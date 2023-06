Der Aufsteiger steht vorzeitig fest

Nachdem sich zuletzt im Kampf um den Aufstieg die Ereignisse überschlagen hatten, herrscht nun Klarheit: Die SG Burgschleinitz/Straning wird in der kommenden Saison in der 1. Klasse auflaufen, schafft im ersten Jahr des Bestehens den Aufstieg. Das fixierte sie durch einen 7:0-Kantersieg in Drosendorf. „Vor einem Jahr hätten wir das niemals erwartet, aber wir haben gemeinsam mit dem Trainer ein super Team gebaut und uns selbst überrascht“, jubelte SG-Obmann Thomas Fiedler.

DER WEG NACH OBEN Vor dem Saisonstart stand über der neu gegründeten SG ein großes Fragezeichen. Burgschleinitz, das sich zuvor in der 2. Klasse auf dem zehnten Tabellenplatz befunden hatten, starteten die Zusammenarbeit mit dem SV Straning, der nach einer schwachen Saison aus der 1. Klasse abgestiegen war – Erfolg war also nicht unbedingt garantiert. „Wir hätten uns bereits über einen einstelligen Tabellenplatz gefreut“, erklärte Fiedler. Jegliche Zweifel wurden allerdings schleunigst in Luft aufgelöst, denn nach einer starken Hinrunde fehlten nur zwei Punkte auf den Tabellenersten aus Langau und man hatte gute Karten im Kampf um den Aufstieg. Am Anfang der Rückrunde fiel Kühnring schnell aus dem Rennen und auch Weitersfeld leistete sich ungewohnt viele Patzer. In der intensivsten Phase des Frühjahrs konnte die SG dann noch mehr punkten, denn während Langau ein zwischenzeitliches Formtief erlebte, startete die SG eine Siegesserie.

ÜBER DIE ZIELLINIE Dann verkündete man dann in Langau (die NÖN berichtete), auf den möglichen Aufstieg verzichten zu wollen, wodurch sich nur noch Weitersfeld und Burgschleinitz/Straning im Rennen befanden. Vier Punkte Vorsprung auf den USV hatten zwei Runde vor Schluss also eine klare Bedeutung: Gewinnt die SG am Wochenende, so sichert sie sich den Aufstieg. Drosendorf galt vor dem Spielbeginn keineswegs als einfacher Gegner, doch die SG demonstrierte erneut ihre bestechende Form der vergangenen Wochen und sicherte sich per Machdemonstration auf eindrucksvolle Art die benötigten Punkte. In der kommenden Saison spielen die Kainz-Mannen also in der 1. Klasse Nordwest-Mitte.

AUF ZUM MEISTERTITEL? Die Feierlichkeiten werden sich diese Woche allerdings in Grenzen halten, denn die SG hat noch ein letztes Ziel vor Augen. Im Kampf um den Meistertitel ist Langau sehr wohl noch vertreten und steht derzeit sogar an der Tabellenspitze. Eine Woche vor dem Saisonschluss hat Langau zwei Punkte Vorsprung, allerdings bereits alle Partien absolviert. Die SG kann sich also mit einem Sieg gegen Mallersbach vor heimischem Publikum zum Meister krönen. Sicherlich wird dies keine leichte Aufgabe, doch der Tabellenzweite könnte wohl kaum besser vorbereitet sein: Man hat die vergangenen sieben Partien gewonnen, hat keine gesperrten Spieler und muss nur möglicherweise auf Marek Prikry verzichten, der nach Oberschenkelproblemen fraglich ist. Es wäre also angerichtet...

ERFOLGSTRUPPE WIRD BLEIBEN Auch in der kommenden Saison ist die SG als Liga-Neuling schwer einzuschätzen. Bei der Zielsetzung für das kommende Fußballjahr blieb Fiedler vorsichtig: „Wir haben keinen spezifischen Tabellenplatz vor Augen, wollen aber natürlich den Klassenerhalt schaffen.“ Um das auch zu erreichen, hat man bereits erste Schritte gesetzt: „Wir haben schon vor einiger Zeit Gespräche geführt und dafür gesorgt, alle unserer Spieler halten zu können.“ Der Kader soll zwar breiter werden, größere Transfer seien aber nicht geplant.