St. Leonhard gewinnt nach Rückstand

St. Leonhard / HW - Mallersbach 3:1. In den bisherigen Spielen der Rückrunde konnte St. Leonhard jedes Mal gut mit dem Gegner mithalten oder war sogar die bessere Mannschaft, für einen Sieg reichte es aber noch nicht. Das sollte sich beim Heimspiel gegen Mallersbach ändern. Doch das Spiel startete denkbar schlecht für die Steiner-Elf. Nach nur elf Minuten gingen die Gäste aus Mallersbach in Führung. Eine Aktion über die rechte Seite vollendete Milan Cermak souverän zur Führung.

Raphael Gerstl sorgt für Ausgleich

Den frühen Gegentreffer steckten die Heimischen dann gut weg. Nach einer halben Stunde Spielzeit gelang St. Leonhard der Ausgleich. Eine Flanke von der rechten Seite fand Raphael Gerstl, der sich den Ball gut annahm und sehenswert ins linke Kreuzeck schoss. Mit breiter Brust durch den Ausgleichstreffer erwischten die Gastgeber auch den besseren Start in die zweite Hälfte. Nach einem Corner köpfte Bernhard Buhl zur Führung ein. In der 77. Spielminute sorgten die St. Leonharder dann für die Vorentscheidung. Martin Frank spielte einen Doppelpass mit dem eingewechselten Dominik Höllerer und traf per Schuss ins rechte Eck.

Stimmen zum Spiel

St. Leonhard-Trainer Andreas Steiner: „Das Spiel war sehr umkämpft mit wenigen spielerischen Highlights. Wir haben aber unsere Chancen genutzt und hatten einen starken Torhüter auf unserer Seite.“

Statistik:

St. Leonhard / HW - Mallersbach 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (11.) Cermak, 1:1 (30.) Gerstl, 2:1 (49.) Buhl, 3:1 (77.) Frank

Karten: Gerstl (47., Gelbe Karte Foul)Reiss (79., Gelbe Karte Kritik), Stajner (28., Gelbe Karte Foul), Setzer (40., Gelbe Karte Foul)

St. Leonhard / HW: Bauer (70. Höllerer), Gerstl Raphael, Purker Franz, Purker Lukas (90+1. Steiner), Gerstl Christoph, Gradner (81. Kamauf), Wiesinger, Frank (81. Klemmer), Reichenvater, Buhl, Gerstl Daniel

Mallersbach: Reiss, Schnopfhagen (87. Schmutz), Setzer (45. Müllner), Marek, Stajner, Löscher (77. Jakubetz), Cermak, Wieninger, Parth, Micka, Palicka

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Paul Bölling