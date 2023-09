Topteams auf Reise

Die sechste Runde lässt am kommenden Wochenende etwas auf sich warten, denn am Freitag finden noch keine Spiele statt. Eröffnet wird sie erst am Samstagnachmittag um 16 Uhr. Die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf empfängt den derzeitigen Tabellenführer aus Geras. Betrachtet man die beiden Mannschaften rein von Seite der Qualität, so gibt es keinen klaren Favoriten. Doch speziell die Formkurve spricht eine andere Sprache. Während Geras bisher noch ungeschlagen ist und die letzten drei Begegnungen gewinnen konnte, musste die SG zuletzt zweimal mit leeren Händen vom Platz gehen. Die Geraser spielen stark auf und sind mit reichlich Selbstvertrauen ausgestattet – die SG benötigt also eine Glanzleistung, um die Serie des USV zu brechen.

Etwas später rollt in Weitersfeld der Ball, denn der USV empfängt den USC Mallersbach. Am vergangenen Wochenende war es bei beiden Vereinen nicht unbedingt perfekt gelaufen, denn sie verloren ihre jeweiligen Partien mit 1:3. Die Gäste stehen nach vier Partien bei nur drei Punkten und auch die Weitersfelder spielen noch keine großartige Hinrunde. Für beide Mannschaften bietet sich also die Möglichkeit, sich wieder in Form zu bringen und die schwächeren Partien hinter sich zu lassen. Einen klaren Favoriten gibt es in dieser Partie nicht, doch in Summe dürften die Weitersfelder die Nase etwas vorne haben – schließlich war man im letzten Jahr vier Plätze vor dem USC gelandet.

Brunn kehrt aus Pause zurück

Nach einem spielfreien Wochenende sind die Grün-Weißen diese Runde wieder aktiv. Mit dem USV Kühnring empfängt man einen schwierigen Gegner, der im bisherigen Saisonverlauf noch immer ungeschlagen ist. Am vergangenen Wochenende sicherte sich die Wenninger-Elf nach einem verpatzten ersten Durchgang in der zweiten Hälfte den Sieg gegen die SG. Brunn muss sich allerdings keinesfalls verstecken, denn man befindet sich in der wohl besten Verfassung der Vereinsgeschichte. Genau deshalb gibt es in dieser Partie keinen wirklichen Favoriten – die Tagesverfassung ist entscheidend.

Der Fußballsonntag wird in Drosendorf eröffnet, wo der TSU Irnfritz gastiert. Den Drosendorfern war es am vergangenen Wochenende gelungen, den ersten Sieg der Saison einzufahren und somit die Niederlagenserie zu brechen. An diese Leistung anzuknüpfen ist allerdings keine einfache Angelegenheit, denn der TSU spielt eine bisher großartige Hinrunde und leistete sich nur gegen Langau einen Ausrutscher. Die von Verletzungen geschwächten Hausherren benötigen also eine großartige Leistung um den 3:1-Heimsieg aus der vergangenen Saison zu replizieren.

Etwas später empfängt Pleißing den USV St. Leonhard. Die Hausherren schlugen sich in der neuen Liga bisher recht gut. Es gab zwar Niederlagen gegen die SG sowie den USV Geras, doch man konnte sowohl Brunn als auch die in Topform aufspielenden Ravelsbacher in beeindruckender Weise in die Schranken weisen. St. Leonhard steht hingegen mit null Punkten immer noch auf dem letzten Tabellenplatz. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete 2017 mit einem 4:0-Sieg für St. Leonhard. Dieses Jahr sieht es allerdings nicht nach einer so klaren Angelegenheit aus, denn aufgrund ihrer bisherigen Form geht Pleißing als Favorit in die Begegnung.

Zuletzt duellieren sich noch die Japonser mit den SV Ravelsbach. Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende eine enttäuschende Niederlage hinnehmen, doch geht man weiter in die Vergangenheit, so streben die Formkurven weit voneinander weg. Die Ravelsbacher spielten großartig auf und standen zwischenzeitlich sogar sensationell an der Tabellenspitze, während die Japonser eine Krise mit Trainerwechsel durchmachten. Die große Frage ist nun, ob der SVU bereits den ersten Schritt in die richtige Richtung setzen kann. Am vergangenen Wochenende wurde bestätigt, dass Markus Hainschwang in seiner Rolle als Interimstrainer zumindest bis in die Winterpause weitermachen wird. Sollte es ihm gelingen das Runder herumzureißen, kann der SVU den Ravelsbachern gefährlich werden – einfach wird das allerdings nicht.

Die nächste Runde:

Samstag, 16 Uhr: SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, 18.30 Uhr: Weitersfeld - Mallersbach, 20 Uhr: Brunn/Wild - Kühnring

Sonntag, 16 Uhr: Drosendorf - Irnfritz, 16.30 Uhr: Pleißing - St. Leonhard, 17 Uhr: Japons - Ravelsbach