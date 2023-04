Schlagerspiel wartet

Werbung

Die Runde 16 bietet uns ein wahres Topduell an der Spitze der Tabelle zwischen Langau und der SG Burgschleinitz/Straning und Langau. Kein bisschen weniger Spannung auch am folgenden Tag zwischen Irnfritz und der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf zu erwarten.

Setzt Langau ein Ausrufezeichen hinter die Tabellenführung oder ist die SG auf der Überholspur? Diese Frage stellt sich am Freitagnachmittag am Beginn der 16. Runde. Den Langauern war der Rückrundenauftakt gelungen, denn während die SG spielfrei hatte, sicherte man sich einen 3:1-Sieg gegen Drosendorf. Doch als die SG dann am vergangenen Wochenende selbst siegreich in die zweite Saisonhälfte startete, ließ Langau gegen Mallersbach Punkte liegen. Beim letzten Aufeinandertreffen setzte die SG ein starkes Zeichen und gewann mit 6:3. Dennoch lässt sich vor dem Anpfiff kein klarer Favorit bestimmen, denn an einem guten Tag werden beide Team zum Angstgegner.

Zeitgleich empfängt der UFC Drosendorf den Tabellenzweiten aus Kühnring. Dies ist für den UFC keineswegs eine leichte Aufgabe, denn obwohl den Kühnringern der Rückrundenauftakt misslungen war, fanden sie am vergangenen Wochenende zurück zu alter Stärke. Die Drosendorfer mussten am ersten Spieltag im Frühjahr ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Nach Langau ließ man allerdings auch gegen Brunn aus Favoritenrolle Punkte liegen. Für beide Vereine bietet das kommende Wochenende also die Chance, die Formkurve deutlich nach oben zu biegen. Es bahnt sich eine knappe Partie an - die Kühnringer dürften allerdings bessere Karten für das Duell haben.

In der dritten Partie des Freitagnachmittags empfängt Ravelsbach den USV Weitersfeld. Die Ravelsbacher haben die Rückrunde erwartungsgemäß eröffnet. Brunn schlug man klar mit 4:1 und gegen Kühnring kassierte man erst kurz vor Schluss den Siegtreffer, nachdem man lange dagegengehalten hatte. Die Weitersfelder mussten zum Rückrundenauftakt Punkte lassen, nachdem man gegen den TSU Irnfritz einen schlechten Tag erwischt hatte. Am vergangenen Wochenende gab es gegen Geras allerdings keine Gnade und man gewann 4:0. Ravelsbach braucht gegen Weitersfeld also eine ähnliche Leistung wie gegen Kühnring und muss die Weitersfelder Offensive stoppen, denn wenn die einmal in Fahrt ist, lässt sie sich nicht mehr stoppen.

Der Samstagnachmittag wird durch die Begegnung zwischen Mallersbach und Brunn/Wild eröffnet. Die Grün-Weißen hatten die Rückrunde mit einer Niederlage eröffnet, konnten allerdings danach gegen Drosendorf ein Remis erkämpfen. Doch auf den USV wartet ein schwerer Gegner, denn die Mallersbacher wussten in den bisherigen Partien zu überzeugen. Nachdem man gegen Japons einen Kantersieg gefeiert hatte, hielt man dem Druck der Langauer für ein Remis stand. Die Mallersbacher gehen also als Favoriten in die Partie – eine Überraschung ist allerdings nicht auszuschließen.

Der TSU Irnfritz erlebte ebenfalls einen großartigen Start in die Rückrunde. Gegen Weitersfeld sicherte man sich einen 3:2-Sieg, bei dem man die Weitersfelder Offensive bis zum Schluss in Schach hielt. Mit dem gleichen Ergebnis war man auch gegen St. Leonhard erfolgreich. Gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf bietet sich der Bock-Elf also die Chance, den Grundstein einer Siegesserie zu legen. Doch die SG kämpft keineswegs mit stumpfen Waffen. Zum Auftakt besiegte man St. Leonhard mit 1:0 – am folgenden Wochenende durfte man pausieren. Beide Mannschaften haben also einen fordernden Abend zu erwarten – der Sieger steht in den Sternen.

Zum Abschluss erwartet uns noch das Duell zwischen Geras und St. Leonhard. Die Gäste mussten im bisherigen Verlauf der Rückrunde zwei Niederlagen hinnehmen und müssen einen guten Tag erwischen, um den Gerasern gefährlich zu werden. Diese kassierten zwar am vergangenen Wochenende eine heftige Abreibung, zeigten aber am ersten Spieltag ihre Klasse, als sie Kühnring schlugen. Auch beim letzten Aufeinandertreffen wurde es mit 5:2 eine klare Angelegenheit für Geras. Der USV geht also als Favorit in die Begegnung.

Die nächste Runde:

Freitag, 16.30 Uhr: Drosendorf – Kühnring, Ravelsbach – Weitersfeld, SG Burgschleinitz/Straning – Langau

Samstag, 17 Uhr: Mallersbach – Brunn/Wild; 18.30 Uhr: Irnfritz – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf; 19.30 Uhr: Geras – St. Leonhard