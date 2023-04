St. Leonhard verliert erneut knapp

Werbung

St. Leonhard - Irnfritz 2:3. Das Tabellenschlusslicht begann sehr konzentriert gegen den Favoriten aus Irnfritz und konzentrierte sich von Beginn an aufs Verteidigen. Vor allem in der ersten Hälfte taten sich die Gäste sehr schwer durch die Kompakte Defensive durchzukommen. Die Heimischen fanden immer wieder Räume für ihre Konter vor.

Raphael Gerstl bringt St. Leonhard in Führung

Einen dieser Konter konnten die Heimischen in der 26. Minute dann auch verwerten. Nach einem Stanglpass scheiterte Raphael Gerstl noch im ersten Versuch an Irnfritz-Torhüter Manuel Hainschwang. Im Nachschuss war der Goalie dann aber chancenlos. Bis zum Pausenpfiff konnte die Elf von St. Leonhard-Trainer Andreas Steiner die Führung dann auch Verteidigen.

1:1 gleich nach der Pause

Den Start in die zweiten 45 Minuten hatten sich die St. Leonharder dann anders vorgestellt. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Nikolas Naber aus spitzem Winkel zum 1:1. Die Gäste kamen danach immer besser ins Spiel und bekamen in der 73. Spielminute nach einem Foul von St. Leonhard-Torhüter Manfred Wiesinger einen Elfmeter zugesprochen. Patrik Isak übernahm die Verantwortung und brachte Irnfritz in Führung.

Vorentscheidung in der 85. Minute

Fünf Minuten vor dem Ende des Spiel sorgte Tobias Rodlauer mit dem 3:1 für die Vorentscheidung im Spiel. Die Heimischen warfen in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne und kamen durch einen Abstauber von Spielertrainer Andreas Steiner noch zum Anschlusstreffer. Zu einem Punktegewinn reichte es aber nicht mehr.

Die Stimmen zum Spiel

St. Leonhard-Spielertrainer Andreas Steiner: „Wir haben gut begonnen und nicht viel zugelassen. Den Start in die zweite Hälfte haben wir leider verschlafen. Uns fehlt im Moment leider das Spielglück.“

Tore: Heim Raphael Gerstl (26.), Heim Andreas Steiner (89.), Gast Patrik Isak (73., Elfmeter), Gast Nikolas Naber (47.), Gast Tobias Rodlauer (85.)

St. Leonhard / HW: Manfred Wiesinger, Daniel Gerstl, Christoph Gerstl, Sascha Reichenvater, Matthias Gradner, Christian Gerstl, Franz Purker, Lukas Purker, Manuel Schachinger, Raphael Gerstl, Martin Frank, Jakob Leeb, Thomas Hauer, Patrick Kamauf, Andreas Steiner, Thomas Hauer (68. statt Martin Frank), Andreas Steiner (82. statt Sascha Reichenvater)

Irnfritz: Manuel Hainschwang, Matthäus Labner, Christian Arthaber, Jacob Kainz, Patrik Isak, Nikolas Naber, Michael Winkler, Patrick Amon, Filip Nechvatal, Lukas Speneder, Georg Kiesel, Franz Mostböck, Manuel List, Patrick Lausch, Christoph Lausch, Bernhard Wimmer, Tobias Rodlauer, Bernhard Wimmer (HZ. statt Georg Kiesel), Tobias Rodlauer (75. statt Nikolas Naber), Christoph Lausch (82. statt Lukas Speneder), Patrick Lausch (88. statt Jacob Kainz)

Karten: Matthias Gradner (56. Gelb Foul), Franz Purker (63. Gelb Unsportl.), Manfred Wiesinger (71. Gelb Foul), Raphael Gerstl (84. Gelb Foul), Filip Nechvatal (58. Gelb Foul), Bernhard Wimmer (90. Gelb Unsportl.)