Burgschleinitz/Straning ist Meister

Es ist vollbracht! Vor heimischem Publikum sichert sich die Spielgemeinschaft Burgschleinitz/Straning im spannenden Saisonfinale ein Jahr nach der Gründung den Meistertitel. Die SG hält dem Druck stand und bezwingt Mallersbach mit 4:1 und eröffnet die Feierlichkeiten.

Das ganze Jahr lang hatten sich die Vereine der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal einen packenden Kampf um den Titel geliefert – am letzten Spieltag waren dann nur noch zwei Teams im Rennen: Herbstmeister Langau und Burgschleinitz/Straning. Winterkönig Langau hatte das Saisonfinale bereits vorgezogen und die Hausaufgabe erfüllt, Ravelsbach 4:1 besiegt – für den Titel hätte die Forster-Elf aber Mallersbacher Schützenhilfe gegen die SG gebraucht. Eine souveräne Leistung mit einem Doppelpack von Marek Prikry, dessen Einsatz zuvor noch fraglich gewesen war, sicherte Burgschleinitz/Straning aber den 4:1-Sieg, der den Schlussstrich unter die traumhafte Saison setzte.

Mit den Meisterleiberln auf der Haut und der Schale fest in der Hand ging es zu den heimischen Fans. Unter feierlichem Gesang („Burgi is on fire, your defence is terrified“) und den ersten Getränken in der Hand eröffnete die Mannschaft die Partynacht, die so schnell nicht enden sollte. Zu feiern gab es Historisches, denn der bisher letzte Titel des SV Straning in der 2. Klasse Schmidatal liegt mittlerweile sieben Jahre zurück – für den USC Burgschleinitz war es die Titel-Premiere in der Vereinsgeschichte.

Das Erfolgsrezept?

Dass es so weit kommen würde, hätte vor der Saison wohl niemand gedacht. Vor der Gründung der SG hatte Burgschleinitz am unteren Tabellenende rangiert und Straning war aus der 1. Klasse abgestiegen. Doch die Zusammenarbeit übertraf alle Erwartungen. Unter dem Burgschleinitz-Trainer Stephan Kainz baute man eine Meistertruppe, die von Beginn an mit effektivem Offensivfußball zu überzeugen wusste.

Die Arbeit der gesamten Mannschaft ist bewundernswert. Thomas Fiedler, Obmann SG Burgschleinitz/Straning

„Die Arbeit der gesamten Mannschaft ist bewundernswert, doch speziell die Leistung von Filip Damborsky (dem Toptorschützen der Liga, Anm.) und seinem besten Vorlagengeber Tomas Chrascina möchte ich hervorheben“, streute Thomas Fiedler, der Obmann der SG, Rosen. „Auch unser Kapitän Michael Walla hat eine großartige Saison gespielt“, fügte er hinzu. Mit einer Siegesserie aus sieben Spielen hatte man sich speziell in der Endphase in meisterlicher Form gezeigt und jegliche Ausrutscher der Konkurrenz gnadenlos bestraft.

Neue Ziele in der neuen Liga

Im kommenden Fußballjahr geht es für die SG hauptsächlich darum, die Klasse zu halten. Erreichen möchte man dieses Ziel mit einem weitgehend unverändertem Kader: „Wir haben bereits mit der Mannschaft gesprochen und freuen uns, dass wir die Truppe zusammenhalten können. Wir wollen uns nur in der Breite etwas besser aufstellen“, erklärte Fiedler die Planungen für die kommende Spielzeit in der 1. Klasse Nordwest-Mitte.

Kleiner Wehrmutstropfen: In der kommenden Saison muss man durch den Aufstieg zwar auf das Gemeinde-Derby mit Kühnring verzichten – doch als „Entschädigung“ gibt es dafür in der neuen Spielzeit das Lokalduell mit Rivale Ziersdorf.