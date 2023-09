„Die Tabelle steht Kopf“: Brunn ist Zweiter

„Die Tabelle steht Kopf“, freute sich Harald Schachtner, der Obmann des USV Brunn/Wild nach dem 1:0-Sieg gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, der die Grün-Weißen an den zweiten Tabellenplatz katapultierte. Bis zu Ravelsbachs 2:1-Erfolg über Drosendorf waren die Brunner für einen Tag gar Tabellenführer. Schon zuvor hatte man nämlich noch Drosendorf und Japons geschlagen und einzig gegen den Liganeuling aus Pleißing (3:8-Niederlage Anm.) einen schlechten Tag erwischt. „Also wenn wir auch weiterhin jede vierte Partie acht Gegentreffer bekommen, aber sonst so spielen wie bisher, nehmen wir das gerne mit“, scherzte Schachtner. In Brunn gibt es Grund zu feiern, denn momentan läuft es wie am Schnürchen. Man hat mittlerweile neun Zähler auf dem Punktekonto und ist damit nicht mehr weit davon entfernt, die Ausbeute der gesamten Vorsaison (13 Punkte, Anm.) zu übertreffen. Der Lauf markiert den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte in der 2. Klasse und macht gespannt, wie weit es für die Brunner diese Saison noch gehen könnte.

DER FAHRPLAN IM SEPTEMBER Für den USV gibt es nun erstmal eine Verschnaufpause, denn am kommenden Wochenende hat man spielfrei. Danach wartet strammes Programm auf den Überflieger, denn man duelliert sich noch dieses Monat mit Kühnring, Geras und Ravelsbach – drei Mannschaften, die zum Saisonstart bereits ihre Qualität bewiesen haben.

AUSFÄLLE WAREN KEIN PROBLEM Der USV muss sich aber keineswegs verstecken, denn beim Sieg über die SG hat man sich nicht nur gegen einen starken Gegner durchgesetzt, sondern auch bewiesen, dass man sogar Ausfälle einiger Schlüsselspieler kompensieren kann. So fehlten der starke Neuzugang Firas Bulliqui und Kapitän Christoph Schmied beruflich sowie der Verteidiger Stefan Schröder mit einer Knöchelverletzung – in zwei Wochen sollte er allerdings wieder verfügbar sein, so Schachtner. Beim USV nimmt man den schwierigen Spielplan gelassen: „Dieses Jahr kann jeder jeden schlagen – in den vergangenen Jahren hat uns dafür immer ein kleines bisschen gefehlt – das haben wir dieses Jahr“, sprach Schachtner kämpferisch.