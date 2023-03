Sensationssieg für Irnfritz

Am späten Samstagnachmittag empfing der TSU Irnfritz vor 78 Zuschauern den Tabellenvierten aus Weitersfeld. Die Weitersfelder werden vielerorts als heiße Titelkandidaten gehandelt – die Favoritenrolle war also klar verteilt. Jener wurde der USV auch zu Beginn gerecht, denn in der 25. Minute sorgte Andreas Gschweicher nach einem Eckball für die 1:0-Führung. Der TSU ließ sich davon allerdings nicht beirren und behielt den bis dahin erfolgreichen Spielplan bei. In der 39. Minute gelang es Nikolas Naber dann, nach schlechtem Stellungsspiel der Weitersfelder Verteidigung den Spielstand auszugleichen. Mit jenem ging es dann etwas später auch in die Kabine.

Fehler im Fokus

Auch in der zweiten Halbzeit sollten es die Weitersfelder sein, die zuerst zuschlugen. In der 55. Minute bekam der USV einen Elfmeter zugesprochen, den die Christoph Kanka souverän zum 2:1 verwandelte. Doch auch diesmal ließen sich die Irnfritzer nicht beeindrucken. Es sollte bis in die 80. Minute dauern, bis dem TSU der Ausgleich gelang. Nach einem Rückpass der Weitersfelder Verteidigung unterlief der Torwartlegende Gerald Gruber ein Fehler, wodurch Samuel Gürtler an den Ball kam und eiskalt einschob. Die Partie steuerte auf ein Unentschieden zu, doch in der 90. Minute bot sich der Weitersfelder Offensive eine Großchance. Zum Leid der Gäste blieb sie allerdings ungenützt. In der 92. Minute kam der USV dann vom Regen in die Traufe, denn als der Weitersfelder Torhüter den Ball am Toraus stoppen wollte, unterlief ihm ein erneuter Fehler, wodurch Filip Nechvatal zum späten Siegestreffer einschieben konnte.

„Ein solches Ende ist für Weitersfeld natürlich äußerst bitter, aber wir nehmen das Ende natürlich dankend an“, kommentierte Raimund Bock, der Trainer der Irnfritzer. „Heute war der Fußballgott eben ein Irnfritzer“, fügte er hinzu.

Irnfritz - Weitersfeld 3:2 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Irnfritz Bahnhof, 78 Zuseher, SR Johann Allinger

Tore:

0:1 Andreas Gschweicher (25.)

1:1 Nikolas Naber (39.)

1:2 Christoph Kanka (55., Elfmeter)

2:2 Samuel Gürtler (80.)

3:2 Filip Nechvatal (90+2.)

Irnfritz: C. Hummel - M. Labner, F. Willinger, F. Hummel (58. P. Amon), C. Arthaber, J. Kainz, N. Naber (60. L. Speneder), S. Gürtler, M. Winkler, B. Wimmer (HZ. P. Isak), F. Nechvatal; M. Hainschwang, C. Lausch, G. Kiesel

Trainer: Raimund Bock

Weitersfeld: G. Gruber, P. Knoll, D. Zahrl, S. Oswald, L. Hofer, A. Gschweicher, C. Kanka (56. P. Cermak), M. Buljovcic, P. Köppl (61. J. Dangl), M. Buljovcic, K. Leidenfrost; A. Rockenbauer

Trainer: Dieter Zahrl

Karten:

Gelb: Florian Willinger (86., Foul) bzw. Dieter Zahrl (45., Foul), Marcel Buljovcic (90., Unsportl.)