Leistung und vielleicht sogar ein Sieg gelingen, könnte dies einen Wendepunkt der bisher erfolgsarmen Rückrunde markieren.

Auf den USV Brunn/Wild wartet auch in der zweiten Begegnung des verlängerten Wochenende ein starker Gegner. Nach dem Tabellenführer empfängt man noch die SG Burgschleinitz/Straning auf eigenem Rasen. Für die SG gilt auch diese Partie als Pflichtsieg, denn mit nur drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer nimmt der Meisterkampf gerader erst richtig Fahrt auf. Wie bereits gegen Langau benötigt der USV eine großartige Partie um die SG um Punkte zu bringen – dennoch sind die Grün-Weißen nicht abzuschreiben.

Der USV Weitersfeld empfängt etwas später den UFC Drosendorf zum zweiten Heimspiel des längeren Wochenende. Nach dem Topduell gegen die SG Burgschleinitz/Straning ist auch die Begegnung mit Drosendorf keine gegessene Sache. Auf beiden Seiten war der Rückrundenstart nicht nach Plan verlaufen, somit gibt die Formkurve keinen klaren Favoriten vor. Die Tabellensituation spricht natürlich für die Weitersfelder, doch an einem englischen Wochenende wird nicht alles auf dem Papier entschieden. Am Ende könnte die Ausdauer zu einem wichtigen Faktor werden. Triumphiert Weitersfeld an diesem anstrengenden Wochenende oder gelingt dem UFC die Revanche für die Hinspielniederlage?

Die letzte Partie des Fußballwochenende findet in Kühnring statt. Der USC Mallersbach gastiert beim Tabellendritten und sucht Vergeltung für die 0:4-Klatsche, die man im Hinspiel kassiert hatte. In der Vergangenheit hatten die Begegnungen der beiden Team immer für grandiose Unterhaltung gesorgt und auch an diesem Wochenende ist alles für ein Fußballfest angerichtet. Der USC möchte auf den guten Rückrundenstart aufbauen – für Kühnring geht es darum, die Ansprüchen auf den Meistertitel am Leben zu halten. Welcher dieser Wünsche am Ende aufgehen wird, ist schwer zu sagen – sicher ist aber, dass die Entscheidung in einer spannenden Partie fallen wird.