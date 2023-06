Trio ritterte um den Meistertitel

Die Saison 2022/23 hatte so einiges im Angebot: Einen spannenden Titelkampf, intensive Mittelfeldduelle, hohe Kantersiege und knappen Krimis – alles, was das Fußballherz begehrt. Nach 26 anstrengenden Runden verabschieden sich die Vereine nun in die verdiente Sommerpause. Doch wie blicken die einzelnen Bezirksteams auf ihre Saison zurück?

Kampf um den Titel

SG BURGSCHLEINITZ/STRANING Bis zum letzten Spieltag musste man sich mit den Langauern duellieren, doch dann war es endlich so weit: Die SG Burgschleinitz/Straning durfte die Meisterschale stemmen. Über die gesamte Saison hinweg leistete man sich kaum Ausrutscher und holte mit der stärksten Offensive der Liga die Punkte nach Hause. Mit einer Siegesserie aus acht Spielen zeigte man sich am Ende der Saison in unschlagbarer Form und holte Langau wenige Runden vor Schluss ein. Ein Jahr nach der Gründung der Spielgemeinschaft blickt man also äußerst zufrieden zurück: „Wir haben gemeinsam mit dem Trainer (Stephan Kainz, Anm.) ein tolles Team gebaut und uns dann selbst mit dem Erfolg überrascht“, sprach Thomas Fiedler, der Obmann der SG.

SVU LANGAU „Gratulation an die SG zum verdienten Titel“, sagte Dietmar Haller, der Obmann des SVU Langau. Mit nur einem Punkt Rückstand hatte sich der SVU am letzten Spieltag geschlagen geben müssen. „Hätte man uns vor einem Jahr gesagt, dass wir Vizemeister werden würden, hätten wir sofort unterschrieben – so knapp Zweiter zu werden hat allerdings auch einen bitteren Beigeschmack“, fügte Haller hinzu. Mit einer großartigen Hinrunde überwinterte man als Herbstmeister und nach einem starken Rückrundenstart hatte man einen kleinen Vorsprung ausgebaut. Wenige Runden vor Schluss kam man allerdings in ein Formtief, in dem einige wichtige Punkte verloren gingen, sodass am Ende ein Quäntchen zum Titel fehlte – und verzichtete außerdem überraschend auf den möglichen Aufstieg. „Insgesamt war es allerdings trotzdem eine gute Saison“, erklärte Haller.

USV WEITERSFELD „Wir sind absolut zufrieden, denn wir haben mit dem verdienten Meister lange mitgehalten“, resümierte Gernot Lenz, der Vorstandssprecher der Weitersfelder. Der USV war nach der Herbstsaison nur zwei Punkte hinter der Spitze gestanden und spielte bis kurz vor Schluss noch um die Meisterschaft mit. Am Ende fehlten sechs Punkte, die im Verlauf des Jahres bei vereinzelten Patzern verloren gegangen waren. „Es fehlt nicht viel – nur etwas Konstanz“, analysierte Lenz. „Wir hatten dazwischen immer wieder schlechte Abschnitte, die wir nächstes Jahr vermeiden wollen“, fügte er abschließend hinzu.

Knappe Sache im Mittelfeld

USV KÜHNRING In der Winterpause war bei den Kühnringern noch alles im grünen Bereich. In der Jubiläumssaison (50 Jahre) hatte man sich mit einer großartigen Hinrunde den Vize-Herbstmeistertitel gesichert und hatte gute Karten, auch im Titelkampf mitzumischen. Doch in der Rückrunde kam es ganz anders, denn nach einem passablen Start rutschte man mit vier Niederlagen am Stück in die Krise, die einen Kaderumbruch und einen Trainerwechsel zu Folge hatte. Auf dem Papier sieht der vierte Platz bei der Stärke der Konkurrenz keineswegs schlecht aus, dennoch hätte man sich beim USV wohl mehr erhofft.

TSU IRNFRITZ Deutlich zufriedener kann man hingegen im Lager der Irnfritzer sein. In der Herbstsaison waren die Bock-Mannen noch im unteren Drittel der Tabelle zu finden. Im Winter machte man dann allerdings auf dem Transfermarkt Nägel mit Köpfen und sicherte sich die Dienste vier neuer Spieler. Speziell Samuel Gürtler schlug von Beginn an ein und verhalf dem TSU zu einem sensationellen Rückrundenstart, der das Fundament für eine tolles Frühjahr legte, in dem die Irnfritzer Schritt für Schritt in der Tabelle kletterten – bis auf den fünften Platz.

Vier Plätze machte Irnfritz (rechts: Manuel List) im Frühjahr gut, war drittbeste Rückrunden-Mannschaft. Foto: Karl Stöger

UFC DROSENDORF Dicht dahinter landeten die Drosendorfer. „Insgesamt bin ich mit der Saison zufrieden“, meinte Gerhard Pfeisinger, der Trainer des UFC. Im Herbst hatten sich die Drosendorfer hervorragend geschlagen und nur fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aufgerissen. Zum Beginn der Rückrunde erlebte man dann ein Formtief und musste einige Runden auf den ersten Sieg warten. „Im Frühjahr wäre mehr drinnen gewesen, aber wir hatten ziemliches Verletzungspech“ erklärte Pfeisinger. Insgesamt hatte der Übungsleiter allerdings nur Lob für seine Mannschaft – nur die Kaderdichte sei ein Problem gewesen.

SG SIGMUNDSHERBERG/KLEIN-MEISELDORF Auf dem achten Platz landete die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf – mit gleichvielen Punkten hinter Mallersbach. „Generell sind wir nicht unzufrieden, allerdings denke ich, dass noch ein bis zwei Plätze drinnen gewesen wären“, meinte Markus Koch, der Sektionsleiter der SG. „Gegen Ende ist uns einfach die Luft ausgegangen“, fügte er hinzu. Zudem hatte man auf einige Leistungsträger verzichten müssen. Bei den Reservisten lief's hingegen deutlich besser: „Auf den dritten Platz der Reserve sind wir natürlich sehr stolz“, sprach Koch abschließend.

Die Nachzügler

USV GERAS „Wir sind natürlich nicht überglücklich“, freute sich Lukas Bühler, der Trainer der Geraser. Der USV hatte in einer schwachen Hinrunde insgesamt zweimal auf der Trainerbank gewechselt und war nach der Winterpause auf der Suche nach der Form. Unter dem Trainer-Duo Bühler/Neumer lief es im Frühjahr zwar besser – die verlorenen Punkte des Saisonstarts konnte man allerdings nicht kompensieren. „Die Rückrunde war ganz gut und unsere junge Mannschaft hat Potenzial gezeigt“, fügte Bühler hinzu. „Wir sind mit der Leistung glücklich und wollen nun kontinuierlich weitermachen“, erklärt er. Ob man auch in der kommenden Saison mit dem Trainer-Duo weitermachen möchte, steht noch nicht fest - ausgeschlossen ist es allerdings nicht.

SVU JAPONS „Ich habe im letzten halben Jahr viel gelernt“, sprach Norbert Stummer, der Trainer der Japonser. Nachdem man auf dem siebenten Tabellenplatz überwintert hatte, sicherte sich der SVU die Dienste des Brunn-Trainers Norbert Stummers. Unter dem neuen Coach startete die Rückrunde allerdings nicht nach Plan und obwohl man zwischenzeitlich gute Ergebnisse einfuhr, kam man nie richtig in Form. „Wir hatten viele Verletzte und ich konnte fast nie dieselbe Aufstellung zweimal spielen“, erklärte Stummer. „Ich habe meine fixe Startelf dadurch einfach nicht gefunden, was für die Spieler auch schwierig ist“, fügte er hinzu. Dennoch hat der Übungsleiter Hoffnung für das kommende Jahr: „Wir haben gute, junge Spieler, die einfach noch ein wenig Zeit brauchen.“

USV BRUNN/WILD Noch in der Vorsaison war Brunn abgeschlagen auf dem letzten Platz unterwegs – nun hat man sich etwas verbessert. In der Hinrunde war es bei Brunn nicht unbedingt gelaufen, denn mit einigen Verletzungen kam man nicht in Form und ergatterte insgesamt nur drei Punkte. In der Winterpause verabschiedete man dann Norbert Stummer nach Japons und sicherte sich die Dienste des tschechischen Kickers Michal Pacholik, der das Team als Spielertrainer leiten sollte. Im Frühjahr lief es besser und man feierte vereinzelt gute Resultate. Zu einer konstant guten Phase reichte es nicht, doch insgesamt erreichte man in der Rückrunde zehn Punkte, wodurch man St. Leonhard schließlich auf den letzten Platz drängte.