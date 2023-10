Topduell an der Spitze

Zu Beginn der elften Runde wartet auf den waldviertler Fußballfan direkt ein Schmankerl. Der Tabellenführer aus Irnfritz empfängt vor heimischem Publikum den USV Kühnring. Die Hausherren spielen seit Wochen in großartiger Form und konnten sich mit sechs aufeinanderfolgenden Siegen an die Tabellenspitze katapultieren. Kühnring ist mit vier Punkten Rückstand allerdings dicht auf den Fersen und konnte zuletzt auch überzeugen. Mit einer Siegesserie von drei Spielen reist die Wenninger-Truppe nach Irnfritz. In einer Partie wie dieser kann man keinen klaren Favoriten ausmachen, denn beide Mannschaften hatten sich im bisherigen Saisonverlauf nur selten von schwacher Seite gezeigt. Wer am Freitagabend triumphiert, hängt von der Tagesverfassung ab – Spannung ist aber garantiert.

Zeitgleich empfangen die Langauer die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. In dieser Begegnung geht die Favoritenrolle klar an die Langauer, denn die spielen derzeit auf unfassbarem Niveau auf. Speziell in der Freizeitarena, kann dem SVU derzeit niemand das Wasser reichen. In den letzten beiden Heimspielen erzielte der SVU ganze 20 Treffer und stellt auch insgesamt die Erfolgreichste Offensive der Liga. Nach einem zwischenzeitlichen Leistungstief konnte sich die SG mit sechs Punkten aus den drei letzten Partien wieder in Form bringen. Dennoch geht die Favoritenrolle dieses Wochenende an die Langauer – sollte der SVU nicht einen spontanen Leistungsabfall erleben, dürfte der Tabellenzweite auch an diesem Wochenende die volle Punktzahl mitnehmen.

Am Samstagabend rollt in St. Leonhard der Ball, denn der USV Geras ist zu Gast. In dieser Begegnung gilt Geras als klarer Favorit, denn obwohl der USV in seinen letzten beiden Partien ohne Punkt vom Platz gegangen war, hatte die Mannschaft von Harald Fischer davor fünf Siege am Stück erreicht. St. Leonhard hingegen, konnte in der gesamten Saison bisher nur einen Sieg erreichen und steht damit am unteren Ende der Tabelle. Erwischt St. Leonhard einen starken Tag, so könnte man Geras ein Dorn im Auge sein – andernfalls dürften die Geraser allerdings mit drei Punkten nach Hause fahren.

Weitersfeld mit Interimslösung

Der USV Weitersfeld bestreitet am kommenden Wochenende das erste Spiel nach dem Rücktritt des Trainers Ronald Knoll. An der Seitenlinie möchte man bis in die Winterpause mit einer Interimslösung weitermachen – präsentiert wird der Kandidat am Samstag. Bei den Weitersfelder läuft es zurzeit durchwachsen, denn aus den letzten vier Begegnungen, holte man zwei Siege, musste allerdings auch zwei schmerzhafte Derbyniederlagen hinnehmen. Japons steckt währenddessen etwas tiefer in der Krise, denn die Hainschwang-Truppe konnte im bisherigen Saisonverlauf nur einen Sieg holen und muss derzeit die rote Laterne tragen. Die Weitersfelder dürften also am Samstag die besseren Karten haben – sollte man aber etwas länger benötigen, um sich an den Trainerwechsel zu gewöhnen, gibt es für Japons die perfekte Möglichkeit auf wichtige Punkte.

Der Fußballsonntag bietet zwei Parallelpartien im Tabellenmittelfeld. Um 15 Uhr beginnt die Begegnung zwischen Drosendorf und Pleißing. Auch die Drosendorfer gehen nach dem Rücktritt Gerhard Pfeisingers mit einer mannschaftsinternen Interimslösung an den Start – im mannschaftkollektiv möchte man vorerst strategische Entscheidungen treffen, bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist. Der UFC steht vor einer Niederlagenserie aus vier Partien und rangiert mit nur drei Punkten am unteren Tabellenende. Vor der Partie gegen Pleißing war dem Kader allerdings eine zweiwöchige Pause gegönnt – man ist also in guter Verfassung. Der Gegner ist allerdings keineswegs einfach, denn aus den vergangenen sechs Partien holte Pleißing vier Siege. In der aktuellen Form geht die Favoritenrolle in dieser Begegnung klar an die Gäste. Einzig der physische Aspekt spricht für die Drosendorfer, denn während sie ausgeruht ans Werk gehen, war den Gästen bisher noch kein spielfreies Wochenende gegönnt.

Die letzte Begegnung der elften Runde steigt zeitgleich in Mallersbach. Der USC kam nach einem schwachen Saisonstart zuletzt etwas besser in Form und sicherte sich in den vergangenen vier Partien den zweiten und den dritten Saisonsieg. Damit stehen sie sechs Punkte hinter dem USV Brunn/Wild, der zum Gastspiel nach Mallersbach kommt. Nach dem sensationellen Saisonstart kam bei Brunn zuletzt der erwartete Abfall der Form, mit einem Sieg aus vier Partien. Am Sonntag erwartet uns eine ausgeglichene Partie, die wohl nur durch die Tagesverfassung entschieden werden kann.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Irnfritz - Kühnring, Langau - SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf

Samstag, 19 Uhr: Weitersfeld - Japons; 20 Uhr: St. Leonhard - Geras

Sonntag, 15 Uhr: Drosendorf - Pleißing, Mallersbach - Brunn/Wild