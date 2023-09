Erster Sieg seit Mai: Negativlauf ist zu Ende

Drehen wird die Zeit um etwas über vier Monate zurück: Norbert Stummer saß in Japons noch auf der Trainerbank, wir befanden uns im Saisonfinale der abgelaufenen Spielzeit und die Japonser erreichten einen 2:1-Sieg gegen das letztliche Schlusslicht St. Leonhard. Es sollte der letzte Pflichtspielsieg bis Sonntagabend gewesen sein – als sich die nun von Markus Hainschwang gecoachte Elf gegen Ravelsbach durchsetzte, das Zehn-Tore-Spektakel 6:4 für sich entschied.

„HÄTTE 9:9 AUSGEHEN KÖNNEN“ Es war ein Lebenszeichen nach einem kollektiven Formtief und Verletzungspech. Gegen die in Topform aufspielenden Ravelsbacher wollte man von Beginn an mutig auftreten. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir unbedingt Offensivfußball spielen müssen. Hätten wir hoch verloren, wäre das komplett auf meine Kappe gegangen“, erklärte Hainschwang. Mit einer offensiven Dreierkette versuchte man von Beginn an, Druck auf die Gäste auszuüben. Doch speziell mit dem Randy Chiemezie, der sein Debüt für die Ravelsbacher gab, kamen die Japonser kaum klar. Zur Pause stand es 2:4 aus SVU-Sicht und es war klar, dass es eine mannschaftliche Kraftanstrengung brauchen würde, um doch noch mit Punkten vom Platz zu gehen. Zur Pause entschied man sich dann, Chiemezie in die Manndeckung zu nehmen, um die Nummer 14 auszuhebeln. Es folgten 45 Minuten, in denen beide Mannschaften mit offenem Visier um die Punkte stritten. „Die Partie hätte gut auch mit 9:9 enden können, aber wir hatten heute das Glück, das uns in den letzten Wochen gefehlt hat“, freute sich Hainschwang. Jan Kolarik, der bereits im ersten Durchgang getroffen hatte, sicherte sich in kurzer Abfolge zwei weitere Treffer, die seinen Hattrick fixierten. Nach dem Ausgleich ging es in die spannendste Phase der Partie, in der sowohl die Defensivabteilung der Japonser als auch Matthias Auer über sich hinauswuchsen. Sein Doppelpack fixierte den 6:4-Sieg.

TRAINER MAHNT ZUR DEMUT „Nach so einer Partie ist die Euphorie natürlich groß, aber uns ist klar, dass wir auch in der nächsten Partie wieder von Null starten“, erklärte Hainschwang. Am kommenden Wochenende ist der SVU in St. Leonhard gefordert, danach duelliert man sich mit Irnfritz und Mallersbach. „Ich möchte Konstanz in die Mannschaft bringen und von Spiel zu Spiel schauen – wir können jeden Gegner ärgern, denn die Mannschaft hat ja Qualität“, fügte er hinzu.