Topduell im Mittelfeld

Zum Auftakt der 20. Runde empfängt der Tabellenführer aus Langau den Vize-Herbstmeister aus Kühnring. Was vor dem Rückrundenstart wohl noch als unschlagbare Toppartie gegolten hatte, ist aktuell eine abgespeckte Version von David gegen Goliath. Während Langau nur ein einziges Mal Punkte gelassen hatte, schlitterte Kühnring in die Krise, die zum Trainerwechsel und zur Legionärstrennung geführt hatte. Langau geht also als klarer Favorit in die Partie – ein Fußballwunder ist allerdings nicht auszuschließen.

Der Fußballsamstag wird durch die Begegnung zwischen Drosendorf und Irnfritz eröffnet. Erneut sprechen die Formkurven eine klare Sprache, denn während die Drosendorfer nach sechs Partien immer noch nach dem ersten Sieg der Rückrunde suchen, kletterte Irnfritz mit vier Siegen und einem Remis Stück für Stück die Tabelle hoch. Nachdem der TSU als einer der wenigen Vereine kein englisches Wochenende hatte, dürften die Bock-Mannen ausgeruht und als Favorit in die Partie gehen. Hält Irnfritz die Serie oder gelingt es Drosendorf den ersten Triumph der zweiten Saisonhälfte zu holen?

Zeitgleich empfängt der SV Ravelsbach den USV Geras für einen Schlagabtausch zweier direkter Rivalen im unteren Tabellenmittelfeld. Getrennt werden die beiden Teams nur durch zwei Punkte – ein Vorsprung, den sich Geras durch die bisher etwas bessere Rückrunde erspielt hatte. Nachdem man im Hinspiel mit 1:0 unterlegen war, ist man in Geras auf Vergeltung aus – ob es allerdings wirklich dazu kommen wird, ist im Voraus schwer zu sagen. Uns erwartet ein intensives Duell zweier ausgeglichener Mannschaften, das von Anfang bis zum Ende reichlich Spannung verspricht.

Ringen ums Revier

Zwischen der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf und Mallersbach erwartet uns diesen Samstag eine wahre Toppartie. Beide Mannschaften demonstrierten sich in der Rückrunde (mit Ausnahme zweier Aussetzer) in guter Form und stehen sich wie auch in der Tabelle um fast nichts nach. Mit einem Sieg würde Mallersbach bis auf einen Punkt an die SG heranrücken, doch sollte die Partie in die andere Richtung kippen, so würde die SG die Vorherrschaft im Tabellenmittelfeld fixieren. Einen klaren Favoriten gibt es nicht – die Tabelle spricht leicht für die SG, doch im knappen Hinspiel hatte Mallersbach die Oberhand behalten. In einer kampfintensiven Partie könnten einzelne Geniestreiche oder auch individuelle Fehler für den entscheidenden Treffer sorgen – so oder so darf man sich auf eine spannende Partie freuen.

Der Fußballsamstag nimmt in Japons sein Ende. Weitersfeld gastiert beim SVU und wird alles dafür tun, um den Anschluss an Langau nicht zu verlieren. Auf den Tabellenzweiten wartet allerdings eine bedeutend schwierigere Aufgabe, als die Tabellensituation vermuten lässt. Der SVU war im bisherigen Verlauf des Frühjahres um einige Plätze nach hinten gerutscht, doch bevor es am vergangene Wochenende gegen Langau eine Niederlage gesetzt hatte, hatte sich die Stummer-Truppe wieder langsam in Form gekämpft. Der USV geht dennoch als Favorit in die Partie, denn speziell wenn die Buljovcic-Brüder einen guten Tag erwischen dürfte der Tabellenzweite kaum zu stoppen sein.

Das große Finale der 20. Runde steigt am Sonntagnachmittag zwischen der SG Burgschleinitz/Straning und St. Leonhard. Die Formkurve der Gäste stieg in den letzten Tagen klar nach oben, sodass man sogar die rote Laterne an Brunn abgeben durfte – dennoch stehen St. Leonhards Chancen recht schlecht. Die SG zweigte sich bisher speziell in der Favoritenrolle sehr dominant und wusste dies am vergangenen Wochenende beim 9:1-Sieg gegen Brun nur zu unterstreichen. St. Leonhard reist also als klarer Außenseiter nach Burgschleinitz und benötigt einen großartigen Fußballabend – doch wer sagt, dass das nicht möglich wäre?

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Langau - Kühnring

Samstag, 16.30 Uhr: Drosendorf - Irnfritz, Ravelsbach - Geras; 17 Uhr: Mallersbach - SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf; 19.30 Uhr: Japons - Weitersfeld

Sonntag, 16.30 Uhr: SG Burgschleinitz/Straning - St. Leonhard