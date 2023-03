SG siegt zum Rückrundenauftakt

Am Samstagabend empfing die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf vor 60 Zuschauern St. Leonhard. Die SG führt derzeit das Tabellenmittelfeld an und ging deshalb als klarer Favorit in die Partie. Allerdings taten sich die Hausherren von Beginn an schwer. Man ließ zwar wenig zu, kam allerdings gleichzeitig zu wenigen Chancen. Somit wurde beim Stand von 0:0 die Seite gewechselt.

Die entscheidende Chance

In der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild. Die Hausherren, die mittlerweile um wichtige Punkte bangten, arbeiteten intensiver dagegen und so entbrannte ein hitziger Kampf im Mittelfeld. IN der 74. Minute wurden die Mühen dann endlich belohnt, denn Stefan Kuschal versenkte den Ball zu 1:0-Führung im Netz. Damit war den Hausherren der bedeutende Streich gelungen, denn es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben. Somit sicherte sich die SG den ersten Sieg der Rückrunde und drei wichtige Punkte.

„Wie erwartet war es ein hartes und intensives Spiel“, sprach Markus Koch, der Sektionsleiter der SG. „Insgesamt gab es wenig Highlights und wenige Torchancen“, fügte er hinzu. „Allerdings befinde ich unseren Sieg nicht für unverdient“, sprach er abschließend. "Es war ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.", kommentierteSt. Leonhard-Trainer Andreas Steiner.

SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf - St. Leonhard / HW 1:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Klein Meiseldorf, 60 Zuseher, SR David Rein

Tore:

1:0 Stefan Kuschal (74.)

SG Sigmundsherberg / Klein-Meiseldorf: J. Veleba, A. Vit, V. Brabec, J. Mantler, M. Cerny, M. Musil, D. Kasis, S. Schmöger, M. Schmudermayer, S. Kuschal (90+2. C. Loidolt), J. Kubát (67. M. Eder); R. Weber, N. Koch, M. Fraberger, B. Mandal

Trainer: Bohumil Hron

St. Leonhard / HW: M. Wiesinger - D. Gerstl, B. Buhl (68. C. Gerstl), C. Gerstl (84. A. Steiner) - S. Reichenvater, M. Gradner, F. Purker, L. Purker - M. Schachinger - R. Gerstl (79. T. Aschauer), D. Bauer; J. Leeb, T. Hauer, D. Höllerer

Trainer: Andreas Steiner

Karten:

Gelb: David Kasis (84., Foul), Jochen Mantler (90+4., Unsportl.) bzw. Matthias Gradner (51., Foul), Franz Purker (65., Foul)