Kühnring - Ravelsbach 2:1 (1:1)
31.03.2023 20:00
Tore: Heim Patrik Nosreti (15.), Heim Florian Pollak (89.), Gast Dominik Lindorfer (23.)
Kühnring: Daniel Schüller, Simon Silberbauer, Dominik Führer, Christoph Falk, Sebastian Führer, Stefan Pfaller, Patrik Nosreti, Michal Vojtek, Mathias Hofbauer, Florian Reisel, Thomas Bull, Michael Gigl, Nico Ranftl, Raphael Roithner, David Gödt, Florian Pollak, Florian Pollak (55. statt Mathias Hofbauer), David Gödt (78. statt Thomas Bull), Raphael Roithner (81. statt Florian Reisel)
Ravelsbach: Gernot Schachenhuber, Manuel Teier, Markus Matijasevic, Filip Sterba, Stefan Malic, David Pavelka, Alaydin Ali, Dominik Lindorfer, Maximilian Grötz, Marcel Engelmaier, Ronny Schmidt, Walter Marek, Christoph Szudecz, Thomas Wally, Manuel Novotny, Raphael Freudenthaler, Manuel Novotny (52. statt Alaydin Ali), Raphael Freudenthaler (52. statt Stefan Malic), Christoph Szudecz (65. statt Dominik Lindorfer), Thomas Wally (88. statt Markus Matijasevic)
Karten: Thomas Bull (60. Gelb Unsportl.), David Gödt (90. Gelb Unsportl.), Marcel Engelmaier (45. Gelb Unsportl.), Marcel Engelmaier (86. Gelb-Rot Unsportl.)