Spitzenkracher in Langau

Nach einem großartigen Start in die junge Saison stehen die Ravelsbacher vor dem vierten Spieltag unerwartet an der Tabellenspitze. Ob sie diese Position halten können, klärt sich am Sonntagnachmittag, denn der SV lässt die vierte Runde vor heimischem Publikum gegen den UFC Drosendorf ausklingen. „Wir haben den Saisonstart ziemlich verbockt“, hatte sich Drosendorfs Trainer Gerhard Pfeisinger noch am vergangenen Wochenende geärgert. Der von Verletzungen geschwächte UFC steht nach drei Partien immer noch ohne Zähler am unteren Ende der Tabelle und möchte schleunigst in Form kommen. Gegen den SV wird dies allerdings keine einfache Aufgabe. Die Ravelsbacher fegten Mallersbach mit 5:0 vom Platz, wiesen Weitersfeld die Schranken und kamen bei Langau auf ein Remis – die starke Bilanz der ersten Runden macht die Ravelsbacher also zum Favoriten. Hoffnung liegt für die Drosendorfer in der Mannschaftsqualität, die zweifelsohne vorhanden ist – kann man sie abrufen, so müssen sich die Ravelsbacher warm anziehen.

Doch bevor die vierte Runde in Ravelsbach ihr Ende findet, muss sie erst einmal eröffnet werden. Dies geschieht am Freitagabend in Weitersfeld. Der USV empfängt das Tabellenschlusslicht aus St. Leonhard. Die Hausherren sind nach einem durchwachsenen Start in die Spielzeit immer noch auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg – die Chancen, dass dies gegen St. Leonhard geschehen könnte, stehen nicht schlecht. Der Tabellenletzte der Vorsaison fing sich sowohl von Irnfritz als auch von Langau eine Vielzahl an Treffern ein und musste auch gegen Mallersbach eine Niederlage hinnehmen. Die Weiterfelder gelten also in dieser Begegnung trotz der bisherigen Form als Favorit – sollte man allerdings die Leistung nicht auf den Platz bringen können, ist St. Leonhard nicht chancenlos.

Der Fußballsamstag startet in Sigmundsherberg, wo die SG sich dem Überflieger aus Brunn stellt. Die Grün-Weißen feierten am vergangenen Wochenende bereits den zweiten Saisonsieg, der den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte markierte. Die Euphorie beim USV ist also groß, denn man hatte diese Bestmarke keineswegs gegen schwache Gegner erreicht. Mit der SG wartet allerdings ein Brocken auf den Vorletzten der vergangenen Spielzeit. Aus den beiden bisher gespielten Begegnungen holte die SG sechs Punkte, erzielte sieben Treffer und musste nur einmal den Ball aus dem eigenen Netz fischen. Es duellieren sich also zwei absolut formstarke Teams, bei denen der Ball läuft. Die SG gilt vor dem Anpfiff als Favorit, denn sollte man genau so souverän auftreten wie bisher, wird man kaum zu schlagen sein. Brunn hat allerdings bereits gezeigt, für die Überraschung gut zu sein – man darf also gespannt bleiben.

Action in der Freizeitarena

Das Schmankerl der Woche gibt es dann am Samstagabend in Langau. Der TSU Irnfritz gastiert beim SVU – es bahnt sich also eine großartige Partie an. Die Hausherren waren zam Saisonauftakt etwas vom Pech verfolgt und kamen sowohl gegen Geras als auch gegen Ravelsbach durch schwache Chancenverwertung nicht über ein Remis hinaus. Am vergangenen Wochenende fanden die vielen Schüsse allerdings endlich ihr Ziel und man fegte St. Leonhard mit 8:3 vom Platz. Die Irnfritzer blicken auf einen makellosen Saisonstart zurück. Ein Kantersieg gegen St. Leonhard und eine dominante Leistung gegen Mallersbach sorgte für sechs Punkte auf dem Konto der Eichhorn-Mannen. Einen klaren Favoriten kann man in dieser Begegnung bei bestem Willen nicht finden. Garantiert ist nur, dass man einen hochklassigen Schlagabtausch auf hohem Niveau zu sehen bekommt.

Zeitgleich empfängt der SVU Japons den USV Kühnring. Der SVU hat ein turbulentes Wochenende hinter sich, denn nachdem man gegen Brunn die zweite Saisonniederlage kassiert hatte, trennte man sich überraschend vom Trainer Norbert Stummer. Mit einer mannschaftsinternen Interimslösung möchte man vorerst die kommenden Spiele bestreiten, bis man sich auf einen Nachfolger geeinigt hat. In Kühnring läuft es bisher deutlich besser, denn auf das Remis im Auftaktspiel gegen Weitersfeld folgte ein Sieg gegen Drosendorf. Zwar kam man am vergangenen Wochenende gegen Pleißing nicht über ein Remis hinaus, als Favorit gehen die Wenninger-Mannen allerdings trotzdem in die Partie. Die Japonser sind allerdings ebenfalls nicht chancenlos, müssen aber eine deutlich bessere Leistung liefern als noch in den bisherigen Spielen.

Am Sonntagnachmittag kommt es noch zum Aufeinandertreffen zwischen Pleißing und Geras. Der Liganeuling startete nicht schlecht in die Saison, denn auf die Auftaktniederlage folgte eine 8:2-Machtdemonstration gegen Brunn sowie ein Unentschieden gegen Kühnring. Mit dem USV Geras wartet allerdings ein schwieriger Gegner, denn die Bühler-Mannen zeigten sich in der noch jungen Saison ebenfalls von einer guten Seite. Gegen die beiden Titelkandidaten aus Weitersfeld und Langau kam man jeweils auf ein Remis und als man am vergangenen Wochenende von Drosendorf gefordert wurde, setzte man sich mit 3:1 durch. Die Geraser gelten wohl als leichter Favorit, dürfen sich allerdings nicht auf den Lorbeeren ausruhen.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Weitersfeld - St. Leonhard

Samstag, 16.30 Uhr: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf - Brunn/Wild; 20 Uhr: Langau - Irnfritz, Japons - Kühnring

Sonntag, 16.30 Uhr: Ravelsbach - Drosendorf, Pleißing - Geras