Super-Samstag steht bevor

Die 23. Runde wird am Freitagabend durch das Duell um die rote Laterne eröffnet. Der derzeit Letzte aus St. Leonhard empfängt den direkten Konkurrenten aus Brunn. Für beide Mannschaften bietet dies wohl die beste Chance sich wichtige Punkte zu holen, um am Ende der Saison nicht auf dem letzten Platz zu stehen. Beim letzten Aufeinandertreffen ging Brunn siegreich vom Platz, doch in Anbetracht der letzten Wochen dürfte St. Leonhard nun etwas besser vorbereitet sein. Das Schlusslicht sammelte in den letzten sechs Wochen sechs Punkte, während Brunn nur die Hälfte ergattern konnte. Eine Favoritenrolle bedeutet dies allerdings keineswegs – vielmehr erwartet uns ein ausgeglichenes Match, welches bis zur letzten Sekunde offen sein könnte.

Am Samstag erwartet uns dann non-stop-Fußball. Die Erste der insgesamt fünf Partien steigt in Ravelsbach - der SV empfängt den USC Mallersbach. Für die Hausherren käme ein Sieg gerade zum richtigen Zeitpunkt, denn man ist seit dem Triumph zum Rückrundenauftakt sieglos und muss dringend in Form kommen. In Mallersbach hingegen ist es in der Rückrunde bisher deutlich besser gelaufen, denn man konnte zwei Remis und drei Siege einfahren. Der USC geht somit als leichter Favorit in die Partie und könnte damit vielleicht sogar den langersehnten Sieg gegen den SV einfahren – mittlerweile wartet man schon über 16 Jahre.

Parallel-Duell im Titelkampf

Zeitgleich wird in Sigmundsherberg angepfiffen. Der SVU Langau gastiert bei der SG – auch hier darf man sich eine spannende Partie erwarten. Beim letzten Aufeinandertreffen war die Begegnung zur klaren Angelegenheit geworden, denn der SVU ging mit 3:0 als Sieger vom Platz. Diesmal ist allerdings noch nicht klar, ob die Langauer erneut mit drei Punkten vom Platz gehen, denn nach einer bisher großartige Rückrunde schwächelt Langau seit zwei Runden. Niederlagen gegen Weitersfeld und St. Leonhard brachten den SVU aus dem Konzept und kosteten vor allem wichtige Punkte. Zudem ging die SG in den letzten vier Spielen nur einmal als Verlierer vom Platz. Es ist also alles angerichtet für ein spannendes Spiel.

Ein Stunde später rollt auch in Geras der Ball. Hier gastiert die SG Burgschleinitz/Straning, der direkte Verfolger der Langauer. Hier ist die Favoritenrolle klar auf der Seite der SG. In den letzten sechs Begegnungen holte man fünf Siege und erzielte ganze 26 Treffer – man ist also mehr als nur bereit. In der gleichen Zeitspanne holte der USV sieben Punkte. Man steht somit natürlich nicht in einer Krise und ist keinesfalls chancenlos, an einem guten Tag sollte die SG, wie auch beim letzten Mal (5:1) als Sieger vom Platz gehen.

Um 19 Uhr empfängt Weitersfeld den USV Kühnring. Was in der Hinrunde noch als absolute Toppartie gezählt hätte, gilt für Weiterfeld nun beinahe als Pflichtsieg. Die schwache Rückrundenform der Kühnringer und der damit einhergehende Umbruch der Mannschaft macht den Vize-Herbstmeister zum klaren Underdog. In den letzten eineinhalb Monaten ging Kühnring nur einmal als Sieger vom Platz – Weitersfeld gewann zeitgleich fünf der sechs Partien. Seit dem letzten Wochenende sind die Zahrl-Mannen zudem Tabellenführer, allerdings mit einer Partie Vorsprung auf die Konkurrenz.

Ihr Ende findet die 23. Runde in Irnfritz - Der TSU empfängt den SVU Japons zum Mittelfeld-Duell. In diesem erwartet uns auch reichlich Spannung, denn nachdem die beiden Mannschaften zum Beginn der Rückrunde auf sehr unterschiedlichen Formkurven unterwegs waren, erzielten sie in den letzten Runden beinahe idente Ergebnisse. Aus den letzten fünf Partien holte Japons sogar zwei Punkte mehr als der TSU. Auch beim letzten Aufeinandertreffen begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe – damals wurden die Punkte nach 2:2 geteilt. Sollte Norbert Stummers Japonsern der Sieg gelingen so würde man bis auf zwei Punkte an den TSU heranrücken – andernfalls könnte der TSU Land gewinnen und sich auf Kurs für einen tollen Saisonschluss bringen.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: St. Leonhard - Brunn/Wild

Samstag, 17 Uhr: Ravelsbach - Mallersbach, SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf - Langau, 18 Uhr: Geras - SG Burgschleinitz/Straning, 19 Uhr: Weitersfeld - Kühnring, 20 Uhr: Irnfritz - Japons