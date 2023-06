Stresstest für Tabellenführer

Die 24. Runde der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal wird am Freitag gleich mit drei Parallelpartien eröffnet. Um 20 Uhr beginnt in Langau die wohl bedeutendste Partie des Spieltages, denn in den Endzügen des Titelkampfes darf sich der Tabellenführer keinen Ausrutscher leisten. Gegen den TSU Irnfritz ist dies allerdings alles andere als leicht, denn nach einer passablen Hinrunde stieg die Bock-Elf in der 2. Saisonhälfte weit über das eigene Level hinaus und steht demnach in der Rückrundenbilanz auf Platz vier – einen hinter Langau. Zudem waren die Duelle mit Irnfritz auch in der Vergangenheit nicht einfach gewesen, denn aus den letzten fünf Begegnungen holte der SVU nur einen Sieg. Nach einem kurzen Formtief meldete sich Langau am vergangenen Wochenende mit einem 4:0-Sieg gegen SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf wieder zurück und zeigte sich für den Titel-Endspurt bereit. Es ist also alles für eine spannende Begegnung angerichtet.

Zur gleichen Zeit empfängt Brunn/Wild die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Ein Rückstand von 16 Punkten lässt von Beginn an vermuten, dass Brunn wohl als klarer Außenseiter in die Partie gehen wird. Doch der Schein trügt, denn der gesamte Rückstand entstand in der ersten Saisonhälfte – nach der Winterpause erzielten beide Teams exakt gleich viele Punkte (10). Auch die Tordifferenz der Rückrunde ist bei der SG nur um einen Zähler besser. Bei beiden Mannschaften war die Leistung im bisherigen Saisonverlauf stark von der Tagesverfassung abhängig – von ausgeglichenen Duellen bis hohen Klatschen war alles dabei. Auch dieses Wochenende ist ein Sieger im Voraus schwer zu prognostizieren.

Die Letzte der Freitagsbegegnungen ist die zwischen Kühnring und St. Leonhard. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten endete mit einem 6:0-Sieg für Kühnring, doch diesmal könnte es eine knappe Angelegenheit werden. Damals war Kühnring nämlich noch an der Tabellenspitze unterwegs und mit purer Offensivkraft kaum aufzuhalten. Im zweiten Saisonabschnitt sieht die Lage allerdings etwas anders aus, denn aus den bisherigen Spielen der Rückrunde holte man nur acht Punkte – nur zwei mehr als das Schlusslicht. Für den Vize-Herbstmeister bietet die Partie gegen St. Leonhard allerdings die Chance, wieder in die Spur zu finden. Gerade deshalb wird der USV topmotiviert den heimischen Rasen betreten.

Platzkampf im Mittelfeld

Auch am Samstag erwarten den waldviertler Fußballfan hochklassiger Fußball, denn Mallersbach und Drosendorf liefern sich um 18 Uhr ein wichtiges Duell. In der Tabelle liegt der UFC vier Punkte vor den Mallersbacher, doch wird diese Lücke schrumpfen oder gar noch weiter anwachsen? Die Formkurve spricht in dieser Frage leicht für Drosendorf, denn die Pfeisinger-Mannen konnten jede ihrer drei letzten Partien gewinnen und durften am vergangenen Wochenende pausieren. In Mallersbach hatte man hingegen mit einem kurzzeitigen Formtief zu kämpfen, welches man allerdings rasch mit zwei aufeinander folgenden Siegen beenden konnte.

Bevor es in Mallersbach zur Sache geht, empfängt die SG Burgschleinitz/Straning noch den SV Ravelsbach. Hier ist die Favoritenrolle ganz klar an den Tabellenzweiten vergeben. Die SG konnte am vergangenen Wochenende den vierten Sieg in Folge sichern – in diesen Partien erzielte man ganze 20 Treffer und musste nur ein Gegentor hinnehmen. Ravelsbach konnte zwar am vergangenen Wochenende für ein Ende der Sieglos-Serie sorgen, dürfte allerdings dennoch auf wenigen Tippzetteln zu finden sein.

Das Ende der 24. Runde läutet die Partie zwischen Japons und Geras ein. In der Tabelle ist der USV den Japonsern dicht auf den Fersen und mit einem Sieg könnte man den Rückstand auf einen Punkt verkürzen. Einen klaren Favoriten gibt es an diesem Abend nicht. Beide Mannschaften erlebten im Verlauf der Saison wahre Horror-Phasen, richtete sich allerdings genau so wieder auf. In den vergangenen Wochen sehen die Formkurven beider Mannschaften recht ähnlich aus – die Tagesverfassung könnte ausschlaggebend sein.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Brunn/Wild – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, Kühnring – St. Leonhard, Langau – Irnfritz

Samstag, 17.30 Uhr: SG Burgschleinitz/Straning – Ravelsbach; 18 Uhr: Mallersbach – Drosendorf; 20 Uhr: Japons - Geras