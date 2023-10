Raus aus der Krise

Gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf möchte der TSU Irnfritz vor heimischem Publikum den fünften Sieg in Folge einfahren. Man gilt in dieser Begegnung auch als klarer Favorit, denn während der TSU in Topform an der Tabellenspitze steht, steckt die SG in einer kleinen Krise. Nach vier Niederlagen am Stück konnte man am vergangenen Wochenende zwar einen Entlastungssieg gegen St. Leonhard feiern – gegen Irnfritz stehen die Chancen allerdings trotzdem schlecht.

Zur gleichen Zeit empfängt der USV Kühnring am Freitagabend den SV Ravelsbach. Nach einer zweiwöchigen Pause meldeten sich die Kühnringer am vergangenen Wochenende in starker Form zurück und besiegten den USV Geras mit 4:0. Die Ravelsbacher konnten aus den beiden vergangenen Partien zwei Siege holen und damit die zwei vorherigen Niederlagen ausbessern. Die Auswärtsmannschaft ist schwer einzuschätzen, denn sie wusste gegen Teams wie Kühnring bisher zu überzeugen, konnte die Leistung aber nicht immer abrufen. Sollten die Ravelsbacher einen guten Tag erwischen, so erwartet uns eine ausgeglichene Partie – replizieren die Kühnringer aber die Leistung der letzten Woche, so ist ihnen der Sieg sicher.

Am Samstagabend empfangen die Langauer den USV Pleißing. Der Tabellenzweite ist die einzige Mannschaft, die in der bisherigen Saison noch ungeschlagen ist und konnte die letzten fünf Partien allesamt gewinnen – der SVU wurde bereits so einigen Mannschaften zum Verhängnis. Pleißing muss sich allerdings nicht verstecken, denn der USV konnte drei der letzten vier Begegnungen für sich entscheiden. Im Duell mit dem Tabellenzweiten wird es schwierig, an die gute Form der letzten Wochen anzuknüpfen, denn die offensivstärkste Mannschaft der Liga betraft jeden Fehler gnadenlos. Mit einer guten Leistung ist man allerdings keineswegs chancenlos und könnte durchaus ein Unentschieden erreichen – ist die Langauer Offensive aber erst warmgeschossen, muss man sich auf einige Gegentreffer vorbereiten.

Duell unter Druck

Zeitgleich empfängt der USV Weitersfeld die Drosendorfer. Die Gäste konnten in aucht Partien bisher nur drei Punkte holen und sind aufgrund einer Vielzahl an Verletzungen in einer Krise. Auf den 4:0-Entlastungssieg gegen St. Leonhard folgten drei Niederlagen, weshalb man immer noch punktegleich mit den Verfolgern auf dem elften Platz steht. Ein Sieg könnte der erste Schritt sein, den schlechten Saisonstart endlich hinter sich zu lassen. Doch auch die Weitersfelder wollen eine Reaktion zeigen, denn nach der 0:9-Blamage gegen Langau, ist der USV auf Wiedergutmachung aus. Die Krise der Weitersfelder ist zwar bei weitem nicht so ausgeprägt wie die des Gegners, dennoch ist man mit einem neunten Tabellenplatz deutlich unter den eigenen Ansprüchen unterwegs. Nach einer zweiwöchigen Pause dürften die Weitersfelder neuformiert und mit frischen Beinen ans Werk gehen und demnach die Favoritenrolle erfüllen – gibt es aber erneut eine Leistung wie gegen Langau, kann die Partie auch mit einem Sieg der Drosendorfer enden.

Die dritte Samstagspartie steigt in St Leonhard, wo Brunn/Wild zu Gast ist. Das Kellerduell der Vorsaison dürfte dieses Jahr wohl etwas eindeutiger ausfallen. Während man in der letzten Saison noch eine enttäuschende Hinrunde gespielt hatte, lebte Brunn diesen Herbst so richtig auf und holte bereits 12 Punkte. St. Leonhard kassierte von Beginn an sechs Niederlagen in Serie und konnte nur gegen den ebenfalls strauchelnden SVU Japons einen Sieg holen. Brunn ist zwar in den beiden letzten Partien sieglos geblieben, geht allerdings trotzdem als klarer Favorit in die Partie.

Am Sonntagnachmittag nimmt die neunte Runde in Mallersbach ihr Ende – der SVU Japons gastiert. Auch in dieser Begegnung steht für beide Mannschaften einiges auf dem Spiel, den, während die Japonser nur einen Sieg aus den ersten acht Partien holen konnten, stehen die Mallersbacher nicht viel besser da. Mit sechs Punkten aus sieben Spielen läuft man ebenfalls den eigenen Ansprüchen hinterher und möchte schleunigst Tabellenplätze gutmachen. In dieser Begegnung gibt es keinen klaren Favoriten, denn beide Mannschaften benötigen unbedingt ein gutes Ergebnis und stecken in ähnlichen Situationen. Die Tagesverfassung sowie der Kampfgeist können zum entscheidenden Faktor werden.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Irnfritz - SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, Kühnring - Ravelsbach

Samstag, 19 Uhr: Langau - Pleißing, Weitersfeld - Drosendorf; 20 Uhr: St. Leonhard - Brunn/Wild

Sonntag, 15.30 Uhr: Mallersbach - Japons