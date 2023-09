Japons klärt die Trainerfrage

Nach dem schwachen Saisonstart trennte man sich beim SVU Japons vom Trainer Norbert Stummer (die NÖN berichtete). Zwei Wochen später hat man nun fixiert, wie es weitergehen soll: Markus Hainschwang, der den Posten bereits bei den beiden letzten Partien interimistisch an der Seitenlinie stand, ist der neue Cheftrainer.

WIE'S DAZU KAM? „Ich habe bereits in der vergangenen Saison hin und wieder bei Trainings ausgeholfen – beispielsweise, wenn Norbert Stummer verhindert war. Bei der Trennung war mir dann klar, dass ich bereit wäre, falls mich der Verein brauchen sollte“, erzählte Hainschwang. In Japons ist er keineswegs ein unbekanntes Gesicht, denn er verbrachte während seiner aktiven Karriere über acht Jahre beim SVU. Für den Mittelfeldspieler ist dies bereits das zweite Engagement als Trainer, nachdem er 2017 beim USV Geras für ein Jahr das Ruder übernommen hatte. Wie lange Hainschwang in Japons aktiv sein wird, ist noch offen. Vorerst soll er die Mannschaft bis in die Winterpause übernehmen – wie es dann weitergeht, wird noch geklärt. „Ich wäre auch bereit, im Frühjahr weiterzumachen, aber das werden wir noch besprechen“, erklärte er.

ERFOLGSREZEPT AUS DER KRISE? Nach fünf Runden steht Japons immer noch mit null Punkten am vorletzten Tabellenplatz – das erste Ziel des neuen Übungsleiters ist also klar: „Wir müssen uns erst einmal stabilisieren. Es ist schwierig, aus dem Tabellenkeller rauszukommen, aber wir schauen einfach von Spiel zu Spiel – die Mannschaft hat ja Qualität“, analysierte Hainschwang. Die aktuelle Verletzungslage macht diese Aufgabe besonders schwierig, denn derzeit fehlen dem SVU einige Stammkräfte. Die Langzeitverletzten Stefan Bock (Schulter), Christoph Rausch (Bänder) und Hannes Zotter (Muskelfaserriss) sowie zahlreiche kurzfristige Ausfälle lassen sich schwer kompensieren. „Wir haben gesehen, dass nicht nur der Trainer an dem schlechten Saisonstart schuld war – wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte Hainschwang. „Aber ich bin guter Dinge, denn ich bin mit 200 Prozent dabei und die Mannschaft gibt alles.“