SG siegt im Mittelfeld-Kracher

SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf - Drosendorf 1:0. Am Samstagnachmittag empfing die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf vor 100 Zuschauern den UFC Drosendorf. Die beiden Mannschaften wurden vor dem Anpfiff nur durch zwei Punkte getrennt – ein Sieg würde also das Revier im Tabellenmittelfeld deutlich markieren. Demnach starteten beide Mannschaften motiviert in die Partie – den besseren Start erwischte allerdings die SG. Die Anfangsphase hatte keine nennenswerten Chancen gebracht, doch nach etwas mehr als 20 Minuten klopfte Milan Musil einmal per Kopfball und danach per Freistoß an – Drosendorfs Stefan Reischütz konnte er aber zwischen den Pfosten nicht überwinden. Die Partie setzte sich in ähnlicher Manier fort und so ging es wenig später torlos in die Kabine.

Diskussion um Goldtor

Auch nach dem Wiederbeginn fand die SG etwas besser in die Partie, doch auch nach der Pause blieb man im letzten Drittel zu inkonsequent. Kurz darauf kam der UFC dann zu seiner wohl gefährlichsten Chance. Martin Hrons Schuss landete im Netz – allerdings im Seitennetz. Drosendorf profitierte trotzdem aus der Situation, denn danach übernahm der UFC langsam die Kontrolle. Doch in der wohl stärksten Phase der Gäste kam es ganz anders als erwartet. In der 82. Minute traf Marek Cerny zur 1:0-Führung für die SG. Die Gäste protestierten, dass der Treffer aus einer Abseitsposition gefallen war, fanden allerdings kein Ohr. Die folgende Schlussoffensive der Drosendorfer brachte keine Resultate und somit ging die SG am Ende als Sieger vom Platz.

Statistik:

SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf - Drosendorf 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (82.) Cerny

Karten: Hinterleitner (62., Gelbe Karte Foul)Aflenzer (69., Gelbe Karte Foul), Pfeiffer (78., Gelbe Karte Foul)

SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf: Veleba, Schmudermayer, Kasis (90. Schmöger), Kubát (61. Gepp), Vit, Musil, Cerny Marek, Mantler (61. Gschweidl), Brabec, Hinterleitner, Kuschal (70. Schüssler)

Drosendorf: Cerny Daniel (74. Batek), Kermer, Pfeiffer, Hosek, Kaufmann, Hron, Haberl, Spitaler, Reischütz, Rinder-Silberbauer, Renard (65. Aflenzer)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Erkol