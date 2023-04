Torloses Nachtragsspiel

Werbung

St. Leonhard / HW - Ravelsbach 0:0. Das Tabellenschlusslicht musste vor dem Nachtragsspiel gegen Ravelsbach kurzfristig auf Stammtorhüter Manfred Wiesinger verzichten. Für ihn stand der gelernte Offensivspieler Raphael Gerstl zwischen den Pfosten. Die 50 Zuschauer in der Hans Ankerl Arena sahen von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Nach einer eher chancenarmen ersten Hälfte ging es torlos in die Halbzeitpause.

St. Leonhard-Trainer mit Punkt zufrieden

Auch nach dem Seitenwechsel konnte keine Mannschaft dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Die beste Chance für die Gastgeber auf die Führung vergab Spielmacher Franz Purker. Die Gäste wurden immer wieder durch Legionär Tomas Kytlica gefährlich. Aber auch Ravelsbach schaffte es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Am Ende blieb es beim verdienten Unentschieden. Zum ersten Mal in dieser Saison teilte das Tabellenschlusslicht aus St. Leonhard die Punkte mit dem Gegner.

Stimmen zum Spiel

St. Leonhard-Trainer Andreas Steiner: „Es war eine ausgeglichene Partie. Da unser Torhüter sehr kurzfristig ausgefallen ist, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.“

Statistik:

St. Leonhard / HW - Ravelsbach 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Klemmer (90., Gelbe Karte Foul), Gradner (90+2., Gelbe Karte Foul)Matijasevic (38., Gelbe Karte Foul), Pavelka (90+1., Gelbe Karte Foul)

St. Leonhard / HW: Reichenvater, Gerstl Christian, Gradner, Hauer (62. Purker), Purker Lukas (80. Klemmer), Bauer, Schachinger (30. Frank), Gerstl Christoph, Gerstl Raphael, Gerstl Daniel (80. Steiner), Buhl

Ravelsbach: Sterba (89. Blöch), Kytlica, Schmidt, Pavelka, Matijasevic (70. Bober), Marek, Teier, Grötz, Malic (56. Novotny), Engelmaier, Adelsberger

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Tobias Markus