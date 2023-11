Showdown um die Herbstkrone

Der Tabellenführer verabschiedet sich gleich am Freitagabend in die Winterpause. Der letzte Gegner des TSU ist der SV Ravelsbach. Es ist eine spannende Partie zu erwarten, denn beide Mannschaften befanden sich zuletzt in Topform. Die Ravelsbacher konnten vier der letzten fünf Partien gewinnen und Irnfritz hat eine aktive Siegesserie aus acht Spielen. Einen klaren Favoriten kann man im Duell des Tabellenführers mit dem dritten wohl nicht ausmachen – die Irnfritzer haben rein statistisch allerdings die Nase vorne. Sollte der TSU in bisher bekannten Topform auflaufen kann man sich bereits am Freitag die Herbstkrone sichern – andernfalls benötigt man Schützenhilfe von Kühnring.

Der Fußballsamstag wird in Mallersbach eröffnet, wo der USV Geras gastiert. Die Hausherren gelten als eine unberechenbare Mannschaft, die an guten Tagen jeden schlagen kann. Am vergangenen Wochenende schaffte der USC einen überraschenden 3:0-Sieg gegen den USV Kühnring. Die Geraser spielen grundsätzlich eine starke Hinrunde, mussten aber zuletzt aufgrund mehrerer Verletzungen ein kurzes Formtief hinnehmen. Drei Niederlagen aus den letzten vier Partien steht im starken Kontrast zu den anfänglichen Leistungen des USV. Insgesamt sollte Geras am Samstagnachmittag trotzdem die besseren Karten haben – die Qualität des Saisonstarts ist ja immer noch vorhanden.

Reicht’s für Platz 1?

Die Langauer steigen am Samstagabend in das Geschehen ein und können, sofern die Irnfritzer Punkte liegen lassen, den Herbstmeistertitel mit einem Sieg gegen Kühnring fixieren. Sollte dies nicht gelingen gibt es aber immer noch die Tatsache, seit Saisonbeginn ungeschlagen zu sein, die man nach Hause spielen kann. Beides wird allerdings gegen Kühnring nicht einfach, denn der Tabellenvierte spielt eine starke Saison. Zuletzt hatte die Wenninger-Truppe zwar gegen Irnfritz und Mallersbach zwei Niederlagen hinnehmen müssen – dennoch ist der USV nicht zu unterschätzen. Die Langauer empfangen den USV mit einer laufenden Siegesserie aus neun Partien und gehen demnach perfekt vorbereitet in das letzte Saisonspiel. Einen klaren Favoriten gibt es in einer so hochkarätigen Partie nicht – der Trend der letzten Spiele spricht allerdings eher für Langau.

Am Sonntag geht es gleich auf drei Plätzen rund. In Drosendorf beginnt am frühen Nachmittag die Partie mit der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. In letzter Zeit läuft es bei beiden Mannschaften nicht wirklich nach Plan. Nach dem Rücktritt des Trainers Gerhard Pfeisinger arbeitet der UFC unter der Leitung einer internen Trainerteams – seither konnte man den zweiten Saisonsieg holen und sich etwas vom letzten Tabellenplatz entfernen. Die SG startete mit zwei Siegen stark in die Saison, musste dann aber aus neun Partien sieben Niederlagen hinnehmen. Beide Mannschaften können die Punkte also gut gebrauchen und schenken einander sicherlich nichts. Einen klaren Favoriten gibt es nicht, weshalb die Tagesverfassung der entscheidende Faktor sein wird.

Kurz darauf rollt in Pleißing der Ball, denn der USV empfängt die Japonser. Nach fünf Niederlagen am Stück war es den Japonsern am vergangenen Wochenende gegen Drosendorf gelungen, den langersehnten zweiten Saisonsieg einzufahren, mit dem man sich vom letzten Tabellenplatz entfernen konnte. Gegen Pleißing möchte man an dieses Ergebnis anknüpfen – einfach wird dies allerdings nicht. Der USV spielt bisher eine solide Hinrunden und konnte regelmäßig Punkte einfahren. Der USV hat einen Vorsprung von zehn Zählern auf die Japonser und konnte zwei der letzten vier Begegnungen für sich entscheiden. Deshalb gelten die Hausherren, die am vergangenen Wochenende pausieren durften, als leichter Favorit. Chancenlos sind die Japonser aber auf keinen Fall – man muss nur eine ähnliche Leistung bringen, wie am vergangenen Wochenende.

Mit dem Duell zwischen Weitersfeld und Brunn verabschiedet sich die 2. Klasse Thayatal/Schmidatal dann endgültig in die Winterpause. Unter Interimscoach Herbert Kanka zeigten sich die Weitersfelder zuletzt in Topform, denn aus zwei Partien konnte man zweimal gewinnen. Bei Brunn läuft es in letzter Zeit ebenfalls nicht schlecht, denn aus den vier vergangenen Partien konnte man ebenfalls zwei Siege einfahren. Kurz vor Schluss stehen beide Mannschaften deshalb nur einen einzigen Punkt voneinander entfernt im Tabellenmittelfeld – am Sonntagabend entscheidet sich also, welcher der beiden USV an höherer Position überwintern kann. Derzeit hat Brunn die Überhand, doch falls die Weitersfelder so aufspielen wie zuletzt, dann ist die Führung der Grün-Weißen in großer Gefahr.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Irnfritz – Ravelsbach

Samstag, 14 Uhr: Mallersbach – Geras; 18.30 Uhr: Langau – Kühnring

Sonntag, 14 Uhr: Drosendorf – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf; 14.30 Uhr: Pleißing – Japons; 16 Uhr: Weitersfeld – Brunn/Wild